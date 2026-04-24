Ústí v druholigové předehrávce porazilo Žižkov, Vlašim remizovala s Prostějovem

Autor: ,
  20:31
Fotbalisté Ústí nad Labem v předehrávce 25. kola druhé ligy porazili Žižkov hladce 3:0. Severočeši v neúplné tabulce přeskočili soupeře a na páté příčce ztrácejí tři body na třetí místo, které znamená účast v baráži o nejvyšší soutěže. Ve druhém utkání Vlašim remizovala s Prostějovem 1:1.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ústí potvrdilo aktuální formu a vyhrálo páté z posledních šesti kol. Dvěma góly k tomu pomohl gabonský útočník Do Marcolino, úvodní branku dal Richter. Žižkov prožívá dílčí krizi, z posledních tří kol vytěžil jediný bod.

Neporažena zůstává v jarní části sezony Vlašim, proti Prostějovu ale nepotvrdila roli favorita a po úvodním inkasovaném gólu musela vzít zavděk remízou 1:1. Středočeši jsou v neúplné tabulce osmí. Prostějov prohrál jediné z posledních pěti kol a na 13. místě má pětibodový náskok na sestupové příčky.

Chance Národní Liga
25. kolo 24. 4. 2026 18:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : 1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK 1:1 (0:1)
Góly:
54. L. Musil
Góly:
10. Matoušek I
Sestavy:
A. Rezek – Š. Tesař (81. Michl), Kulhánek (C), Koné (46. Jindra), D. Beránek (46. Kurka) – Záviška, Soukeník, L. Musil, Hrubeš – H. Hruška (71. Kašpárek), Rama.
Sestavy:
J. Musil – Poturnay, Habusta, Šindelář (C), Lutonský (85. Zapletal) – Zahradníček (57. Hrdlička), M. Polášek, Dziuba (57. Matocha) – Kramář (64. Raab), Matoušek I, Karalić (46. Hranoš).
Náhradníci:
Kotek – Kolman, J. Dufek, J. Franěk, Ojetoye, Omale, Budil.
Náhradníci:
Mikulec – Š. Polášek, Kirschbaum, Struhár.
Žluté karty:
29. Koné
Žluté karty:
90+3. J. Musil

Rozhodčí: D. Starý – J. Váňa, O. Ježek

Počet diváků: 408

Chance Národní Liga
25. kolo 24. 4. 2026 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 3:0 (2:0)
Góly:
27. D. Richter
44. Do Marcolino
67. Do Marcolino
Góly:
Sestavy:
Grigar – Ullman, Březina, F. Novotný – Kodad (76. Emmer), D. Richter (C), Kott (85. Diarra), Moulis (67. Osaghae), Goj – Do Marcolino (67. Idumbo), Fantiš (46. D. Černý).
Sestavy:
Kořán – Nový, M. Richter, Kejval, Ambler – Jirásek (C) (75. Petrák), Batioja – Prošek (67. Patka), Obal (46. A. Toula), Hönig – Ondrášek (75. Gembický).
Náhradníci:
Němec, Čtvrtečka – Kuta, Rudenkij.
Náhradníci:
Marandici, Havránek – Fišl, Divíšek.
Žluté karty:
54. Kott
Žluté karty:

Rozhodčí: Machálek – Lakomý, D. Marek; delegát: Teuber; technický delegát: Bajer

Počet diváků: 1027

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

25. kolo

SK Hanácká Slavia Kroměříž vs. MFK Chrudim //www.idnes.cz/sport
25.4. 17:00
  • 1.90
  • 3.50
  • 3.67
FC SILON Táborsko vs. Fotbal Příbram //www.idnes.cz/sport
25.4. 18:00
  • 1.80
  • 3.46
  • 4.16
SK Artis Brno vs. SK Dynamo Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
25.4. 18:00
  • 1.47
  • 4.05
  • 6.42
SK Slavia Praha B vs. FC Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
26.4. 10:15
  • 3.73
  • 3.71
  • 1.83
AC Sparta Praha B vs. Slezský FC Opava //www.idnes.cz/sport
26.4. 10:30
  • 4.08
  • 3.74
  • 1.75
FC Baník Ostrava B vs. FC Vysočina Jihlava //www.idnes.cz/sport
26.4. 14:30
  • 1.81
  • 3.50
  • 4.06

26. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

25. kolo

24. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 24 20 2 2 51:19 62
2. FC SILON TáborskoTáborsko 24 13 5 6 41:25 44
3. SK Artis BrnoArtis Brno 24 12 6 6 39:30 42
4. Slezský FC OpavaOpava 24 11 8 5 39:24 41
5. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 25 12 3 10 46:37 39
6. FK PříbramPříbram 24 11 5 8 24:25 38
7. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 25 11 5 9 32:38 38
8. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 25 9 7 9 35:27 34
9. FC Baník Ostrava BOstrava B 24 10 4 10 36:34 34
10. SK Slavia Praha BSlavia B 24 9 5 10 36:33 32
11. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 24 9 3 12 23:31 30
12. MFK ChrudimChrudim 24 6 7 11 30:43 25
13. 1. SK Prostějov FKProstějov 25 5 9 11 27:36 24
14. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 24 7 2 15 21:38 23
15. FC Vysočina JihlavaJihlava 24 4 7 13 23:32 19
16. AC Sparta Praha BSparta B 24 5 2 17 17:48 17

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Vražda sudího přímo na hřišti. Amatérskou ligou otřásla tragická událost

Ekvádorský rozhodčí Javier Ortega, který byl zastřelen při tamním amatérském...

