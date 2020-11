Žižkov porazil Líšeň a hrne se zpátky do popředí druholigové tabulky

Na všechny tři góly Žižkova přihrál Jaroslav Diviš. Vítěznou premiéru na lavičce domácího týmu zažil trenér David Vavruška, který v pátek nahradil odvolaného Zdeňka Haška.



Viktoria ve svém azylu v Praze na Proseku otevřela skóre v 15. minutě. Po rychlém vhazování se uvolnil u rohového praporku Diviš, poslal míč před branku a po chybě obránce Líšně Ševčíka překonal ekvádorský útočník Augusto Batioja z malého vápna gólmana Veselého.

Krátce po poločase po Divišově střele vyrazil Veselý míč před sebe a Jakub Urbanec skóroval do odkryté branky. Za necelé dvě minuty uprchl opět po pravé straně Diviš, na vzdálenější tyči našel volného Lukáše Zoubeleho a ten poslal míč snadno do sítě.

„Tým má velkou kvalitu v přechodové fázi, bývalým realizačním týmem je výborně připravený. Já hráčům v těch zbývajících zápasech na podzim můžu pomoci jen po mentální stránce,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi Vavruška, který je na Žižkově jako prozatímní kouč do konce roku. „Kluci si sami o přestávce řekli, že dříve neměli dobré vstupy do druhých poločasů, a že musí jít do druhé půle aktivně a opravdu jim to vyšlo.“

Hosté snížili po hodině hry. Muleme fauloval v pokutovém území Paška a nařízenou penaltu proměnil Jaroslav Málek. Žižkov však ve zbytku utkání vedení udržel a mohl se radovat z vítězství po dvou předchozích prohrách.

„Byl to úplně jiný Žižkov, než jsme znali v posledních zápasech. Vedení klubu i nový trenér asi dostali hráče pod tlak. Už to z jeho strany nebyl takový profesorský fotbal, rvali se o každý balon, bylo na nich vidět, že po výměně trenéra chtějí za každou cenu vyhrát. My bohužel udělali tři hrubé chyby v obraně a po nich jsme soupeře posadili na koně,“ podotkl asistent trenéra Líšně Milan Valachovič.

2. liga KLUB Z V R P S B 1. Hradec Králové 8 6 2 0 16:6 20 2. Žižkov 8 5 0 3 14:9 15 3. Prostějov 8 4 3 1 12:7 15 4. Líšeň 8 4 3 1 14:10 15 5. Ústí nad Labem 8 4 2 2 13:13 14 6. Dukla Praha 7 2 4 1 13:9 10 7. Chrudim 8 3 1 4 9:7 10 8. Varnsdorf 8 2 4 2 7:9 10 9. Blansko 8 2 3 3 11:13 9 10. Vlašim 7 2 2 3 13:12 8 11. Jihlava 8 2 2 4 16:17 8 12. Táborsko 8 2 2 4 8:10 8 13. Třinec 8 2 1 5 11:17 7 14. Vyšehrad 8 0 1 7 1:19 1

FK Viktoria Žižkov : SK Líšeň 3:1 (1:0) Góly:

15. Batioja

47. Urbanec

49. Zoubele Góly:

65. Málek Sestavy:

Švenger /C/ – Urbanec, Pudil, Žežulka, Muleme – Skopec (71. Sixta), Súkenník – Diviš, Richter, Zoubele (77. Auer) – Batioja (88. Nabijev). Sestavy:

Veselý – Jeřábek, Ševčík /C/, Bednář – Pašek, Matocha (80. Minařík), Kučera, Málek, Lutonský – Silný (80. Machálek), Szotkowski (55. Krška). Náhradníci:

Karel Hrubeš ml. – Březina, Řezáč, Mashike. Náhradníci:

Vítek – Demeter, Rolinek, Fall. Žluté karty:

64. Muleme Žluté karty:

59. Silný, 84. Málek, 90. Bednář Rozhodčí: Karel Hrubeš st. – Pečenka, Ratajová Počet diváků: 53