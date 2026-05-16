Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Autor: ,
  19:27
Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali na druhém místě tabulky. Artis rozdrtil Žižkov 5:1 a na třetí příčce má již nedostižný náskok na čtvrté Ústí nad Labem.

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě. | foto: SK Artis Brno / zonerama

Jihlava v záchranářském souboji zvítězila na stadionu Sparty B 2:0 a poslala Pražany na poslední pozici. O bod před Vysočinou je na 14. místě Prostějov, který pod novým trenérem Jiřím Balcárkem remizoval bez branek v Příbrami.

Táborsko s Artisem se v posledním kole na dálku utkají o lepší výchozí pozici pro baráž. Druhý celek tabulky vyzve patnáctý celek nejvyšší soutěže, třetí tým nastoupí proti čtrnáctému mužstvu z první ligy, jímž už jistě bude Slovácko.

Táborsko potvrdilo, že se mu v poslední době daří hlavně doma. Na svém stadionu zvítězilo počtvrté za sebou. O výhře Jihočechů rozhodl v 67. minutě střelou do odkryté branky Řezáč. Opava poté, co se objevila jako podezřelá v aktuální korupční kauze, z bojů o baráž vypadla a je sedmá.

Bývalý kouč Slezanů Nádvorník s Artisem po sérii několika předchozích ztrát nakonec došel do baráže. Po nerozhodném poločase rozhodli Brňané proti Viktorii Žižkov gólovou smrští po hodině hry, od 61. do 73. minuty skórovali čtyřikrát. Za Artis se prosadilo pět různých střelců.

Ústí nad Labem už nebyla nic platná ani domácí výhra 2:1 nad rezervou pražské Slavie, Severočeši se před posledním kolem ze čtvrtého místa již posunout nemohu. Pátá Příbram remizovala bez branek s Prostějovem, který získal cenný bod v boji o záchranu. Hanáci si připsali již dvanáctý nerozhodný výsledek v ročníku v prvním duelu po trenérské změně, kouče Jana Podoláka nahradil Balcárek.

Prostějov drží jednobodový náskok před patnáctou Jihlavou, která je na první sestupové příčce. Vysočina v klíčovém duelu zvítězila na Žižkově nad sparťanskou rezervou a po druhé výhře po sobě ještě oživila naději na záchranu. Případná porážku by dnes Jihlavu už odsoudila k pádu o soutěž níž.

Již jistý vítěz a postupující mezi elitu Zbrojovka Brno remizovala v Kroměříži 1:1. Suverén soutěže ve druhém venkovním utkání po sobě přišel o vítězství až v nastavení a teprve pošesté z 29 kol nevyhrál. Tabulku nicméně vede o 20 bodů.

Ve zbylých zápasech České Budějovice podlehly doma Chrudimi 1:2 a rezerva Baníku Ostrava zvítězila ve Vlašimi 1:0. Mladí Slezané poskočili na šesté místo tabulky a z B-týmů figurují v soutěži nejvýše.

Chance Národní Liga
29. kolo 16. 5. 2026 17:00
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)
Góly:
90+1. Žák
Góly:
84. Janetzký
Sestavy:
Vajner – Z. Říha, Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka – Kříž, Kulíšek – Bartolomeu (79. Dočkal), M. Mach (88. Holík), D. Moučka (79. Ovesný) – Koryčan (85. Žák).
Sestavy:
Hrdina – Juroška, A. Markovič, Vedral, Kaká – Klíma (C), Čavoš – Vachoušek (75. Kanakimana), Žitný (61. Janetzký), Rymarenko (46. Cicilia) – Velich (83. Granečný).
Náhradníci:
J. Dostál – Aldin, Kudela, D. Němeček, Zavadil.
Náhradníci:
Hložánek – Blecha, Gjorgievski, Kronus, Mareš, Selnar, Šmíd.
Žluté karty:
25. Bartolomeu, 52. Lukáš Kříž, 83. Kříž
Žluté karty:

