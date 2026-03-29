Portugalský kouč Pedro Resende se k Dynamu připojil zhruba dva týdny před startem aktuální sezony. Přebral mužstvo krátce poté, co klub převzala nigerijská majitelka Nneka Ede.
Po složitém začátku se Českým Budějovicím ve druhé fotbalové lize začalo dařit lépe a s tím se nesla chvála i na adresu Resendeho. Jeho pozice však nebyla pevná i proto, že se k pohybu hráčů v kádru A týmu vyjadřoval v médiích a stěžoval si, že Dynamo nedokáže případným novým hráčům nabídnout potřebné podmínky. Od klubu za to dostal varování, ale u mužstva zůstal.
Na jaře Dynamo vyhrálo jeden ze čtyř zápasů, získalo čtyři body. Domácí prohra 0:2 s Viktorií Žižkov byla pro portugalské trenéry na lavičce černobílých tou poslední.
„S výkonem a výsledkem panovala v klubu značná nespokojenost. Nelíbilo se ani to, že následně o reprezentační přestávce dostal tým tři dny volno místo náročnějšího tréninku,“ popsal pro iDNES.cz zdroj blízký dění v klubu. Podle něj klubu chyběl od trenérů také jasný směr, kterým se tým ubírá.
Resende vydržel u mužstva 20 druholigových zápasů, sedm z nich vyhrál, třikrát remizoval a desetkrát prohrál. Jména nových trenérů Dynamo oznámí v nejbližší době.