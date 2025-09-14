Postrach domácích týmů. Zbrojovka suverénně vyhrála na Žižkově

Autor:
  12:17
Fotbalisté Zbrojovky Brno v 9. kole druhé ligy zvítězili 4:1 na Žižkově a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Na vedoucí Táborsko ztrácejí dva body, mají ale zápas k dobru. Viktoria je šestá.

Fotbalisté Zbrojovky Brno před derby s Artisem. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Zbrojovka rozhodla třemi góly v úvodním dějství. Skóre otevřel ve 13. minutě střelou o tyč Selnar a brzy nato zvýšil po kombinační akci Velich. Další góly přidali Vachoušek a v 79. minutě Kanakimana, v závěru alespoň snížil hlavou Richter.

Brňané potvrdili, že na hřištích soupeřů jsou nejlepším týmem soutěže. Z pěti utkání získali venku 13 bodů. Žižkov neuspěl po předchozích dvou vítězstvích.

Chance Národní Liga
9. kolo 14. 9. 2025 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 1:4 (0:3)
Góly:
85. M. Richter
Góly:
13. Selnar
19. Velich
40. Vachoušek
79. Kanakimana
Sestavy:
Sirotník – Nový, M. Richter, Petrák, Divíšek (89. Klusák) – Hönig, Jirásek (C) – Gembický (46. Ondrášek), Batioja (70. Brandner), Prošek (70. Reiter) – A. Toula (70. Patka).
Sestavy:
Hrdina – Juroška, Hofmann (C), Kaká, Klíma – Čavoš (84. Cicilia), Texl – Vachoušek (68. Kanakimana), Žitný (68. Janetzký), Selnar (77. Rymarenko) – Velich (77. Vedral).
Náhradníci:
Jovanoski – Biegon, Fišl, M. Strnad, Chukwuebuka.
Náhradníci:
Prodělal – Kutík, Kronus, Šural, Břečka.

Rozhodčí: Szikszay – Paták, Dorotík

Počet diváků: 2608

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

9. kolo

Slezský FC Opava vs. FC Baník Ostrava B //www.idnes.cz/sport
15.9. 17:00
  • 2.19
  • 3.36
  • 3.03

10. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

9. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC SILON TáborskoTáborsko 9 7 0 2 18:10 21
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 8 6 1 1 22:8 19
3. FC Baník Ostrava BOstrava B 8 5 2 1 18:8 17
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 9 5 1 3 18:13 16
5. SK Artis BrnoArtis Brno 8 5 1 2 15:12 16
6. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 9 5 1 3 13:11 16
7. SK Slavia Praha BSlavia B 9 5 0 4 19:9 15
8. Slezský FC OpavaOpava 7 4 3 0 12:5 15
9. FK PříbramPříbram 9 4 1 4 11:15 13
10. FC Vysočina JihlavaJihlava 9 3 2 4 10:10 11
11. 1. SK ProstějovProstějov 9 3 1 5 10:13 10
12. AC Sparta Praha BSparta B 9 3 0 6 6:18 9
13. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 9 2 2 5 9:19 8
14. MFK ChrudimChrudim 8 1 3 4 10:18 6
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 9 1 2 6 9:15 5
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 9 0 0 9 7:23 0

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Velké návraty i posily na poslední chvíli. Připomeňte si nejzajímavější přestupy ligy

O týden později než ve většině evropských soutěží, i v české fotbalové lize ale také oficiálně skončilo přestupové období. Týmy ještě v posledních hodinách dotahovaly posily, ať už za velké peníze...

ONLINE: Jablonec - Pardubice, domácí stále bez prohry. Potvrdí výborný start?

Sledujeme online

Čtyři vítězství, tři inkasované góly, patnáct bodů. Úvodní bilanci si fotbalisté Jablonce nemohou vynachválit. Jak se jim povede po reprezentační pauze? V osmém ligovém kole hostí poslední Pardubice....

