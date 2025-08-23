Výhry pro Opavu i Táborsko, oba nadále ztrácí bod na vedoucí Zbrojovku

Autor: ,
  19:18
Fotbalisté Opavy porazili doma v 7. kole druhé ligy Vlašim 3:1 a dál ztrácejí bod na vedoucí Zbrojovku Brno. Stejně je na tom Táborsko, které na svém stadionu zdolalo 2:1 Ústí nad Labem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Opava rozhodla o výhře v rozmezí 28. až 33. minuty, kdy se prosadili Zálešák a Srubek. Za hosty snížil krátce po přestávce Michl, ale poslední slovo měl střídající bosenský záložník domácích Turanjanin.

Slezané v druholigové sezoně ještě neprohráli a naplno bodovali po dvou remízách. Středočeši vyhráli jediné z úvodních sedmi kol a jsou předposlední.

Táborsko poslal do vedení Matějka, po hodině hry se trefil Novák. Naděje Severočechů na bodový zisk vykřesal v 86. minutě Marquinho, stav už ale zůstal neměnný. Jihočeši vyhráli druhé kolo po sobě a jsou třetí o skóre za Opavou. Ústí zapsalo třetí prohru v řadě a na Opavu s Táborskem ztrácí tři body.

Od 19:00 se brněnský Artis utká s Kroměříží.

Chance Národní Liga
7. kolo 23. 8. 2025 17:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 3:1 (2:0)
Góly:
28. Zálešák
33. Srubek
87. Turanjanin
Góly:
48. Michl
Sestavy:
Babka – Helešic, Janoščín (C), Srubek, Lehoczki – M. Novák, Kaštánek – Papalele (73. Lacík), J. Rezek (58. Turanjanin), Zálešák (58. Mootoo) – Ndiaye.
Sestavy:
Kúdelčík – Musil, Breda (C), Kurka, Jindra (68. Beránek) – Soukeník (81. Kašpárek), Beran, J. Dufek (64. Acuta) – Hruška (46. Záviška), J. Franěk, Váňa (46. Michl).
Náhradníci:
Ciupa – Buchta, Fabiánek, Sochor, Mužík, T. Rataj.
Náhradníci:
Kotek – Omale, Onije, Ojora.

Rozhodčí: Vojtěch Opočenský – Stanislav Pochylý, Pavel Pospíšil

Počet diváků: 2135

Chance Národní Liga
7. kolo 23. 8. 2025 17:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 2:1 (1:0)
Góly:
24. Matějka
60. P. Novák
Góly:
86. Marquinho
Sestavy:
Pastornický – Plachý (46. Řezáč), Havel, P. Novák, Heppner – Barac (79. Zeronik), Bláha, Hora, Kateřiňák (90. Polyák) – Buryán (65. Hák), Matějka (79. Yahaya).
Sestavy:
Grigar – Čítek, Žežulka, F. Novotný, Kott (83. Tureček) – Osaghae, Kodad, Moulis (83. D. Richter), Fantiš (67. Idumbo), Goj (55. Marquinho) – D. Černý (67. Červenka).
Náhradníci:
Šťovíček – Šplíchal, F. Rataj, Nikl.
Náhradníci:
Čtvrtečka.
Žluté karty:
55. Buryán, 71. Kateřiňák, 89. Hák
Žluté karty:
58. Čítek, 75. Moulis, 87. Kodad

Rozhodčí: Kotala – Bělák, Jurajda

Počet diváků: 1102

Chance Národní Liga
7. kolo 23. 8. 2025 19:00
zápas probíhá
SK Artis Brno SK Artis Brno : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:0 (-:-)
Góly:
22. Al-Mušajfrí
Góly:
Sestavy:
Holý – Otrísal, Čoudek, Jeřábek (C), Kante – Adediran, Vukadinović, Pospíšil, Samek, Al-Mušajfrí – Besedin.
Sestavy:
J. Dostál – Toman, Mynář, Kulíšek, Čelůstka – Kříž, Bartolomeu, Hlinka, Dočkal – Holík, Žák.
Náhradníci:
Vajner – Sokol, Fomba, Aldin, Mach, Hapal, Raab, Lutonský, Tauš, Kosek.
Náhradníci:
Mucha – Zavadil, Kudela, Mackleyther, Suleiman, Koryčan, Ovesný, Saal.

