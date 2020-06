Zbrojovka hraje s Chrudimí, Žižkov v pražském derby proti Vyšehradu

Vedoucí Pardubice své utkání 25. kola proti Hradci Králové, dalšímu adeptu na postup, hrají v pondělí.

V sobotu v úvodním zápase kola Ústí nad Labem remizovala s brněnskou Líšní 0:0. Duel posledních Vítkovic s Třincem byl odložen kvůli nákaze koronaviru jednoho z třineckých hráčů. Ostatní členové kádru měly testy negativní.

Pokud by se však nemoc covid-19 rozšířila, Třinec by musel do karantény, hrozilo by, že by soutěž nemohl dohrát. Pokud by se tak stalo, do první ligy by postoupil jen tým, který by byl v době předčasného ukončení ročníku na prvním místě.

Výsledky 25. kola:

2. liga KLUB Z V R P S B 1. Pardubice 24 18 3 3 44:14 57 2. Brno 24 15 6 3 54:24 51 3. Žižkov 24 14 2 8 42:31 44 4. Hradec Králové 24 11 8 5 45:26 41 5. Dukla Praha 24 13 2 9 45:34 41 6. Jihlava 24 10 7 7 43:36 37 7. Ústí nad Labem 25 9 6 10 36:38 33 8. Chrudim 24 9 5 10 35:45 32 9. Líšeň 25 7 10 8 38:37 31 10. Prostějov 24 7 9 8 26:32 30 11. Vyšehrad 24 8 4 12 33:38 28 12. Třinec 23 6 9 8 29:35 27 13. Vlašim 23 8 3 12 24:32 27 14. Varnsdorf 24 5 7 12 32:58 22 15. Sokolov 24 4 5 15 25:43 17 16. Vítkovice 24 3 4 17 25:53 13

FC Sellier & Bellot Vlašim : FK Varnsdorf 0:0 (-:-) Sestavy:

Bačkovský – Mil. Kadlec, Broukal, J. Štochl, D. Hašek – Vedral, P. Breda, Záviška, Blecha – Dias, Fotr. Sestavy:

Samoel – Heppner, Rudnytskyy, Kouřil, Bláha – Lehoczki, Daniel Novák, Barac, Ondráček – Micovčák, Kocourek. Náhradníci:

Řehák – Průcha, Vrána, Sváta, Diamé, P. Plachý, Frizoni. Náhradníci:

Vaňák – Šimon, Schön, D. Breda, L. Novák, Zezula. Rozhodčí: Cihlář – Mojžíš, Bureš Přejít na on-line reportáž

FK Slavoj Vyšehrad : FK Viktoria Žižkov 0:0 (-:-) Sestavy:

Otáhal – Šandera, Nitrianský, Kodr, T. Jablonský – M. Černý (C) – Pouček, Drobílek, Suchan, Laňka – Čvančara. Sestavy:

Švenger – Dudl, Žežulka, Březina, Tusjak – Súkenník, Nešický – Jaroslav Diviš, Batioja, Vůch – Szotkowski. Náhradníci:

Dočekal – Bašić, Kokorović, Vejvar, Daniel Kozel, V. Mareš, Alexandr. Náhradníci:

K. Hrubeš – Egidio, Martan, Urbanec, Nabijev, Bezdička, Antl. Rozhodčí: Zelinka – Paták, Kotík Přejít na on-line reportáž

1. SK Prostějov : FK Dukla Praha 1:1 (-:-) Góly:

5. Rolinc Góly:

. Sestavy:

Bréda – Machynek, Sus, Bialek, Stříž – Pašek, Slaměna, Koudelka, Polák (C), Zapletal – Rolinc. Sestavy:

F. Rada – Piroch, Chlumecký, Preisler, Dancák – Doumbia, Daniel Tetour (C), D. Souček, Kozma – Lukáš Holík, Ayong. Náhradníci:

Mucha – Šteigl, Biolek, Lutonský, Schuster, Pernackyj, Stáňa. Náhradníci:

M. Hruška – Krunert, Fábry, Kovaľ, Jakab, Ullman, Hadaščok. Žluté karty:

Žluté karty:

3. Chlumecký Rozhodčí: Adámková – Mikeska, Lakomý Přejít na on-line reportáž

FC Zbrojovka Brno : MFK Chrudim 0:0 (-:-) Sestavy:

Šustr – Štepanovský, Dreksa, Jakub Šural, Eismann (C) – Pachlopník, J. Sedlák, Ad. Čermák, A. Fousek – Růsek, Přichystal. Sestavy:

Mrázek – Krčál, Vencl, Fofana, Trávníček – Kesner (C), Janoušek – Mužík, Rybička, T. Dostálek – Vašulín. Náhradníci:

Floder – Endl, Bariš, Krška, Šumbera, M. Vintr, Hladík. Náhradníci:

Gregovský – Hlavsa, Krištof, Sixta, Drahoš, J. Havlena, Ujec. Rozhodčí: Ginzel – Kotalík, Pečenka Přejít na on-line reportáž