Je tomu téměř přesně rok, kdy oslnil první ligu. V dresu jasně posledních Českých Budějovicích deptal v ligovém zápase na pražské Letné střelce Sparty. Hlavně Jan Kuchta skončil několikrát s hlavou v dlaních. Brankář neodstoupil ani se zlomeným nosem.
Colin Andrew díky tomuto zápasu i přes prohru 1:2 zaujal i ty, kteří dříve nevěděli o jeho talentu. V Dynamu se pak chvíli pral se zmiňovaným zraněním i euforií po velkém utkání.
Od nové sezony se však vrátil na post jedničky a ve druhé lize držel České Budějovice. Nastoupil do patnácti zápasů a přispěl k desáté příčce Dynama po podzimní části.
|
Deptal Spartu, přečkal i zlomený nos. Že jsem gumový? To asi geny, smál se Andrew
Závěrečný duel první poloviny sezony s Opavou však bude pro Colina Andrewa v černobílém dresu minimálně na nějakou dobu poslední. Od jara bude chytat za Zbrojovku Brno, která jasně míří za postupem do nejvyšší soutěže.
„Jednání o přestupu byla dlouhá, ale už je všechno hotové a podepsané. Hráč už je v Brně,“ popsal pro iDNES.cz zdroj blízký přestupovým jednáním. Budějovický klub se k věci vyjádří ve středu.
Nečekané prohry v přípravě
Jednadvacetiletému brankáři končila po sezoně smlouva v Dynamu, cesty obou stran se rozcházely, a tak se klub ze své gólmanské jedničky snažil získat maximum. Zbrojovka Brno nakonec na požadované podmínky kývla.
Pro České Budějovice je to další citelná ztráta. V zimním přestupním období Jihočeši počítají prakticky jen odchody. Kromě Andrewa skončil v týdnu také obránce Mamadou Koné, už dříve se loučili Nicolas Gorosito, Pavel Osmančík nebo Martin Prášek.
Minimálně do konce měsíce se bude čekat na návrat tří Afričanů, kteří museli opustit zemi kvůli vízům. V Dynamu by měl na jaře naopak působit dvacetiletý záložník Daniel Suchý, který by měl hostovat z plzeňské Viktorie.
|
Zpátky do první ligy a propagovat region, cílí Markovič. Dynamo vylepší i komunikaci
Výsledky v přípravě zatím moc povzbudivé nejsou. Ze sedmi utkání Jihočeši vyhráli dvě s Táborskem a Příbramí, naopak padli s třetiligovými týmy Pískem a Kladnem, neuspěli ani s rakouskými celky Riedem, Amstettenem a St. Poltenem.