Rozhodčí: Vokoun – Hurych, Pfeifer

Počet diváků: 1080

Chance Národní Liga
29. kolo 16. 5. 2026 17:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 1:0 (0:0)
Góly:
67. Řezáč
Góly:
Sestavy:
Pastornický – Havel, P. Novák (C), Heppner, Polyák – Bláha, J. Rezek (74. Plachý), Bello (89. Voleský), Řezáč (84. Holiš), Varačka (84. Hák) – Matějka.
Sestavy:
Babka – Lehoczki, Čejka (63. Mužík), Janoščín (C), Helešic – Kaštánek (74. Turanjanin), M. Novák, Sy, Sochor, Papalele (83. Lacík) – Ndiaye (74. Zálešák).
Náhradníci:
Kubný, Šťovíček – Zeronik.
Náhradníci:
Ciupa – Búkasí.
Žluté karty:
32. Varačka, 62. Polyák, 90+1. Pastornický
Žluté karty:
48. Helešic, 59. Čejka, 65. Mužík

Rozhodčí: Machálek – Lakomý, Pospíšil

Počet diváků: 573

Chance Národní Liga
29. kolo 16. 5. 2026 17:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : 1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK 0:0 (0:0)
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Jakub Urbanec – Málek, Švestka – T. Jedlička (81. Antwi), Š. Černý, Conte – Šmiga (69. Apea).
Sestavy:
Mikulec – Poturnay, Fišer, Šindelář (C), Lutonský – M. Polášek (90+1. Matocha), Dziuba – Matoušek I (74. Kramář), Zahradníček (61. Koudelka), Zapletal (61. Hranoš) – Hais (74. Raab).
Náhradníci:
Bleha – Mulumba, Faye, Roušar, Bárta, Kop.
Náhradníci:
J. Musil – Karalić, Š. Polášek.
Žluté karty:
48. Nghabo
Žluté karty:
23. Poturnay, 43. Matoušek I, 47. Dziuba

Rozhodčí: Marek Radina. Asistenti: Lukáš Machač, Josef Šůma. Delegát: Miroslav Zlámal

Počet diváků: 682

Chance Národní Liga
29. kolo 16. 5. 2026 17:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 2:1 (2:0)
Góly:
4. Idumbo
40. Goj
Góly:
59. Michez
Sestavy:
Němec – Ullman, Peterka (C), Březina – Kodad (86. Fantiš), Kott, Moulis (64. Osaghae), D. Richter, Goj – Do Marcolino (78. Emmer), Idumbo (64. Rudenkij).
Sestavy:
Božev – Michez, Chaluš, Solarte, Palivec (46. Chima) – Okonkwo, Belžík (83. Horský) – Srb, Teah, Szywala (75. Mikulanda) – Necid (C) (75. Cedergren).
Náhradníci:
Čtvrtečka – Vondrášek, Kuta.
Náhradníci:
Petrenko – P. Ševčík, Beran, Frolík.
Žluté karty:
10. Do Marcolino, 80. Peterka, 83. Kott, 90. Ullman
Žluté karty:
61. Chima, 70. Chaluš

Rozhodčí: Opočenský – Dresler, Jurajda; delegát: Kolbaba; technický delegát: Rovňan

Počet diváků: 1675

Chance Národní Liga
29. kolo 16. 5. 2026 17:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
65. Holaň
Sestavy:
A. Rezek – Jindra (82. Š. Tesař), Koné, Kulhánek (C), Kurka – L. Musil (70. J. Franěk), Soukeník – Hrubeš (82. D. Beránek), H. Hruška (75. Kašpárek), Djordjić – Rama.
Sestavy:
Hrubý – Nogha, Míček, Sirotek – Řeháček, Holaň (C) (90. Simerský), Frýdl, Dvořáček (68. Vlna) – Drozd (68. M. Bitta), P. Jaroň, Laine (60. Okebugwu).
Náhradníci:
Kotek – Ojetoye, Budil, Omale.
Náhradníci:
Vavřík – Měkota.
Žluté karty:
18. Koné, 29. Kurka
Žluté karty:
90+2. Nogha