Rozhodčí: Nehasil – Hrabovský, Dorotík

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

7. kolo

SK Artis Brno vs. SK Hanácká Slavia Kroměříž //www.idnes.cz/sport
23.8. 19:00
  • 1.34
  • 4.63
  • 8.10
FK Viktoria Žižkov vs. SK Slavia Praha B //www.idnes.cz/sport
24.8. 10:15
  • 2.20
  • 3.34
  • 3.01

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 7 5 1 1 18:7 16
2. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 6 4 0 2 13:8 12
3. Slezský FC OpavaOpava 6 3 3 0 9:4 12
4. FC SILON TáborskoTáborsko 6 4 0 2 11:7 12
5. FC Baník Ostrava BOstrava B 6 3 2 1 13:8 11
6. FC Vysočina JihlavaJihlava 7 3 2 2 10:6 11
7. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 6 3 1 2 9:7 10
8. SK Slavia Praha BSlavia B 6 3 0 3 12:8 9
9. FK PříbramPříbram 7 3 0 4 9:14 9
10. AC Sparta Praha BSparta B 7 3 0 4 5:10 9
11. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 7 2 2 3 6:14 8
12. 1. SK ProstějovProstějov 7 2 1 4 7:10 7
13. SK Artis BrnoArtis Brno 5 2 1 2 6:11 7
14. MFK ChrudimChrudim 6 1 2 3 9:12 5
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 6 1 1 4 8:10 4
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 5 0 0 5 4:13 0

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Duklu posílil záložník Kadák, Dias prodloužil v City

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Teplice - Jablonec 0:1, v úvodu se trefil Jawo, domácí už počtvrté v sezoně prohráli

Tepličtí fotbalisté počtvrté z pěti zápasů prohráli. V 6. kole Chance ligy doma nedokázali proti Jablonci skórovat a podlehli 0:1. Jediný gól utkání dal v úvodu Jawo po akci Aleguého. Jablonec tak...

23. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:31

Výhry pro Opavu i Táborsko, oba nadále ztrácí bod na vedoucí Zbrojovku

Fotbalisté Opavy porazili doma v 7. kole druhé ligy Vlašim 3:1 a dál ztrácejí bod na vedoucí Zbrojovku Brno. Stejně je na tom Táborsko, které na svém stadionu zdolalo 2:1 Ústí nad Labem.

23. srpna 2025  19:18

ONLINE: Slavia - Pardubice, hrají Sadílek i Chytil, Zafeiris opět na lavičce

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohou vrátit do čela tabulky. Když v utkání 6. kola Chance ligy porazí poslední Pardubice, o bod přeskočí dosud vedoucí Spartu, která druhý den...

23. srpna 2025  19:02

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

23. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:01

Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška

Aktualizujeme

Senzační jízda zlínských fotbalistů po návratu do první ligy pokračuje. V 6. kole si doma poradili s Libercem 1:0, když se o jedinou utkání trefu postaral v závěru poločasu Kalabiška z penalty,...

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  18:57

ONLINE: Tottenham zdolal City, Aston Villa padla. Arsenal hostí nováčka z Leedsu

Sledujeme online

Fotbalisté Tottenhamu na úvod sobotního programu 2. kola anglické ligy porazili Manchester City na jeho stadionu 2:0. Další ztrátu si připsala Aston Villa, která prohrála na půdě Brentfordu 0:1 a...

23. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  18:25

Spartu čeká už jedenáctý soutěžní zápas. Milla potká bývalý klub: Zvláštní příležitost

Sparťanští fotbalisté nastoupí k dalšímu utkání ani ne sedmdesát hodin poté, co sudí ukončil čtvrteční zápas s lotyšskou Rigou. Po nedělním duelu s Duklou budou mít pauzu zhruba jen dalších...

23. srpna 2025  18:18

Hoffenheim otočil zápas s Leverkusenem. V základu hráli Schick, Coufal i Hranáč

Leverkusen v úvodním kole německé fotbalové bundesligy neudržel vedení a na domácí půdě podlehl Hoffenheimu 1:2. Český útočník Patrik Schick, který v dresu domácích vicemistrů odehrál celý zápas,...

23. srpna 2025  18:08

Dvě atraktivní posily pro Ústí: Belgičan Idumbo a poloviční Čech Toure

Ústecký fotbal sílí, nováček druhé ligy angažoval dvě posily ze Západu. Belgického útočníka Francka Idumba už klub zaregistroval, z Anglie pak přivádí stopera Seydila Toureho, který má senegalské i...

23. srpna 2025  15:19

Varfolomejev zamířil do Anglie. Přijde náhrada? Liberec líčí na Kričfalušiho

V lednu podepsal v prvoligovém Liberci novou smlouvu a pod Ještědem ještě zahájil sezonu, ale tento týden se na severu Čech rozloučil. Fotbalový záložník a ukrajinský mládežnický reprezentant Ivan...

23. srpna 2025  12:37

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Branka z derby mi rozváže nohy, věří Belgičan Bammens. A teď na Slavii!

Ve fotbalových Pardubicích doufají, že na hrot útoku konečně získali pořádného bombarďáka. Vytáhlý Belgičan Simon Bammens zařídil přesnou hlavičkou remízu 1:1 v nedávném derby proti Hradci Králové a...

23. srpna 2025  10:12

Drsná švédská škola, Olomouci návrat do pohárové Evropy zhořkl. Kde musí přidat?

Poděkuje za spolupráci, rozloučí se a prohodí: „Nebojte, Konferenční liga bude také fajn.“ I česko-švédská tlumočnice, která v tiskovém středisku v útrobách švédského stadionu Eleda překládala otázky...

23. srpna 2025  9:11

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.