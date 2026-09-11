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Dukla využila zaváhání Karviné a Ústí, jde do čela druhé fotbalové ligy

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  21:11

Záložník pražské Dukly Jakub Plšek sleduje míč nad držícími se opavským Peterem Juritkou a Tomášem Schánělcem z Dukly. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení v druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3:1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem.

Karviná prohrála slezské derby v Třinci 2:3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1:2. Táborsko doma jen remizovalo 3:3 s Kladnem, rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3:1.

Dukla zvítězila potřetí po sobě. S Vlašimí sice po trefě Pikolona prohrávala, ale Diallo ještě do přestávky vyrovnal. Ve druhém poločase obrat završili Hindi a z penalty Mikuš. Slovenský záložník se s pěti góly osamostatnil v čele tabulky střelců druhé nejvyšší soutěže. Vlašim prohrála druhý z posledních tří zápasů a je devátá.

Karviná získala do přestávky dvoubrankové vedení, trefili se Selnar a Breite. Na začátku druhého poločasu ale přišla o vyloučeného Condého a střídající Dedič dvěma góly vyrovnal. V závěru pak hned po příchodu na hřiště rozhodl Dadak. Nováček z Třince se po čtyřech remízách dočkal po velkém obratu prvního vítězství po návratu do druhé ligy. Karvinou porazil po 12 letech.

V Ústí nad Labem padly všechny branky do přestávky. Skóre otevřel jihlavský Moudrý, za domácí vyrovnal Goj a krátce před koncem úvodního poločasu rozhodl Sambou. Ústí nevyužilo šanci posunout se do čela tabulky a je třetí. Vysočina po druhé výhře za sebou poskočila na šesté místo.

K překvapivé výhře měl nakročeno i druhý nováček. Kladno vedlo po prvním poločase na hřišti Táborska 3:1, dvakrát se trefil Novotný. V závěrečné dvacetiminutovce se však Havel a Heppner postarali o vyrovnání. Táborsko je páté a Kladno desáté.

Ostravští si v Příbrami vypracovali třígólové vedení, postupně se trefili Bitta, Dvořáček a Temel. Domácí Málek v závěru z pokutového kopu už jen snížil. Rezerva Baníku se posunula na osmou příčku, na sedmou Příbram ztrácí dva body.

Chance Národní Liga
8. kolo 11. 9. 2026 17:00
FK Třinec FK Třinec : MFK Karviná MFK Karviná 3:2 (0:2)
Góly:
61. Dedič
78. Dedič
88. Dadak
Góly:
8. Selnar
40. Breite
Sestavy:
Murin – Šehić, Simerský, Helebrand – Omasta (C), Zinhasović (65. Machuča), Agbo (46. Samiec), Bolf – Nguyen (46. Dedič), Abdoulkarim (88. Dadak), Cienciala (86. M. Černý).
Sestavy:
Lapeš – Condé, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite (68. Kone) – Kronus (56. Chytrý), Čičovský, Samko (68. Markovič), Selnar (89. Muhammad) – Pira (68. Konaté).
Náhradníci:
Adamuška, Mrózek – Vlachovský, Obuch, Demitra.
Náhradníci:
Schovanec, Vodička – Lawali, Hamza, Míšek, Rajtmajer.
Žluté karty:
38. Vlachovský, 69. Cienciala, 90. Machuča
Žluté karty:
Červené karty:
Červené karty:
52. Condé

Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Kotík

Počet diváků: 1215

Chance Národní Liga
8. kolo 11. 9. 2026 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 1:2 (1:2)
Góly:
30. Goj
Góly:
13. Moudrý
43. Sambou
Sestavy:
Holý – Yaméogo, J. Peterka (C), Březina – Ullman (56. Kodad), Kott, D. Richter (71. Osaghae), Goj (71. Diarra) – Moulis (80. Bzura) – D. Černý (56. Fantiš), Do Marcolino.
Sestavy:
Slavata – Štrakl, A. Čermák (C), Štětka, Matoušek – M. Lacko, Jambor – Moudrý (77. Křivánek), Labaran (71. Mokrovics), Sambou (89. Šelicha) – Omotoye (89. Haala).
Náhradníci:
David Němec, Savić – Berelidze, Rudenkij.
Náhradníci:
Mastný – Alkasim, Ritter, Ženíšek.
Žluté karty:
42. Luksík (trenér brankářů), 51. Březina, 53. Moulis, 79. Kott
Žluté karty:
68. Jambor
Červené karty:
45. Rajna (asistent)
Červené karty:

