Nadějně rozjetý fotbalový podvečer na Střeleckém ostrově skončil dalším hořkým přídavkem do už tak napjaté situace kolem budějovického fotbalového klubu.

Fanoušci ocenili dvě stovky piv zdarma jako kompenzaci za minulý duel, kdy občerstvení došlo a obsluha byla hodně zdlouhavá. Necelé dvě tisícovky diváků vytvořily celkem vstřícnou kulisu na duel Dynama s béčkem Baníku Ostrava.

Zvědavci vyhlíželi na stadionu nigerijskou majitelku klubu Nneku Ede. Ta vůbec poprvé přicestovala do Českých Budějovic a špitalo se, že by měla dorazit i na zápas. Nepřišla.

Samotný zápas třetího kola druhé ligy gólem otevřeli hosté po necelé půlhodině hry ukázkově vyřešeným brejkem. Dynamo skórovalo až po pauze. Góly Filipa Firbachera z rozmezí šesti minut znamenaly obrat a také vůbec první trefy klubu v novém ročníku. „Moc jsem góly potřeboval já i celý tým. Ale vyměnil bych je za tři body,“ zmínila předsezonní posila Jihočechů.

Budějovice totiž o výhru v nastavení přišly, když Ostrava srovnala po standardní situaci. Dynamo tak čeká na ligovou výhru už 42 zápasů a téměř 15 měsíců. „Strašně moc jsme to chtěli zlomit a konečně vyhrát. Bohužel jsme to nezvládli dovést do vítězného konce a prohráli. Tedy vlastně neprohráli, byla to remíza, ale pro nás je to spíš prohra,“ přeřekl se Firbacher.

Ztracený závěr rozlítil kotel budějovických fanoušků. Při pozápasové děkovačce si příznivci dlouhé minuty a velmi energicky s hráči vyjasňovali, že současná situace se jim nelíbí. Někteří v horlivých debatách pokračovali také u kabin, kde se vše snažili vysvětlit manažer Ivo Táborský a kapitán Jiří Skalák.

„Potřebujeme čas. Pořád jsme u týmu krátce, změn v celém klubu je hodně. Za hráče jsem rád, jak k tomu přistupují. Tým má charakter, všichni velmi dobře pracují a změní se to,“ shrnul portugalský kouč Pedro Resende.

Nechceme z Budějovic druhý Vyškov

Změny si žádají i zástupci města a kraje, kterým záleží na tom, jakým směrem se tradiční českobudějovický fotbalový klub ubírá. Po změně majitele totiž stále nezazněla vize, kterou se má Dynamo vydat.

V pátek dopoledne je majitelka Nneka Ede pozvaná do sídla Krajského úřadu Jihočeského kraje, kde se potká s náměstkem hejtmana Davidem Štojdlem a zástupci města Petrem Marošem a Viktorem Lavičkou. Bude to první společná schůzka Nigerijky s oběma organizacemi.

„Chceme slyšet koncepci, co s klubem zamýšlí. Pro nás je důležitá návaznost na akademii. Pokud nebudou nastupovat za A nebo B tým naši hráči, tak jí dáme najevo, že Střelecký ostrov klub nemusí využívat navěky. Nechceme z Budějovic druhý Vyškov, aby byl přestupní stanicí pro Afričany. Akademie funguje, má výsledky a naši podporu. Propojení s týmy dospělých je klíčové,“ zdůraznil náměstek primátorky Petr Maroš.