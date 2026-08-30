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Slavia B nevyužila šanci jít do čela druhé ligy. Neudržela vedení a bere bod

Autor: ,
  13:03
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbalisté Slavie B remizovali v 6. kole druhé ligy s Opavou v přestřelce 3:3. Pražané sice udrželi neporazitelnost v soutěži, ale nevyužili šanci poskočit do čela tabulky před Ústí nad Labem. Na Severočechy ztrácejí z druhého místa dva body. Slezanům po třetí remíze z posledních čtyř kol patří 11. pozice.

Opava na Žižkově, kde má Slavia od nové sezony domácí azyl, už v deváté minutě vedla 2:0. Pražané však ještě do pauzy srovnali a v 54. minutě svým druhým gólem v utkání otočil stav Savovič. Rezerva červenobílých ale náskok neudržela a nevyužila možnost jít do čela soutěže. Postoupit do ligy Slavia B vzhledem k účasti „áčka“ mezi elitou nemůže.

Chance Národní Liga
6. kolo 30. 8. 2026 10:15
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 3:3 (2:2)
Góly:
31. Savović
35. Belžík
54. Savović
Góly:
5. Juritka
9. Múdry
75. Aidara
Sestavy:
A. Rezek – Barčot, Behenský, Solarte – Piták, Okonkwo, Belžík (76. Frolík), Kolísek – Rajnoha (61. Kohout), Necid (C) (61. Szywala), Savović (76. Palivec).
Sestavy:
Ciupa – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Helešic – Zálešák, M. Novák, Čejka (68. Aidara), Múdry (68. Bránecký), Lacík (90. Vladař) – Juritka.
Náhradníci:
Petrenko – Kovář, Potměšil, Cedergren, Herák, Mervard.
Náhradníci:
Grigar, Jovanoski – Turanjanin, Buchta.
Žluté karty:
45. Solarte, 63. Kolísek, 80. Barčot
Žluté karty:
18. Helešic, 60. Lehoczki

Rozhodčí: Klíma – Kotalík, Lakomý.

Počet diváků: 846

Chance Národní Liga
6. kolo 30. 8. 2026 17:00
SK Kladno SK Kladno : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 0:0 (-:-)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

6. kolo

SK Kladno vs. FK Viktoria Žižkov //www.idnes.cz/sport
30.8. 17:00
  • 2.45
  • 3.40
  • 2.62

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 6 4 2 0 11:5 14
2. SK Slavia Praha BSlavia B 6 3 3 0 16:10 12
3. MFK KarvináKarviná 6 4 0 2 12:7 12
4. Fotbal PříbramPříbram 6 3 3 0 11:8 12
5. FC SILON TáborskoTáborsko 6 3 2 1 8:4 11
6. FK Dukla PrahaDukla Praha 6 3 1 2 11:9 10
7. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 6 2 2 2 9:12 8
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 6 2 1 3 11:8 7
9. FC Vysočina JihlavaJihlava 6 2 1 3 7:6 7
10. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 6 1 3 2 10:9 6
11. Slezský FC OpavaOpava 6 1 3 2 8:10 6
12. 1. SK ProstějovProstějov 6 1 2 3 8:9 5
13. SK KladnoKladno 5 1 2 2 5:7 5
14. FK TřinecTřinec 6 0 4 2 6:10 4
15. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 6 1 1 4 3:13 4
16. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 5 1 0 4 3:12 3

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

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Slavia B nevyužila šanci jít do čela druhé ligy. Neudržela vedení a bere bod

ilustrační snímek

Fotbalisté Slavie B remizovali v 6. kole druhé ligy s Opavou v přestřelce 3:3. Pražané sice udrželi neporazitelnost v soutěži, ale nevyužili šanci poskočit do čela tabulky před Ústí nad Labem. Na...

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