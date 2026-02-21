Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou

Autor: ,
  17:17
Fotbalisté Artisu Brno na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl Quadri Adediran. Artisu patří v tabulce třetí místo se ztrátou 10 bodů na vedoucího městského rivala Zbrojovku, Opava je o další dva body zpět na čtvrté příčce.

Fotbalisté Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti Liberci (30. září 2025) | foto: ČTK

Zápas se v původním termínu na konci října nehrál kvůli nemoci v brněnském mužstvu. Brněnský tým se chtěl v dohrávce přiblížit rivalské Zbrojovce a ještě oživit naději na přímý postup do nejvyšší soutěže, kam projde pouze vítěz druhé ligy. Artis ale vůbec nezvládl úvod a v 26. minutě nečekaně prohrával po brankách Čejky a Syho 0:2.

Poté snížil Adediran, ale ještě po přestávky vrátil hostům dvougólové vedení Novák. Opava po změně stran dlouho kontrolovala průběh a mířila za posunem na třetí místo tabulky. V 81. minutě ale snížil hlavičkou střídající Bedesin a za čtyři minuty srovnal Adediran. Slezané si připsali již osmý nerozhodný výsledek v ročníku, což je nejvíce ze všech týmů soutěže.

Jarní část druhé ligy začne za týden. Vedle vítěze soutěže budou moci zabojovat o účast mezi elitou ještě druhý a třetí celek tabulky, které bude čekat baráž. Na druhé pozici figuruje po podzimu Táborsko.

Chance Národní Liga
14. kolo 21. 2. 2026 14:00
SK Artis Brno SK Artis Brno : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 3:3 (1:3)
Góly:
39. Adediran
81. Besedin
85. Adediran
Góly:
8. Čejka
26. Sy
45. M. Novák
Sestavy:
Borek – Fulnek (76. Švancara), Plechatý, Jeřábek (C), Harazim – Pospíšil, Breite (61. Samek) – Vukadinović (61. Fomba), Adediran, Navrátil (76. Kosek) – Al-Mušajfrí (61. Besedin).
Sestavy:
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Helešic – Zálešák (66. Darmovzal), M. Novák, Štěpánek (66. Mužík), Čejka (77. Lacík), Papalele (77. Turanjanin) – Sy.
Náhradníci:
Kašík – Al-Brakí, Štěrba, D. Toula, Sedlák, Čoudek.
Náhradníci:
Ciupa – Pejša, Fabiánek, Búkasí.
Žluté karty:
31. Jeřábek, 90+3. Kosek
Žluté karty:
41. Helešic, 71. Sy, 90. Nádvorník (trenér)

Rozhodčí: Wulkan – Pochylý, Pospíšil

Počet diváků: 906

Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 16 13 2 1 40:13 41
2. FC SILON TáborskoTáborsko 16 11 3 2 35:14 36
3. SK Artis BrnoArtis Brno 16 9 4 3 29:18 31
4. Slezský FC OpavaOpava 16 7 8 1 27:15 29
5. FC Baník Ostrava BOstrava B 16 7 3 6 26:23 24
6. FK PříbramPříbram 16 7 3 6 15:21 24
7. SK Slavia Praha BSlavia B 16 7 2 7 27:18 23
8. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 16 7 2 7 19:26 23
9. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 16 6 3 7 30:30 21
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 16 6 2 8 17:23 20
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 16 4 4 8 17:20 16
12. 1. SK Prostějov FKProstějov 16 4 4 8 17:23 16
13. MFK ChrudimChrudim 16 3 7 6 19:32 16
14. AC Sparta Praha BSparta B 16 5 0 11 12:34 15
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 16 3 4 9 22:23 13
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 16 3 1 12 13:32 10

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

Jablonec - Karviná 1:0, třetí místo uhájil Nebyla, hosté prohráli počtvrté v řadě

Aktualizujeme
Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Za čtyři jarní kola vstřelili jediný gól, fotbalisté Karviné nezvládli ani utkání v Jablonci, kde ve 23. kole Chance Ligy prohráli 0:1, už počtvrté po restartu soutěže. Domácím vystřelil tři body a...

21. února 2026  17:02

Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu

Aktualizujeme
Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá míč v utkání proti Hradci Králové.

Tříbodový rozdíl mezi nimi zůstane i nadále. Královéhradečtí fotbalisté ve 23. ligovém kole sice uhájili náskok nad tabulkovým sousedem, nicméně prováhali šanci na vstup do elitní šestky. S nováčkem...

