Táborsko porazilo rezervu Sparty, béčko Slavie si zastřílelo proti Chrudimi

Táborsko rozhodlo drtivou pasáží mezi 16. a 22. minutou. Skóre otevřel ranou na přední tyč Barac a chvílí po něm se dvakrát prosadil hlavou Buryán. V závěru snížil Tošnar, Jihočeši přesto s přehledem uhájili třetí triumf po sobě.
Zápas Slavia B - Chrudim ovlivnila brzká červená karta pro obránce hostů Kozojeda, který v deváté minutě zahrál rukou na brankové čáře a byl vyloučen. Penaltu sice Pikolon neproměnil, v 27. minutě ale po úvodní Pitákově brance zvýšil na 2:0. Po změně stran přidali další góly Kolísek, Vorlický a Necid. Východočeši nevyhráli popáté za sebou a jsou na 14. místě, Slavia je pátá.
81. Tošnar
16. Barac
20. Buryán
22. Buryán
Daniel Kerl – F. Říha, Jedlička (C), Slanina (46. Tošnar) – Zíka (80. Feit), Moudrý (80. V. Novák), Horák, Osmani (73. Penxa) – Mokrovics, Schánělec, Rus.
Pastornický – Plachý, P. Novák (C), Havel, Heppner (89. Polyák) – Bláha, Hora – Barac (79. Hák), Kateřiňák, Buryán (60. Djordjić) – Matějka (79. Yahaya).
Rodriguez – Vaněk, Vitarigov.
Šťovíček – Zeronik, Šplíchal, Varačka, Nikl.
43. Moudrý
3. P. Novák, 65. Djordjić, 84. Bláha
Rozhodčí: Opočenský – Novák, Brázdil
Počet diváků: 511
23. Piták
27. Pikolon
56. Kolísek
62. Vorlický
67. Necid
Božev – Suchý (C), Behenský, Slončík – Piták, Hájek (63. Okonkwo), Belžík (22. Naskos, 78. Uduebo), Boledovič (46. Vorlický) – Pikolon, Necid, D. Toula (46. Kolísek).
A. Richter – Kozojed, Toml, Skwarczek (C), Hýbl (65. Wehowský) – David Jambor, Kejř (78. Bauer) – Kaulfus, Čičovský (78. J. Lacko), Holub (60. Schön) – Liška (65. Jurčenko).
Berkovec – Kovář, Kohout.
Číž – P. Černý.
9. Kozojed
Rozhodčí: Szikszay – Pfeifer, Pospíšil
Počet diváků: 518
Rozhodčí: Orel – Pochylý, Jurajda