Dukla využila zaváhání Karviné a Ústí, jde do čela druhé fotbalové ligy

Karviná prohrála slezské derby v Třinci 2:3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1:2. Táborsko doma jen remizovalo 3:3 s Kladnem, rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3:1.
Dukla zvítězila potřetí po sobě. S Vlašimí sice po trefě Pikolona prohrávala, ale Diallo ještě do přestávky vyrovnal. Ve druhém poločase obrat završili Hindi a z penalty Mikuš. Slovenský záložník se s pěti góly osamostatnil v čele tabulky střelců druhé nejvyšší soutěže. Vlašim prohrála druhý z posledních tří zápasů a je devátá.
Karviná získala do přestávky dvoubrankové vedení, trefili se Selnar a Breite. Na začátku druhého poločasu ale přišla o vyloučeného Condého a střídající Dedič dvěma góly vyrovnal. V závěru pak hned po příchodu na hřiště rozhodl Dadak. Nováček z Třince se po čtyřech remízách dočkal po velkém obratu prvního vítězství po návratu do druhé ligy. Karvinou porazil po 12 letech.
V Ústí nad Labem padly všechny branky do přestávky. Skóre otevřel jihlavský Moudrý, za domácí vyrovnal Goj a krátce před koncem úvodního poločasu rozhodl Sambou. Ústí nevyužilo šanci posunout se do čela tabulky a je třetí. Vysočina po druhé výhře za sebou poskočila na šesté místo.
K překvapivé výhře měl nakročeno i druhý nováček. Kladno vedlo po prvním poločase na hřišti Táborska 3:1, dvakrát se trefil Novotný. V závěrečné dvacetiminutovce se však Havel a Heppner postarali o vyrovnání. Táborsko je páté a Kladno desáté.
Ostravští si v Příbrami vypracovali třígólové vedení, postupně se trefili Bitta, Dvořáček a Temel. Domácí Málek v závěru z pokutového kopu už jen snížil. Rezerva Baníku se posunula na osmou příčku, na sedmou Příbram ztrácí dva body.
61. Dedič
78. Dedič
88. Dadak
8. Selnar
40. Breite
Murin – Šehić, Simerský, Helebrand – Omasta (C), Zinhasović (65. Machuča), Agbo (46. Samiec), Bolf – Nguyen (46. Dedič), Abdoulkarim (88. Dadak), Cienciala (86. M. Černý).
Lapeš – Condé, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite (68. Kone) – Kronus (56. Chytrý), Čičovský, Samko (68. Markovič), Selnar (89. Muhammad) – Pira (68. Konaté).
Adamuška, Mrózek – Vlachovský, Obuch, Demitra.
Schovanec, Vodička – Lawali, Hamza, Míšek, Rajtmajer.
38. Vlachovský, 69. Cienciala, 90. Machuča
52. Condé
Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Kotík
Počet diváků: 1215
30. Goj
13. Moudrý
43. Sambou
Holý – Yaméogo, J. Peterka (C), Březina – Ullman (56. Kodad), Kott, D. Richter (71. Osaghae), Goj (71. Diarra) – Moulis (80. Bzura) – D. Černý (56. Fantiš), Do Marcolino.
Slavata – Štrakl, A. Čermák (C), Štětka, Matoušek – M. Lacko, Jambor – Moudrý (77. Křivánek), Labaran (71. Mokrovics), Sambou (89. Šelicha) – Omotoye (89. Haala).
David Němec, Savić – Berelidze, Rudenkij.
Mastný – Alkasim, Ritter, Ženíšek.
42. Luksík (trenér brankářů), 51. Březina, 53. Moulis, 79. Kott
68. Jambor
45. Rajna (asistent)
Rozhodčí: Panský – A. Beneš, Hurych; delegát: L. Zeman; technický delegát: Malý
Počet diváků: 1085
40. Matějka
70. Havel
76. Heppner
35. O. Novotný
43. O. Novotný
45+2. Gembický
Kubný – Plachý (63. Poturnay), Havel (C), Holiš (80. Juzvak), Heppner – Barac (75. Miška), Bláha – Varačka (46. Toula), Šplíchal (46. L. Hruška), J. Rezek – Matějka.
Nalezinek – K. Hrubeš, Čítek, Toml (C), Túlio – Chalupa (67. Pospíšil), Samek (82. Shehu) – O. Novotný (67. Smejkal), H. Hruška, Gembický (89. Kašpárek) – Jurčenko (89. J. Lacko).
Kerbach – Zeronik, Řezáč, Nikl, Ola.
Kotlín – Osmani, Kozojed, M. Jedlička, Hrdlička, Jeřábek.
30. Barac, 63. Havel, 78. Toula, 80. Bláha
42. H. Hruška, 57. K. Hrubeš, 74. Toml
Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Marek
Počet diváků: 780
38. Diallo
57. Ali Hindi
62. Mikuš
20. Pikolon
Bačkovský – Tomič (77. Kozma), Franke, Svozil (C), Hanousek – Plšek, Velasquez – Mikuš (77. Okebugwu), Ali Hindi (86. Zamazal), Tessilimi (70. Šebrle) – Diallo (70. Schánělec).
Kořán – Záviška (C), F. Říha, Kane, Jindra – J. Dufek (86. Teterja), Soukeník (46. Musil), J. Hrubeš (63. Hájek), Djordjić (63. Mané) – Pikolon, Hodek (63. Ahmed).
Jágrik – Lilling, Ambler, Corr.
Kotek – Koné, Kurka, Kulhánek, Naskos.
75. Ali Hindi
22. Kane, 42. Pikolon, 61. Hodek
Rozhodčí: Habermann – Bělák, Pfeifer.
Počet diváků: 1578
81. Málek
32. M. Bitta
37. Dvořáček
56. Temel
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško (C), Urbanec (46. Penner) – Švestka (75. Faye), Roušar – Fila (46. Pešek), Málek, Vott (46. Conte) – Apea (62. T. Jedlička).
M. Hrubý (C) – Sirotek, Ouly, Měkota, Řeháček – Dvořáček, Temel (90+1. Kulyk), Vlna (78. Rajčan), P. Jaroň (78. Fiala) – M. Bitta (68. Nyah), Denis Němec (68. Drozd).
Gergela – Kop, Tošnar.
Hořínek – Krupička, Švrček.
42. Švestka, 72. Nghabo, 82. Roušar
82. Ouly
Rozhodčí: Klíma – Dohnal, Ježek