Ústí potvrdilo aktuální formu a vyhrálo páté z posledních šesti kol. Dvěma góly k tomu pomohl gabonský útočník Do Marcolino, úvodní branku dal Richter. Žižkov prožívá dílčí krizi, z posledních tří kol vytěžil jediný bod.
Neporažena zůstává v jarní části sezony Vlašim, proti Prostějovu ale nepotvrdila roli favorita a po úvodním inkasovaném gólu musela vzít zavděk remízou 1:1. Středočeši jsou v neúplné tabulce osmí. Prostějov prohrál jediné z posledních pěti kol a na 13. místě má pětibodový náskok na sestupové příčky.
54. L. Musil
10. Matoušek I
A. Rezek – Š. Tesař (81. Michl), Kulhánek (C), Koné (46. Jindra), D. Beránek (46. Kurka) – Záviška, Soukeník, L. Musil, Hrubeš – H. Hruška (71. Kašpárek), Rama.
J. Musil – Poturnay, Habusta, Šindelář (C), Lutonský (85. Zapletal) – Zahradníček (57. Hrdlička), M. Polášek, Dziuba (57. Matocha) – Kramář (64. Raab), Matoušek I, Karalić (46. Hranoš).
Kotek – Kolman, J. Dufek, J. Franěk, Ojetoye, Omale, Budil.
Mikulec – Š. Polášek, Kirschbaum, Struhár.
29. Koné
90+3. J. Musil
Rozhodčí: D. Starý – J. Váňa, O. Ježek
Počet diváků: 408
27. D. Richter
44. Do Marcolino
67. Do Marcolino
Grigar – Ullman, Březina, F. Novotný – Kodad (76. Emmer), D. Richter (C), Kott (85. Diarra), Moulis (67. Osaghae), Goj – Do Marcolino (67. Idumbo), Fantiš (46. D. Černý).
Kořán – Nový, M. Richter, Kejval, Ambler – Jirásek (C) (75. Petrák), Batioja – Prošek (67. Patka), Obal (46. A. Toula), Hönig – Ondrášek (75. Gembický).
Němec, Čtvrtečka – Kuta, Rudenkij.
Marandici, Havránek – Fišl, Divíšek.
54. Kott
Rozhodčí: Machálek – Lakomý, D. Marek; delegát: Teuber; technický delegát: Bajer
Počet diváků: 1027