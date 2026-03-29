Konec Portugalců v Budějovicích. Trenéři dostali okamžitou výpověď

Pavel Kortus
  19:40
Fotbalové České Budějovice budou mít nové trenéry. Klub o víkendu s okamžitou platností ukončil spolupráci s portugalskou dvojicí Pedro Resende - Nuno Costa. Dynamo nebylo spokojené hlavně s poslední domácí porážkou 0:2 s Viktorií Žižkov a následnou reakcí trenérského štábu.
Trenér Českých Budějovic Pedro Resende. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Portugalský kouč Pedro Resende se k Dynamu připojil zhruba dva týdny před startem aktuální sezony. Přebral mužstvo krátce poté, co klub převzala nigerijská majitelka Nneka Ede.

Po složitém začátku se Českým Budějovicím ve druhé fotbalové lize začalo dařit lépe a s tím se nesla chvála i na adresu Resendeho. Jeho pozice však nebyla pevná i proto, že se k pohybu hráčů v kádru A týmu vyjadřoval v médiích a stěžoval si, že Dynamo nedokáže případným novým hráčům nabídnout potřebné podmínky. Od klubu za to dostal varování, ale u mužstva zůstal.

Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Na jaře Dynamo vyhrálo jeden ze čtyř zápasů, získalo čtyři body. Domácí prohra 0:2 s Viktorií Žižkov byla pro portugalské trenéry na lavičce černobílých tou poslední.

„S výkonem a výsledkem panovala v klubu značná nespokojenost. Nelíbilo se ani to, že následně o reprezentační přestávce dostal tým tři dny volno místo náročnějšího tréninku,“ popsal pro iDNES.cz zdroj blízký dění v klubu. Podle něj klubu chyběl od trenérů také jasný směr, kterým se tým ubírá.

Resende vydržel u mužstva 20 druholigových zápasů, sedm z nich vyhrál, třikrát remizoval a desetkrát prohrál. Jména nových trenérů Dynamo oznámí v nejbližší době.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Vydržel jen 44 dní. Tottenham odvolal trenéra Tudora, kdo přijde místo něj?

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem.

Odkoučoval pouhých sedm zápasů, pětkrát prohrál a z Tottenhamu odchází. Anglický celek, ve kterém působí český brankář Antonín Kinský, v neděli odvolal chorvatského trenéra Igora Tudora po 44 dnech...

29. března 2026  17:16

Do základu Součka místo Daridy? Jaké změny poradí čtenáři Koubkovi na Dány

Čeští fotbalisté před barážovým utkáním proti Irsku.

Během zápasu s Irskem sáhl do sestavy už o půli, aby stáhl Vladimíra Daridu a Tomáše Holeše. Jaké změny přichystá český trenér Miroslav Koubek do finále baráže o fotbalové mistrovství světa proti...

29. března 2026  15:29

Sudí Zelinka mezi obviněnými ve fotbalové kauze není. Postup FAČR byl nešťastný, říká

Rozhodčí Miroslav Zelinka během ligového utkání mezi Slováckem a Slavií.

Se jménem Miroslava Zelinky spojila Etická komise fotbalové asociace zápas Českých Budějovic s Karvinou z jara 2024, kdy podle ní jednal pod úplatkem od karvinského primátora. Mezi obviněnými však...

29. března 2026  13:53

Rekonstrukce před MS končí. Mexičané se na Aztécký stadion vrátili remízou

Brian Gutierrez (vlevo) z Mexika a Rúben Neves z Portugalska stíhají balon...

Fotbalisté Mexika otevřeli zrekonstruovaný Aztécký stadion, kde za 74 dní začne mistrovství světa, bezbrankovou remízou v přípravném utkání s Portugalskem. „Skoro všichni hráči podali dobrý výkon....

29. března 2026  12:07

Penalty si užil i ze záznamu. A teď ještě jednu magickou noc, sní gólman Kovář

Český brankář Matěj Kovář před penaltovým rozstřelem v semifinále baráže o MS...

Než před penaltovým rozstřelem nakráčel do brány, sedl si Matěj Kovář s trenérem reprezentačních gólmanů Matúšem Kozáčikem na lavici pod stříšku a pozorně poslouchal. „Udělali jsme si domácí úkol,...

28. března 2026  17:40

Na standardky má repre dispozice, ví Sadílek. Pozice beka? Nastoupím kdekoliv

Michal Sadílek v zápase české reprezentace proti Irsku.

Ve čtvrtek pouhých pár minut po svém příchodu na trávník rozehrál z rohu přímý kop, po němž Ladislav Krejčí srovnal na 2:2. „Před tou standardkou za mnou běžel Provod, ať zkusím balon podél vápna po...

28. března 2026  13:12

Verbíř: Už ať se probudím v nové aréně! Dřív se měl kopírovat Astrid Park

Legenda fotbalových Teplic Pavel Verbíř slaví padesátiny.

Usnout a probudit se už na Stínadlech 2.0… I Pavel Verbíř, ikona teplického fotbalu a nejlepší prvoligový střelec sklářů v dějinách, hoří nedočkavostí. Opravený stadion v ročníku 1998/99 pokřtil...

28. března 2026  7:40

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

28. března 2026  7:14

Podruhé v řadě bez gólu. Fotbalisté do 21 let uhráli se Skotskem v kvalifikaci ME bod

Útočník Matyáš Vojta (vpravo) během kvalifikačního zápasu české jedenadvacítky...

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 remizovali 0:0 ve Skotsku. Oba týmy zůstávají v tabulce skupiny B na druhém a třetím místě se stejným bodovým ziskem,...

27. března 2026  22:16,  aktualizováno  23:02

Školní batůžky a černé pásky. Íránci připomněli oběti útoku na dívčí školu

Íránští fotbaloví reprezentanti se školními batůžky, kterými chtěli připomenout...

Íránští fotbaloví reprezentanti nastoupili k pátečnímu přípravnému utkání proti Nigérii s černými páskami na rukávech a se školními batůžky, kterými chtěli připomenout oběti útoku na dívčí školu v...

27. března 2026  18:55

Jak korupční kauzu vnímá Polsko? V klubu zjišťují, co se u nás děje, popisuje Přikryl

Tomáš Přikryl z Odry Opole se snaží zblokovat přihrávku ostravského záložníka...

Co se to tam u vás děje? Kdo jsou lidé podezřelí z ovlivňování fotbalových zápasů? I na takové dotazy musel tento týden odpovídat někdejší mládežnický reprezentant Tomáš Přikryl, jenž aktuálně působí...

27. března 2026  18:21

