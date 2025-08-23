Výhry pro Opavu i Táborsko, oba nadále ztrácí bod na vedoucí Zbrojovku

Opava rozhodla o výhře v rozmezí 28. až 33. minuty, kdy se prosadili Zálešák a Srubek. Za hosty snížil krátce po přestávce Michl, ale poslední slovo měl střídající bosenský záložník domácích Turanjanin.
Slezané v druholigové sezoně ještě neprohráli a naplno bodovali po dvou remízách. Středočeši vyhráli jediné z úvodních sedmi kol a jsou předposlední.
Táborsko poslal do vedení Matějka, po hodině hry se trefil Novák. Naděje Severočechů na bodový zisk vykřesal v 86. minutě Marquinho, stav už ale zůstal neměnný. Jihočeši vyhráli druhé kolo po sobě a jsou třetí o skóre za Opavou. Ústí zapsalo třetí prohru v řadě a na Opavu s Táborskem ztrácí tři body.
Od 19:00 se brněnský Artis utká s Kroměříží.
28. Zálešák
33. Srubek
87. Turanjanin
48. Michl
Babka – Helešic, Janoščín (C), Srubek, Lehoczki – M. Novák, Kaštánek – Papalele (73. Lacík), J. Rezek (58. Turanjanin), Zálešák (58. Mootoo) – Ndiaye.
Kúdelčík – Musil, Breda (C), Kurka, Jindra (68. Beránek) – Soukeník (81. Kašpárek), Beran, J. Dufek (64. Acuta) – Hruška (46. Záviška), J. Franěk, Váňa (46. Michl).
Ciupa – Buchta, Fabiánek, Sochor, Mužík, T. Rataj.
Kotek – Omale, Onije, Ojora.
Rozhodčí: Vojtěch Opočenský – Stanislav Pochylý, Pavel Pospíšil
Počet diváků: 2135
24. Matějka
60. P. Novák
86. Marquinho
Pastornický – Plachý (46. Řezáč), Havel, P. Novák, Heppner – Barac (79. Zeronik), Bláha, Hora, Kateřiňák (90. Polyák) – Buryán (65. Hák), Matějka (79. Yahaya).
Grigar – Čítek, Žežulka, F. Novotný, Kott (83. Tureček) – Osaghae, Kodad, Moulis (83. D. Richter), Fantiš (67. Idumbo), Goj (55. Marquinho) – D. Černý (67. Červenka).
Šťovíček – Šplíchal, F. Rataj, Nikl.
Čtvrtečka.
55. Buryán, 71. Kateřiňák, 89. Hák
58. Čítek, 75. Moulis, 87. Kodad
Rozhodčí: Kotala – Bělák, Jurajda
Počet diváků: 1102
22. Al-Mušajfrí
Holý – Otrísal, Čoudek, Jeřábek (C), Kante – Adediran, Vukadinović, Pospíšil, Samek, Al-Mušajfrí – Besedin.
J. Dostál – Toman, Mynář, Kulíšek, Čelůstka – Kříž, Bartolomeu, Hlinka, Dočkal – Holík, Žák.
Vajner – Sokol, Fomba, Aldin, Mach, Hapal, Raab, Lutonský, Tauš, Kosek.
Mucha – Zavadil, Kudela, Mackleyther, Suleiman, Koryčan, Ovesný, Saal.
Rozhodčí: Nehasil – Hrabovský, Dorotík