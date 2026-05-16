Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Jihlava v záchranářském souboji zvítězila na stadionu Sparty B 2:0 a poslala Pražany na poslední pozici. O bod před Vysočinou je na 14. místě Prostějov, který pod novým trenérem Jiřím Balcárkem remizoval bez branek v Příbrami.
Táborsko s Artisem se v posledním kole na dálku utkají o lepší výchozí pozici pro baráž. Druhý celek tabulky vyzve patnáctý celek nejvyšší soutěže, třetí tým nastoupí proti čtrnáctému mužstvu z první ligy, jímž už jistě bude Slovácko.
Táborsko potvrdilo, že se mu v poslední době daří hlavně doma. Na svém stadionu zvítězilo počtvrté za sebou. O výhře Jihočechů rozhodl v 67. minutě střelou do odkryté branky Řezáč. Opava poté, co se objevila jako podezřelá v aktuální korupční kauze, z bojů o baráž vypadla a je sedmá.
Bývalý kouč Slezanů Nádvorník s Artisem po sérii několika předchozích ztrát nakonec došel do baráže. Po nerozhodném poločase rozhodli Brňané proti Viktorii Žižkov gólovou smrští po hodině hry, od 61. do 73. minuty skórovali čtyřikrát. Za Artis se prosadilo pět různých střelců.
Ústí nad Labem už nebyla nic platná ani domácí výhra 2:1 nad rezervou pražské Slavie, Severočeši se před posledním kolem ze čtvrtého místa již posunout nemohu. Pátá Příbram remizovala bez branek s Prostějovem, který získal cenný bod v boji o záchranu. Hanáci si připsali již dvanáctý nerozhodný výsledek v ročníku v prvním duelu po trenérské změně, kouče Jana Podoláka nahradil Balcárek.
Prostějov drží jednobodový náskok před patnáctou Jihlavou, která je na první sestupové příčce. Vysočina v klíčovém duelu zvítězila na Žižkově nad sparťanskou rezervou a po druhé výhře po sobě ještě oživila naději na záchranu. Případná porážku by dnes Jihlavu už odsoudila k pádu o soutěž níž.
Již jistý vítěz a postupující mezi elitu Zbrojovka Brno remizovala v Kroměříži 1:1. Suverén soutěže ve druhém venkovním utkání po sobě přišel o vítězství až v nastavení a teprve pošesté z 29 kol nevyhrál. Tabulku nicméně vede o 20 bodů.
Ve zbylých zápasech České Budějovice podlehly doma Chrudimi 1:2 a rezerva Baníku Ostrava zvítězila ve Vlašimi 1:0. Mladí Slezané poskočili na šesté místo tabulky a z B-týmů figurují v soutěži nejvýše.
90+1. Žák
84. Janetzký
Vajner – Z. Říha, Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka – Kříž, Kulíšek – Bartolomeu (79. Dočkal), M. Mach (88. Holík), D. Moučka (79. Ovesný) – Koryčan (85. Žák).
Hrdina – Juroška, A. Markovič, Vedral, Kaká – Klíma (C), Čavoš – Vachoušek (75. Kanakimana), Žitný (61. Janetzký), Rymarenko (46. Cicilia) – Velich (83. Granečný).
J. Dostál – Aldin, Kudela, D. Němeček, Zavadil.
Hložánek – Blecha, Gjorgievski, Kronus, Mareš, Selnar, Šmíd.
25. Bartolomeu, 52. Lukáš Kříž, 83. Kříž
Rozhodčí: Vokoun – Hurych, Pfeifer
Počet diváků: 1080
67. Řezáč
Pastornický – Havel, P. Novák (C), Heppner, Polyák – Bláha, J. Rezek (74. Plachý), Bello (89. Voleský), Řezáč (84. Holiš), Varačka (84. Hák) – Matějka.
Babka – Lehoczki, Čejka (63. Mužík), Janoščín (C), Helešic – Kaštánek (74. Turanjanin), M. Novák, Sy, Sochor, Papalele (83. Lacík) – Ndiaye (74. Zálešák).
Kubný, Šťovíček – Zeronik.
Ciupa – Búkasí.
32. Varačka, 62. Polyák, 90+1. Pastornický
48. Helešic, 59. Čejka, 65. Mužík
Rozhodčí: Machálek – Lakomý, Pospíšil
Počet diváků: 573
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Jakub Urbanec – Málek, Švestka – T. Jedlička (81. Antwi), Š. Černý, Conte – Šmiga (69. Apea).
Mikulec – Poturnay, Fišer, Šindelář (C), Lutonský – M. Polášek (90+1. Matocha), Dziuba – Matoušek I (74. Kramář), Zahradníček (61. Koudelka), Zapletal (61. Hranoš) – Hais (74. Raab).