Rozhodčí: Trska – Cichra, Ježek

Počet diváků: 317

Chance Národní Liga
29. kolo 16. 5. 2026 17:00
AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
14. Čermák
75. Záhradník
Sestavy:
Daniel Kerl – M. Kotíšek, F. Říha, S. Pech, Osmani (61. Azaka) – Feit, Lilling (80. M. Jedlička) – Pavlík, Moudrý, Mokrovics (80. Zíka) – Schánělec (C).
Sestavy:
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, Hošek (50. Farka) – Čermák (C), M. Lacko – Křivánek (67. Ogiomade), Miška (88. T. Franěk), Křehlík (88. J. Vlček) – Omotoye (67. Záhradník).
Náhradníci:
Rodriguez – Slanina, Krpálek, Tošnar, Kaczmarek, V. Kotíšek, Pavlo, Mensah.
Náhradníci:
Slavata – Muhammad, D. Matoušek, Kočí, Alkasim, Sambou.
Žluté karty:
90+3. M. Jedlička
Žluté karty:
44. Soukup, 45. Křehlík, 74. Haala, 90+1. T. Franěk

Rozhodčí: Černý – Kotík, Malimánek

Počet diváků: 901

Chance Národní Liga
29. kolo 16. 5. 2026 17:00
SK Artis Brno SK Artis Brno : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 5:1 (1:1)
Góly:
19. Fomba
61. al-Mušajfrí
63. Vukadinović
69. Harazim
72. Adediran
Góly:
32. Jirásek
Sestavy:
Borek – Plechatý, Čoudek, Štěrba (56. Jeřábek), Fulnek (46. Vukadinović) – Sedlák, Pospíšil (C) – Harazim, Fomba (71. Breite), D. Toula (46. al-Mušajfrí) – Adediran (80. Hamansenya).
Sestavy:
Sirotník – Nový, Divíšek, Ambler, Kejval – Batioja, Jirásek (C) (85. Petrák) – A. Toula (68. Patka), Hönig (85. Šebrle), Prošek (68. Obal) – Ondrášek (47. Reiter).
Náhradníci:
Holý, Kašík – al-Brajkí, Samek, Osei, Švancara.
Náhradníci:
Kořán – Gembický, Fišl.
Žluté karty:
33. Štěrba, 81. Hamansenya
Žluté karty:
89. Ambler

Rozhodčí: Rouček – Hájek, Matoušek

Počet diváků: 906

Chance Národní Liga
29. kolo 16. 5. 2026 17:00
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : MFK Chrudim MFK Chrudim 1:2 (0:2)
Góly:
82. Igbokwe
Góly:
18. Kejř
45+2. Zachoval
Sestavy:
Borne – Douděra (62. Filip), Rajtmajer, O. Novák, Alves – Hubínek, Krch (29. Gantogtoch) – Ochoche (29. Tischler), Skalák (C) (74. Igbokwe), Vaníček – Adams (74. Hryhoruk).
Sestavy:
Šerák – M. Beránek (46. Bauer), Vientiess, Toml, Zachoval – David Jambor, Kejř (C) (61. Schön, 88. Rolinek) – Kaulfus, Halda (78. Jurčenko), Čičovský – L. Hruška (61. Huf).
Náhradníci:
Nalezinek – J. Brabec, Adam, Štindl.
Náhradníci:
Frydrych – Savčuk, Kozojed, Doleček, Diack.
Žluté karty:
12. Krch, 90. Filip
Žluté karty:
15. Halda, 88. Šerák

Rozhodčí: Pechanec – Dohnálek, Drázdil

Vstoupit do diskuse

30. kolo

Kompletní los

28. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 28 23 3 2 57:20 72
2. FC SILON TáborskoTáborsko 28 15 5 8 47:31 50
3. SK Artis BrnoArtis Brno 28 14 7 7 44:34 49
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 28 14 3 11 50:42 45
5. FK PříbramPříbram 28 13 5 10 29:30 44
6. Slezský FC OpavaOpava 28 11 10 7 42:30 43
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 28 12 5 11 43:38 41
8. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 28 12 5 11 36:45 41
9. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 28 10 8 10 39:30 38
10. SK Slavia Praha BSlavia B 28 10 5 13 38:43 35
11. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 28 10 4 14 29:37 34
12. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 28 9 3 16 29:41 30
13. MFK ChrudimChrudim 28 7 8 13 34:48 29
14. 1. SK Prostějov FKProstějov 28 5 11 12 30:43 26
15. AC Sparta Praha BSparta B 28 7 4 17 27:51 25
16. FC Vysočina JihlavaJihlava 28 5 8 15 27:38 23

