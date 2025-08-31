Táborsko porazilo rezervu Sparty, béčko Slavie si zastřílelo proti Chrudimi

  12:52
Fotbalisté Táborska v 8. kole druhé ligy zvítězili 3:1 na hřišti Sparty B a jsou v čele neúplné tabulky. K posunu jim pomohlo i odložení utkání dvou dosud nejlepších týmů soutěže mezi Zbrojovkou Brno a Opavou kvůli virové nákaze v brněnském mužstvu. Rezerva pražské Slavie deklasovala Chrudim 5:0.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Táborsko rozhodlo drtivou pasáží mezi 16. a 22. minutou. Skóre otevřel ranou na přední tyč Barac a chvílí po něm se dvakrát prosadil hlavou Buryán. V závěru snížil Tošnar, Jihočeši přesto s přehledem uhájili třetí triumf po sobě.

Zápas Slavia B - Chrudim ovlivnila brzká červená karta pro obránce hostů Kozojeda, který v deváté minutě zahrál rukou na brankové čáře a byl vyloučen. Penaltu sice Pikolon neproměnil, v 27. minutě ale po úvodní Pitákově brance zvýšil na 2:0. Po změně stran přidali další góly Kolísek, Vorlický a Necid. Východočeši nevyhráli popáté za sebou a jsou na 14. místě, Slavia je pátá.

Chance Národní Liga
8. kolo 31. 8. 2025 10:30
AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 1:3 (0:3)
Góly:
81. Tošnar
Góly:
16. Barac
20. Buryán
22. Buryán
Sestavy:
Daniel Kerl – F. Říha, Jedlička (C), Slanina (46. Tošnar) – Zíka (80. Feit), Moudrý (80. V. Novák), Horák, Osmani (73. Penxa) – Mokrovics, Schánělec, Rus.
Sestavy:
Pastornický – Plachý, P. Novák (C), Havel, Heppner (89. Polyák) – Bláha, Hora – Barac (79. Hák), Kateřiňák, Buryán (60. Djordjić) – Matějka (79. Yahaya).
Náhradníci:
Rodriguez – Vaněk, Vitarigov.
Náhradníci:
Šťovíček – Zeronik, Šplíchal, Varačka, Nikl.
Žluté karty:
43. Moudrý
Žluté karty:
3. P. Novák, 65. Djordjić, 84. Bláha

Rozhodčí: Opočenský – Novák, Brázdil

Počet diváků: 511

Chance Národní Liga
8. kolo 31. 8. 2025 10:15
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : MFK Chrudim MFK Chrudim 5:0 (2:0)
Góly:
23. Piták
27. Pikolon
56. Kolísek
62. Vorlický
67. Necid
Góly:
Sestavy:
Božev – Suchý (C), Behenský, Slončík – Piták, Hájek (63. Okonkwo), Belžík (22. Naskos, 78. Uduebo), Boledovič (46. Vorlický) – Pikolon, Necid, D. Toula (46. Kolísek).
Sestavy:
A. Richter – Kozojed, Toml, Skwarczek (C), Hýbl (65. Wehowský) – David Jambor, Kejř (78. Bauer) – Kaulfus, Čičovský (78. J. Lacko), Holub (60. Schön) – Liška (65. Jurčenko).
Náhradníci:
Berkovec – Kovář, Kohout.
Náhradníci:
Číž – P. Černý.
Červené karty:
Červené karty:
9. Kozojed

Rozhodčí: Szikszay – Pfeifer, Pospíšil

Počet diváků: 518

Chance Národní Liga
8. kolo 31. 8. 2025 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 0:0 (-:-)
Chance Národní Liga
8. kolo 31. 8. 2025 14:30
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 0:0 (-:-)
Chance Národní Liga
8. kolo 31. 8. 2025 17:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Orel – Pochylý, Jurajda

Chance Národní Liga
8. kolo 31. 8. 2025 17:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : SK Artis Brno SK Artis Brno 0:0 (-:-)
8. kolo

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC SILON TáborskoTáborsko 8 6 0 2 16:9 18
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 7 5 1 1 18:7 16
3. Slezský FC OpavaOpava 7 4 3 0 12:5 15
4. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 7 4 1 2 10:7 13
5. SK Slavia Praha BSlavia B 8 4 0 4 17:9 12
6. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 7 4 0 3 14:10 12
7. FK PříbramPříbram 8 4 0 4 11:15 12
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 6 3 2 1 13:8 11
9. FC Vysočina JihlavaJihlava 7 3 2 2 10:6 11
10. SK Artis BrnoArtis Brno 6 3 1 2 8:12 10
11. AC Sparta Praha BSparta B 8 3 0 5 6:13 9
12. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 7 2 2 3 6:14 8
13. 1. SK ProstějovProstějov 7 2 1 4 7:10 7
14. MFK ChrudimChrudim 7 1 2 4 9:17 5
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 7 1 1 5 9:13 4
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 7 0 0 7 6:17 0

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16. : Sestup

Táborsko porazilo rezervu Sparty, béčko Slavie si zastřílelo proti Chrudimi

