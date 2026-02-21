Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou

Zápas se v původním termínu na konci října nehrál kvůli nemoci v brněnském mužstvu. Brněnský tým se chtěl v dohrávce přiblížit rivalské Zbrojovce a ještě oživit naději na přímý postup do nejvyšší soutěže, kam projde pouze vítěz druhé ligy. Artis ale vůbec nezvládl úvod a v 26. minutě nečekaně prohrával po brankách Čejky a Syho 0:2.
Poté snížil Adediran, ale ještě po přestávky vrátil hostům dvougólové vedení Novák. Opava po změně stran dlouho kontrolovala průběh a mířila za posunem na třetí místo tabulky. V 81. minutě ale snížil hlavičkou střídající Bedesin a za čtyři minuty srovnal Adediran. Slezané si připsali již osmý nerozhodný výsledek v ročníku, což je nejvíce ze všech týmů soutěže.
Jarní část druhé ligy začne za týden. Vedle vítěze soutěže budou moci zabojovat o účast mezi elitou ještě druhý a třetí celek tabulky, které bude čekat baráž. Na druhé pozici figuruje po podzimu Táborsko.
39. Adediran
81. Besedin
85. Adediran
8. Čejka
26. Sy
45. M. Novák
Borek – Fulnek (76. Švancara), Plechatý, Jeřábek (C), Harazim – Pospíšil, Breite (61. Samek) – Vukadinović (61. Fomba), Adediran, Navrátil (76. Kosek) – Al-Mušajfrí (61. Besedin).
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Helešic – Zálešák (66. Darmovzal), M. Novák, Štěpánek (66. Mužík), Čejka (77. Lacík), Papalele (77. Turanjanin) – Sy.
Kašík – Al-Brakí, Štěrba, D. Toula, Sedlák, Čoudek.
Ciupa – Pejša, Fabiánek, Búkasí.
31. Jeřábek, 90+3. Kosek
41. Helešic, 71. Sy, 90. Nádvorník (trenér)
Rozhodčí: Wulkan – Pochylý, Pospíšil
Počet diváků: 906