Bleha – Mulumba, Faye, Roušar, Bárta, Kop.
J. Musil – Karalić, Š. Polášek.
48. Nghabo
23. Poturnay, 43. Matoušek I, 47. Dziuba
Rozhodčí: Marek Radina. Asistenti: Lukáš Machač, Josef Šůma. Delegát: Miroslav Zlámal
Počet diváků: 682
4. Idumbo
40. Goj
59. Michez
Němec – Ullman, Peterka (C), Březina – Kodad (86. Fantiš), Kott, Moulis (64. Osaghae), D. Richter, Goj – Do Marcolino (78. Emmer), Idumbo (64. Rudenkij).
Božev – Michez, Chaluš, Solarte, Palivec (46. Chima) – Okonkwo, Belžík (83. Horský) – Srb, Teah, Szywala (75. Mikulanda) – Necid (C) (75. Cedergren).
Čtvrtečka – Vondrášek, Kuta.
Petrenko – P. Ševčík, Beran, Frolík.
10. Do Marcolino, 80. Peterka, 83. Kott, 90. Ullman
61. Chima, 70. Chaluš
Rozhodčí: Opočenský – Dresler, Jurajda; delegát: Kolbaba; technický delegát: Rovňan
Počet diváků: 1675
65. Holaň
A. Rezek – Jindra (82. Š. Tesař), Koné, Kulhánek (C), Kurka – L. Musil (70. J. Franěk), Soukeník – Hrubeš (82. D. Beránek), H. Hruška (75. Kašpárek), Djordjić – Rama.
Hrubý – Nogha, Míček, Sirotek – Řeháček, Holaň (C) (90. Simerský), Frýdl, Dvořáček (68. Vlna) – Drozd (68. M. Bitta), P. Jaroň, Laine (60. Okebugwu).
Kotek – Ojetoye, Budil, Omale.
Vavřík – Měkota.
18. Koné, 29. Kurka
90+2. Nogha
Rozhodčí: Trska – Cichra, Ježek
Počet diváků: 317
14. Čermák
75. Záhradník
Daniel Kerl – M. Kotíšek, F. Říha, S. Pech, Osmani (61. Azaka) – Feit, Lilling (80. M. Jedlička) – Pavlík, Moudrý, Mokrovics (80. Zíka) – Schánělec (C).
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, Hošek (50. Farka) – Čermák (C), M. Lacko – Křivánek (67. Ogiomade), Miška (88. T. Franěk), Křehlík (88. J. Vlček) – Omotoye (67. Záhradník).
Rodriguez – Slanina, Krpálek, Tošnar, Kaczmarek, V. Kotíšek, Pavlo, Mensah.
Slavata – Muhammad, D. Matoušek, Kočí, Alkasim, Sambou.
90+3. M. Jedlička
44. Soukup, 45. Křehlík, 74. Haala, 90+1. T. Franěk
Rozhodčí: Černý – Kotík, Malimánek
Počet diváků: 901
19. Fomba
61. al-Mušajfrí
63. Vukadinović
69. Harazim
72. Adediran
32. Jirásek
Borek – Plechatý, Čoudek, Štěrba (56. Jeřábek), Fulnek (46. Vukadinović) – Sedlák, Pospíšil (C) – Harazim, Fomba (71. Breite), D. Toula (46. al-Mušajfrí) – Adediran (80. Hamansenya).
Sirotník – Nový, Divíšek, Ambler, Kejval – Batioja, Jirásek (C) (85. Petrák) – A. Toula (68. Patka), Hönig (85. Šebrle), Prošek (68. Obal) – Ondrášek (47. Reiter).
Holý, Kašík – al-Brajkí, Samek, Osei, Švancara.
Kořán – Gembický, Fišl.
33. Štěrba, 81. Hamansenya
89. Ambler
Rozhodčí: Rouček – Hájek, Matoušek
Počet diváků: 906
82. Igbokwe
18. Kejř
45+2. Zachoval
Borne – Douděra (62. Filip), Rajtmajer, O. Novák, Alves – Hubínek, Krch (29. Gantogtoch) – Ochoche (29. Tischler), Skalák (C) (74. Igbokwe), Vaníček – Adams (74. Hryhoruk).
Šerák – M. Beránek (46. Bauer), Vientiess, Toml, Zachoval – David Jambor, Kejř (C) (61. Schön, 88. Rolinek) – Kaulfus, Halda (78. Jurčenko), Čičovský – L. Hruška (61. Huf).
Nalezinek – J. Brabec, Adam, Štindl.
Frydrych – Savčuk, Kozojed, Doleček, Diack.
12. Krch, 90. Filip
15. Halda, 88. Šerák
Rozhodčí: Pechanec – Dohnálek, Drázdil