14. září 2025  12:49

Postrach domácích týmů. Zbrojovka suverénně vyhrála na Žižkově

Fotbalisté Zbrojovky Brno v 9. kole druhé ligy zvítězili 4:1 na Žižkově a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Na vedoucí Táborsko ztrácejí dva body, mají ale zápas k dobru. Viktoria je šestá.

14. září 2025  12:17

Pískot mě mrzí. Kolegové si mysleli, že jsem bláznivý, líčil plzeňský kouč Koubek

Díky trefě Durosinmiho z první půle vedli 1:0 a od 68. minuty hráli v přesilovce, neboť soupeř přišel o dva vyloučené hráče. Přesto se fotbalisté Plzně doma proti Olomouci o hubenou výhru strachovali...

14. září 2025  8:25

Trpišovský: Herně i fyzicky jsme tam, kde být potřebujeme. Cham? Zatím je vykulený

Byl hodně spokojený. „Když rychle pátrám v paměti, nepamatuju od nás tak dobrý výkon po reprezentační přestávce,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský po sobotním skalpu nepříjemné Karviné...

14. září 2025  7:59

Krejčího debut: zaujal patičkou i změnou pozice. Byl vděčný, kouč ho pochválil

Bránil, útočil, fauloval i bavil. Bylo ho plné hřiště, jen výsledek mohl být lepší. Český obránce Ladislav Krejčí má za sebou prvních devadesát minut v Premier League. Málem si ve žlutém dresu...

14. září 2025  6:29

Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl

Večer, na který tak dlouho čekal. „Upřímně jsem doufal a věřil, že přijde dřív,“ pokrčí rameny fotbalista Lukáš Vorlický, pro tentokrát slávistický hrdina. Coby střídající rozsekl svými prvními...

13. září 2025  23:15

Artis rozebral béčko Sparty 5:0, nováček druhé ligy z Ústí remizoval s Chrudimí

Fotbalisté Artisu Brno v 9. kole druhé ligy doma porazili záložní tým Sparty vysoko 5:0. Dva góly dal za domácí útočník Quadri Adediran, který přišel v létě z Českých Budějovic. Jihomoravané se...

13. září 2025  13:02,  aktualizováno  21:26

Teplice v depresi, Frťala v ohrožení? Jsme v močálu, položit to nechci, hlásí

Sedm zápasů, jen tři body. Zase po roce. Fotbalové Teplice prožívají depresivní déjà vu, na rozdíl od loňska trenéra Zdenka Frťalu černé myšlenky nepřepadly. „Nechci končit, položit to, vůbec...

13. září 2025  21:17

Krejčí při debutu v Premier League padl, Souček viděl červenou kartu za ostrý faul

Zvládl celý zápas, nakonec ale Ladislav Krejčí při premiéře za Wolverhampton prohrál v Newcastlu 0:1. Hlavičkou rozhodl německý útočník Nick Woltemade a hosté padli počtvrté v řadě. Další český...

13. září 2025  20:45,  aktualizováno  20:49

Coufal s Hranáčem byli u vítězství Hoffenheimu v Berlíně. Král jen střídal

Fotbalisté Hoffenheimu vyhráli ve třetím kole bundesligy na stadionu Unionu Berlín 4:2 a připsali si druhé vítězství. V základní sestavě hostů nastoupili obránci Robin Hranáč a Vladimír Coufal, který...

13. září 2025  19:26,  aktualizováno  20:48

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Dvě červené? Obě mohly být žluté, je přesvědčený olomoucký kouč Janotka

Během deseti minut přišel trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka v Plzni o dva vyloučené hráče. V 58. minutě stoper Sylla zatáhl unikajícího Adua a dostal rovnou červenou kartu. A zanedlouho...

13. září 2025  20:25

Slavia - Karviná 3:1, svižný zápas na obě strany. Dvěma góly ho rozsekl Vorlický

Slávističtí fotbalisté jsou minimálně do neděle, kdy nastoupí Sparta, znovu první v lize. V 8. kole porazili Karvinou ve vyrovnaném utkání 3:1 díky dvěma trefám střídajícího Lukáše Vorlického. První...

13. září 2025  19:50,  aktualizováno  20:02

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.