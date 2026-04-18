Vlašim porazila ve druhé lize Chrudim, svou sérii bez prohry natáhla na devět kol

  13:19
Fotbalisté Vlašimi v úvodním utkání 24. kola druhé ligy zdolali Chrudim na jejím hřišti v pardubickém azylu 2:0, sérii bez porážky protáhli už na devět kol a v neúplné tabulce postoupili na osmé místo. Další dva zápasy se budou hrát dnes odpoledne.
ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Po bezbrankovém poločase proměnil Srb Djordjič penaltu a Albánec Rama po šesti minutách tři body zpečetil. Vlašim naposledy prohrála na začátku listopadu s béčkem Baníku a trenér David Střihavka ji po svém lednovém příchodu vytáhl z předposledního místa do klidného středu tabulky.

Chrudim, která loni hrála baráž o první ligu, je až dvanáctá, navíc čtyři její hráči čelí vyšetřování etické komise v rámci korupční aféry.

Chance Národní Liga
24. kolo 18. 4. 2026 17:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 0:0 (-:-)
Chance Národní Liga
24. kolo 18. 4. 2026 10:15
MFK Chrudim MFK Chrudim : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
50. Djordjić
56. Rama
Sestavy:
Šerák – Vientiess, Tecl, Zachoval – Kaulfus (7. M. Beránek, 72. L. Hruška), Čičovský (72. Kozojed), Kejř (C) (60. Doleček), Halda – David Jambor, Schön (60. Jurčenko), Huf.
Sestavy:
A. Rezek – Záviška, Kulhánek (C), Koné, D. Beránek – Djordjić (90+1. Š. Tesař), Soukeník, L. Musil (86. Jindra), Ojora (46. Hrubeš), H. Hruška (70. Michl) – Rama (70. Kašpárek).
Náhradníci:
Frydrych – Bauer, Diack, Rolinek, Savčuk, Toml.
Náhradníci:
Kotek – Buchvaldek, Kurka, Ojetoye, Omale.
Žluté karty:
41. Tecl, 90+4. Šerák
Žluté karty:
16. Záviška, 17. Rama, 53. A. Rezek

Rozhodčí: Opočenský – Malimánek, Marek

Chance Národní Liga
24. kolo 18. 4. 2026 18:00
1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 0:0 (-:-)
Tipsport - partner programu

24. kolo

Fotbal Příbram vs. AC Sparta Praha B //www.idnes.cz/sport
18.4. 17:00
  • 1.75
  • 3.59
  • 4.25
1. SK Prostějov FK vs. Viagem Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
18.4. 18:00
  • 2.33
  • 3.38
  • 2.79
FK Viktoria Žižkov vs. FC Baník Ostrava B //www.idnes.cz/sport
19.4. 10:15
  • 1.93
  • 3.43
  • 3.64
SK Dynamo Č. Budějovice vs. SK Hanácká Slavia Kroměříž //www.idnes.cz/sport
19.4. 16:00
  • 2.20
  • 3.26
  • 3.07
Slezský FC Opava vs. SK Slavia Praha B //www.idnes.cz/sport
19.4. 16:00
  • 1.75
  • 3.60
  • 4.25
FC Vysočina Jihlava vs. FC Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
19.4. 18:00
  • 5.89
  • 4.06
  • 1.49
SK Artis Brno vs. FC SILON Táborsko //www.idnes.cz/sport
20.4. 17:00
  • 1.81
  • 3.41
  • 4.20

25. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

24. kolo

23. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 23 19 2 2 49:18 59
2. FC SILON TáborskoTáborsko 23 13 4 6 40:24 43
3. Slezský FC OpavaOpava 23 11 8 4 38:22 41
4. SK Artis BrnoArtis Brno 23 12 5 6 38:29 41
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 23 11 4 8 30:33 37
6. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 23 11 3 9 42:35 36
7. FK PříbramPříbram 23 10 5 8 22:25 35
8. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 24 9 6 9 34:26 33
9. FC Baník Ostrava BOstrava B 23 10 3 10 34:32 33
10. SK Slavia Praha BSlavia B 23 8 5 10 34:32 29
11. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 23 8 3 12 22:31 27
12. MFK ChrudimChrudim 24 6 7 11 30:43 25
13. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 23 7 2 14 21:37 23
14. 1. SK Prostějov FKProstějov 23 4 8 11 24:34 20
15. FC Vysočina JihlavaJihlava 23 4 7 12 22:30 19
16. AC Sparta Praha BSparta B 23 5 2 16 17:46 17

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

ONLINE: Wolves s Krejčím nastoupí na Leedsu, večer šlágr Chelsea proti United

Sledujeme online
Jarrod Bowen se prosadil přes Ladislava Krejčího a z následné střely trefil tyč.

