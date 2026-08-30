Slavia B nevyužila šanci jít do čela druhé ligy. Neudržela vedení a bere bod

Opava na Žižkově, kde má Slavia od nové sezony domácí azyl, už v deváté minutě vedla 2:0. Pražané však ještě do pauzy srovnali a v 54. minutě svým druhým gólem v utkání otočil stav Savovič. Rezerva červenobílých ale náskok neudržela a nevyužila možnost jít do čela soutěže. Postoupit do ligy Slavia B vzhledem k účasti „áčka“ mezi elitou nemůže.
31. Savović
35. Belžík
54. Savović
5. Juritka
9. Múdry
75. Aidara
A. Rezek – Barčot, Behenský, Solarte – Piták, Okonkwo, Belžík (76. Frolík), Kolísek – Rajnoha (61. Kohout), Necid (C) (61. Szywala), Savović (76. Palivec).
Ciupa – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Helešic – Zálešák, M. Novák, Čejka (68. Aidara), Múdry (68. Bránecký), Lacík (90. Vladař) – Juritka.
Petrenko – Kovář, Potměšil, Cedergren, Herák, Mervard.
Grigar, Jovanoski – Turanjanin, Buchta.
45. Solarte, 63. Kolísek, 80. Barčot
18. Helešic, 60. Lehoczki
Rozhodčí: Klíma – Kotalík, Lakomý.
Počet diváků: 846