Stačila chvíle a z utkání amatérské ligy v Ekvádoru se stal traumatizující zážitek. Osmačtyřicetiletého rozhodčího Javiera Ortegu v Pasaje přepadla ozbrojená skupina, na místě ho zastřelila a záhy...

Obránce Suchý vystoupil z FAČR, etická komise řešila jeho roli v korupční kauze

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) přerušila řízení s Michalem Suchým, který figuruje v korupční a sázkařské kauze. Bývalý obránce Zlínska z osmé ligy (dříve 1.A třída) totiž zrušil své...

24. dubna 2026  18:20

Kdo nemá ambice, pro něj ve Spartě není místo. Rosický o problémech i budoucnosti

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci na startu...

Usedl a tři čtvrtě hodiny odpovídal pro klubovou televizi. Sportovní ředitel Tomáš Rosický rozebíral nejpalčivější problémy, které aktuálně ve fotbalové Spartě řeší. „Emoce se snažím potlačit, ale...

24. dubna 2026  17:27

Šulc je po zranění zpátky. Tvrdě jsem dřel, říká. Mluvil o přízni v Lyonu i šampionátu

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Fotbalový reprezentant Pavel Šulc je zpátky na hřišti. Po svalovém zranění, které utrpěl v prvním utkání za Lyon po úspěšné baráži o postup na mistrovství světa, je k dispozici na sobotní ligové...

24. dubna 2026  16:25

Arsenal, či City? Paříž, nebo Lens? Němci versus Španělé. O co jde v elitních ligách

Saud Abdulhamid z Lens se raduje z gólu v utkání francouzské ligy proti...

Bayern Mnichov je už týden německým mistrem, o víkendu může mít titul Inter Milán, ve Španělsku ho má na dosah Barcelona, zato v Anglii a ve Francii se o něj nejspíš bude bojovat až do posledního...

24. dubna 2026  15:19

Prestianni pyká šest utkání, Viníciuse neurazil rasisticky, ale homofobně

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku...

Gianluca Prestianni z fotbalové Benfiky dostal od disciplinární komise UEFA trest na šest zápasů za diskriminační chování vůči Viníciusi Júniorovi v Lize mistrů. Vzájemný duel prvního kola play off...

24. dubna 2026  15:18

Buď Souček, nebo Kinský. Komu připadne poslední sestupové místo v Anglii?

Tomáš Souček z West Hamu reaguje se spoluhráčem Konstantinem Mavropanosem během...

Na pětadevadesát procent to bude jeden z nich. Buď bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Souček, nebo brankář Antonín Kinský. Podle predikcí serveru The Athletic mají sestupu ve fotbalové Premier...

24. dubna 2026  12:51

Být na jaře třetí? Fantazie! Mladík Jelínek si pardubické tažení užívá

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Před dvěma týdny pomohl svým premiérovým gólem v české lize udolat olomouckou Sigmu (2:1), poté naservíroval vítěznou branku Abdullahimu Tankovi v utkání na trávníku Viktorie Plzeň (1:0). Tomáš...

24. dubna 2026  11:33

Už ani šéf UEFA nerozumí pravidlům ohledně videa. A nejsem sám, tvrdí Čeferin

Přededa UEFA Aleksander Čeferin

Skutečně video pomáhá? Už ani první muž evropského fotbalu si tím není jistý. Aleksander Čeferin se pustil do kritiky systému VAR. „Sám přestávám pravidlům rozumět,“ prohlásil prezident UEFA na...

24. dubna 2026  11:28

Rubio by íránské fotbalisty na MS přivítal, leč varuje: Nesmějí přivézt bandu teroristů

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Vyjádření amerických představitelů směrem k íránským fotbalistům pokračují. Ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce tamní reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti na mistrovství...

24. dubna 2026  9:52

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Spor o místa pro liberecké fandy. Slovan o podmínkách Jablonce: Byly nestandardní

Momentka z podještědského derby mezi Libercem a Jabloncem.

Mezi fotbalovými týmy Jablonce a Liberce to před sobotním ligovým derby vře. Příčinou jsou místa pro liberecké fanoušky na jabloneckém stadionu. „Jako klub chceme zareagovat na výrazně zkreslené...

24. dubna 2026  8:16

Fandové, pozor. Hrozí porušení soukromí i zadržení, varují organizace před MS

Prezident světového fotbalu Gianni Infantino přivezl americkému prezidentu...

Více než 120 amerických lidskoprávních organizací ve Spojených státech v souvislosti s blížícím se mistrovství světa ve fotbale varovalo, že cizincům během jejich návštěvy USA hrozí, že budou vážně...

23. dubna 2026  22:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.