Rozhodčí: Panský – A. Beneš, Hurych; delegát: L. Zeman; technický delegát: Malý

Počet diváků: 1085

Chance Národní Liga
8. kolo 11. 9. 2026 18:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : SK Kladno SK Kladno 3:3 (1:3)
Góly:
40. Matějka
70. Havel
76. Heppner
Góly:
35. O. Novotný
43. O. Novotný
45+2. Gembický
Sestavy:
Kubný – Plachý (63. Poturnay), Havel (C), Holiš (80. Juzvak), Heppner – Barac (75. Miška), Bláha – Varačka (46. Toula), Šplíchal (46. L. Hruška), J. Rezek – Matějka.
Sestavy:
Nalezinek – K. Hrubeš, Čítek, Toml (C), Túlio – Chalupa (67. Pospíšil), Samek (82. Shehu) – O. Novotný (67. Smejkal), H. Hruška, Gembický (89. Kašpárek) – Jurčenko (89. J. Lacko).
Náhradníci:
Kerbach – Zeronik, Řezáč, Nikl, Ola.
Náhradníci:
Kotlín – Osmani, Kozojed, M. Jedlička, Hrdlička, Jeřábek.
Žluté karty:
30. Barac, 63. Havel, 78. Toula, 80. Bláha
Žluté karty:
42. H. Hruška, 57. K. Hrubeš, 74. Toml

Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Marek

Počet diváků: 780

Chance Národní Liga
8. kolo 11. 9. 2026 18:00
FK Dukla Praha FK Dukla Praha : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 3:1 (1:1)
Góly:
38. Diallo
57. Ali Hindi
62. Mikuš
Góly:
20. Pikolon
Sestavy:
Bačkovský – Tomič (77. Kozma), Franke, Svozil (C), Hanousek – Plšek, Velasquez – Mikuš (77. Okebugwu), Ali Hindi (86. Zamazal), Tessilimi (70. Šebrle) – Diallo (70. Schánělec).
Sestavy:
Kořán – Záviška (C), F. Říha, Kane, Jindra – J. Dufek (86. Teterja), Soukeník (46. Musil), J. Hrubeš (63. Hájek), Djordjić (63. Mané) – Pikolon, Hodek (63. Ahmed).
Náhradníci:
Jágrik – Lilling, Ambler, Corr.
Náhradníci:
Kotek – Koné, Kurka, Kulhánek, Naskos.
Žluté karty:
75. Ali Hindi
Žluté karty:
22. Kane, 42. Pikolon, 61. Hodek

Rozhodčí: Habermann – Bělák, Pfeifer.

Počet diváků: 1578

Chance Národní Liga
8. kolo 11. 9. 2026 18:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 1:3 (0:2)
Góly:
81. Málek
Góly:
32. M. Bitta
37. Dvořáček
56. Temel
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško (C), Urbanec (46. Penner) – Švestka (75. Faye), Roušar – Fila (46. Pešek), Málek, Vott (46. Conte) – Apea (62. T. Jedlička).
Sestavy:
M. Hrubý (C) – Sirotek, Ouly, Měkota, Řeháček – Dvořáček, Temel (90+1. Kulyk), Vlna (78. Rajčan), P. Jaroň (78. Fiala) – M. Bitta (68. Nyah), Denis Němec (68. Drozd).
Náhradníci:
Gergela – Kop, Tošnar.
Náhradníci:
Hořínek – Krupička, Švrček.
Žluté karty:
42. Švestka, 72. Nghabo, 82. Roušar
Žluté karty:
82. Ouly

Rozhodčí: Klíma – Dohnal, Ježek

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

8. kolo

FK Arsenal Česká Lípa vs. 1. SK Prostějov //www.idnes.cz/sport
12.9. 14:00
  • 2.09
  • 3.48
  • 3.14
SK Hanácká Slavia Kroměříž vs. Slezský FC Opava //www.idnes.cz/sport
12.9. 17:30
  • 2.99
  • 3.35
  • 2.21
SK Slavia Praha B vs. FK Viktoria Žižkov //www.idnes.cz/sport
13.9. 10:15
  • 2.12
  • 3.71
  • 2.92

9. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FK Dukla PrahaDukla Praha 8 5 1 2 16:11 16
2. MFK KarvináKarviná 8 5 0 3 16:10 15
3. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 8 4 3 1 13:8 15
4. SK Slavia Praha BSlavia B 7 3 4 0 17:11 13
5. FC SILON TáborskoTáborsko 8 3 4 1 12:8 13
6. FC Vysočina JihlavaJihlava 8 4 1 3 11:7 13
7. Fotbal PříbramPříbram 8 3 4 1 13:12 13
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 8 3 2 3 15:10 11
9. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 8 2 3 3 13:13 9
10. SK KladnoKladno 8 2 3 3 11:12 9
11. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 7 2 2 3 9:14 8
12. FK TřinecTřinec 8 1 4 3 10:14 7
13. 1. SK ProstějovProstějov 7 1 3 3 9:10 6
14. Slezský FC OpavaOpava 7 1 3 3 9:12 6
15. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 7 1 2 4 4:14 5
16. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 7 1 1 5 4:16 4

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

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