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Manchester City ovládl Anglický pohár, ve finále porazil Chelsea gólem Semenya

Fotbalisté Manchesteru City slaví zisk Anglického poháru po výhře nad Chelsea.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále Anglického poháru porazili Chelsea 1:0. Trofej získali po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnali Tottenhamu, Liverpoolu a...

16. května 2026  19:22

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Aktualizujeme
Zlínský záložník Cletus Nombil odvrací míč z brankové čáry před Abdallahem...

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

16. května 2026  16:41,  aktualizováno  19:02

Teplice - Dukla 2:0, dvě vyloučení a prohra, hosté možnost odvrátit sestup nevyužili

Tepličtí fotbalisté oslavují gól Jana Fortelného.

Fotbalisté pražské Dukly pohrdli první možností, jak odvrátit přímý sestup do druhé ligy. Ve čtvrtém kole nadstavby podlehli v Teplicích 0:2 a jejich rival Baník Ostrava se na něj bodově dotáhl....

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:58

Slovácko - Boleslav 0:3, dva góly dal do půle Kolářík, pak se trefil Klíma

Fotbalisté Mladé Boleslavi se během utkání proti Slovácku radují z gólu Josefa...

Fotbalisté Slovácka se na blížící se baráž zrovna pozitivně nenaladili. V předposledním dějství nadstavby podlehli doma Mladé Boleslavi vysoko 0:3, dva góly dal do půle dorostenec Kovářík, po hodině...

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:51

Fanoušci vběhli na hřiště, Hearts smutní a titul slaví Celtic. Trofej získal i Čvančara

Fotbalisté Celticu slaví zisk mistrovského titulu.

Celtic Glasgow má rekordní 56. titul, fotbalovým mistrem Skotska je i aktuálně zraněný útočník Tomáš Čvančara. V rozhodujícím zápase Celtic porazil Hearts 3:1, hostům k senzaci zbývalo jen několik...

16. května 2026  17:14

České Budějovice chystají „nové Dynamo“. Chtějí získat klub ze třetí fotbalové ligy

V tréninkovém areálu Složiště vyměňuje českobudějovické Dynamo část umělého...

Město České Budějovice chce pro sezonu 2026/27 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu. Pomohlo by ji získat od některého současného účastníka soutěže. Vedle druholigového Dynama by...

16. května 2026  16:16

Mistryně ligy! Fotbalistky Sparty porazily Slavii, po pěti letech slaví český titul

To je radost! Champions #34 na tričkách symbolizuje čtyřiatřicátý titul...

Takřka suverénně od začátku až do konce. S jedinou bodovou ztrátou v sezoně. Fotbalistky Sparty získaly po pěti letech titul. Na trůně tak vystřídaly Slavii. V sobotním derby v Horních Měcholupech...

16. května 2026  15:58

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je čas jít dál. Kanonýr Lewandowski oznámil, že po sezoně skončí v Barceloně

Útočník Barcelony Robert Lewandowski se raduje ze vstřeleného gólu Realu Madrid.

Útočník Robert Lewandowski po sezoně odejde z Barcelony. Sedmatřicetiletý polský fotbalista, který v katalánském klubu strávil čtyři roky a získal s ním tři tituly, to oznámil na Instagramu. „Je čas...

16. května 2026

Korejce na MS potáhne zkušený kapitán, v nominaci figuruje útočník Son Hung-min

Korejský útočník Son Hung-min

Zkušený útočník Son Hung-min vévodí konečné nominaci korejských fotbalistů na mistrovství světa, kterou v sobotu oznámil trenér Hong Mjong-po. Mezi 26 jmény nescházejí další dlouholeté opory jako...

16. května 2026  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.