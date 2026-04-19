Žižkov ve druhé lize zachránil až v nastavení remízu s béčkem Baníku Ostrava

Pražané vedli zásluhou Jiráska, ještě v první půli odpověděl Šehič a po změně stran otočil skóre střídající Škrkoň. Utkání směřovalo k vítězství hostů, jenže v nastavení srovnal další příchozí hráč z lavičky Patka. Baník nedosáhl na třetí výhru po sobě a v tabulce je osmý o čtyři body za dnešním soupeřem.
Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Dohnal
19. Jirásek
90+2. Patka
29. Šehić
76. Škrkoň
Kořán – Nový, Petrák, Kejval, Ambler – Jirásek (C), Batioja – Reiter (14. Gembický, 84. Brandner), Hönig, Prošek (84. Obal) – A. Toula (84. Patka).
Hrubý – Měkota, Simerský (C), Temel (90. Kulyk) – Sirotek (71. Řeháček), Nogha (71. Okebugwu), Frýdl, Dvořáček (71. Míček) – Šehić, Drozd (63. Škrkoň), P. Jaroň.
Havránek, Marandici – Divíšek, Fišl, Ondrášek.
Vavřík – Holaň, Laine, Vlna.
57. Batioja
71. Hrubý, 79. Okebugwu
Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Ježek
Rozhodčí: Wulkan – Novák, Šůma
Rozhodčí: Trska – Matoušek, Lakomý