Postrach domácích týmů. Zbrojovka suverénně vyhrála na Žižkově

Zbrojovka rozhodla třemi góly v úvodním dějství. Skóre otevřel ve 13. minutě střelou o tyč Selnar a brzy nato zvýšil po kombinační akci Velich. Další góly přidali Vachoušek a v 79. minutě Kanakimana, v závěru alespoň snížil hlavou Richter.
Brňané potvrdili, že na hřištích soupeřů jsou nejlepším týmem soutěže. Z pěti utkání získali venku 13 bodů. Žižkov neuspěl po předchozích dvou vítězstvích.
85. M. Richter
13. Selnar
19. Velich
40. Vachoušek
79. Kanakimana
Sirotník – Nový, M. Richter, Petrák, Divíšek (89. Klusák) – Hönig, Jirásek (C) – Gembický (46. Ondrášek), Batioja (70. Brandner), Prošek (70. Reiter) – A. Toula (70. Patka).
Hrdina – Juroška, Hofmann (C), Kaká, Klíma – Čavoš (84. Cicilia), Texl – Vachoušek (68. Kanakimana), Žitný (68. Janetzký), Selnar (77. Rymarenko) – Velich (77. Vedral).
Jovanoski – Biegon, Fišl, M. Strnad, Chukwuebuka.
Prodělal – Kutík, Kronus, Šural, Břečka.
Rozhodčí: Szikszay – Paták, Dorotík
Počet diváků: 2608