21. února 2026  16:59

Slovácko - Pardubice 2:0, důležité body v boji o záchranu, poprvé pálil Suchan

Aktualizujeme
Momentka z utkání Slovácka s Pardubicemi. Zleva domácí Gigli Ndefe a brankář...

Na jaře padli jen jednou, teď navíc poprvé slaví tři body. Fotbalisté Slovácka ve 23. kole Chance Ligy porazili 2:0 Pardubice a úspěšně pokračují v boji o záchranu. První gól v dresu celku z...

21. února 2026  16:56

ONLINE: Chelsea hraje s Burnley, Aston Villa s Leedsem. Pak v akci West Ham i City

Sledujeme online
Radost fotbalistů Chelsea z úvodního gólu proti Burnley.

Těsný boj o pohárové příčky v anglické Premier League pokračuje. Pátá Chelsea hraje 27. kole s Burnley a má šanci poskočit, v akci je i třetí Aston Villa, která se může částečně dotáhnout na...

21. února 2026  16:10

De Sciglio nařkl Hradec: Nejednali fér a smlouvy byly neúplné, přitom jsem zdravý

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Čtyřicet startů za italskou reprezentaci, tři tituly v Serii A. Přesto obránce Matteo de Sciglio, kterého do české ligy lákal Hradec Králové, od klubu slyšel: Nebyl bys pro nás okamžitou pomocí....

21. února 2026  10:15

Marek Čech: Brankáři nemusí být nejlepší kámoši, ale vzájemný respekt je nutný

Marek Čech trénuje brankáře v Jablonci.

Mistrovský titul získal s fotbalisty Liberce i Sparty, v dresu Plzně si zachytal Ligu mistrů, působil v Rusku a krátce i v Indii. Bohaté brankářské zkušenosti nyní Marek Čech předává jako trenér...

21. února 2026  10:12

Když postup nevyjde, tak nechci utíkat, říká nejdražší posila v historii Artisu

Liberecký stoper Dominik Plechatý brání Quadriho Adedirana z Českých Budějovic.

V mládí se mu předpovídala zářná budoucnost, za pražskou Spartu v první lize debutoval ve stejném zápase jako dnes bundesligový Adam Hložek. Později prošel Mladou Boleslaví, Jabloncem a posledních...

21. února 2026

Problém pro Jaroše i Ajax. Český gólman se vážně zranil, skončila mu sezona

Vítězslav Jaroš v dresu Ajaxu Amsterdam

Brankáři Vítězslavu Jarošovi předčasně skončila sezona. Čtyřiadvacetiletý brankář Ajaxu Amsterdam si na pátečním tréninku vážně poranil koleno a bude muset na operaci.

20. února 2026  21:30

České fotbalistky na MS? Největší výzva kariéry, říká trenérka před kvalifikací

Jitka Klimková, trenérka české reprezentace žen, na nominační tiskové...

Má za sebou první rok v roli trenérky české fotbalové reprezentace žen. A před sebou první kvalifikaci na velký šampionát. Na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Nervozita? Kdepak. Jitka Klimková je...

20. února 2026  20:29

Artis před jarem hlásí změnu v sestavě. Holého na pozici jedničky vystřídá Borek

Tomáš Holý z Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti...

Už v sobotu vyběhne poprvé v jarní části na trávník ShipEx Arény brněnský Artis. V dohrávce podzimního 14. kola druhé nejvyšší české soutěže se třetí celek tabulky utká s Opavou, která se nachází jen...

20. února 2026  17:44

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Brémy ruší cestu do USA. Nechceme do města, kde se střílí po lidech, hlásí klub

Andrej Kramarič z Hoffenheimu a Karim Coulibaly z Brém.

Německý fotbalový klub Werder Brémy zrušil plánovanou květnovou cestu do Spojených států amerických kvůli obavám z nepokojů vyvolaných působením imigračního a celního úřadu ICE. Další důvody jsou...

20. února 2026  16:34

Opět slabá efektivita, přesto pozitivní dojem. Sigma si zahrává. Proč nestřídala?

Křídelník Sigmy Danijel Šturm lituje zahozené šance v zápase proti Lausanne.

Odcházející fanoušci, byť tuze promrzlí, při opouštění ochozů zvesela prohazovali: „To byla Sigma!“ „Škoda, že tak nehrají pořád.“ Další přidal: „Parádní fotbal.“ Fotbalová Olomouc ve čtvrtek večer...

20. února 2026  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.