Pět zápasů nabízí sobotní program fotbalové Premier League. Ve 13.30 hraje Brentford proti Fulhamu, od 16 hodin pak nastoupí Wolverhampton i s Ladislavem Krejčím na půdě Leedsu. Do akce půjde i...

18. dubna 2026  13:19

Sigma poprvé pod Hapalem: Jsem trochu nervózní. Slovácko? Chceme diktovat hru

Nový trenér Sigmy Pavel Hapal. „Jde o dočasné řešní," řekl.

Fotbalisté Olomouce se v neděli (13.00) pokusí ukončit sérii tří ligových zápasů v řadě bez výhry. V domácím zápase proti Slovácku u toho poprvé bude přímo na lavičce nový dočasný trenér Pavel Hapal,...

18. dubna 2026

Číčo, vítej! Chrudimský talent se ukázal v Ústí, co ví o sázkařském maléru?

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Adam Čičovský, dříve hráč...

Mluvilo se o něm jako o zázračném dítěti ústeckého fotbalu. Druhou ligu okusil Adam Čičovský už v 17 letech, ve dvaceti nakoukl do nejvyšší soutěže v teplickém dresu. Když ho pak loni v létě...

18. dubna 2026

Lampard dovedl Coventry po 25 letech do Premier League. Musí nás brát vážně, říká

Frank Lampard slaví postup do Premier League, který vybojoval jako trenér...

Ikonický anglický fotbalista Frank Lampard dovedl jako trenér fotbalisty Coventry City do Premier League. Ve městě z hrabství West Midlands se bude nejvyšší soutěž hrát po 25 letech. Svěřenci...

17. dubna 2026  23:53

Hory, koně, ale hlavně fotbal. Jaký je svět kapitánky Sparty Bartoňové?

Eva Bartoňová, kapitánka Sparty a opora české reprezentace, během focení v...

Ticho a klid přírody ráda prolíná s adrenalinem. Leze po horách, jezdí na koni.... Sny si ale Eva Bartoňová plánuje letos plnit hlavně na trávníku. Fotbalistky Sparty, kde je kapitánkou, chce dovést...

17. dubna 2026

Ústí dál válí. Otázku na baráž jsem čekal, smál se trenér Habanec

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Daniel Richter (vpravo)...

Ústecký fotbal zviditelňují hlavně vnadné moderátorky, nyní však na sebe znovu strhl pozornost i tým druholigového nováčka. Čtyřmi výhrami v řadě oživil barážové choutky.

17. dubna 2026

Fotbalisté Startu Brno bez peněz. Nevíme, kolik jim máme poslat, reaguje předseda

Stadion TJ Start Brno má u brány nápis Vítejte v pekle. Po vypuknutí sázkařské...

Napětí kolem třetiligového TJ Start Brno dále eskaluje. Hráči A‑týmu se na FAČR a Českou asociaci fotbalových hráčů obrátili společným prohlášením, v němž popisují zastavení financování klubu,...

17. dubna 2026  15:37

Muž, který českému fotbalu pojistil Ligu mistrů. Snad tenhle sen neskončí, zářil Isi

Kapitána Raya Vallecana Isi Palazón střílí slaví gól do sítě AEK Atény.

Není moc velká šance, že ve své kariéře ještě někdy vstřelí gól na 1:3, jenž vyvolá takovou euforii. A to nejen u příznivců madridského Raya Vallecana, kterému zařídil postup do semifinále...

17. dubna 2026  15:01

Opavský Štěpánek může hrát. Úplatek nejspíš nepřijal, tvrdí etická komise

Roman Potočný ze Zbrojovky Brno (vlevo) bojuje o míč s kapitánem Vyškova...

Stejně jako další hráči stíhaní v korupční aféře měl předběžně zastavenou činnost. Opavský fotbalista Filip Štěpánek teď ale hrát může. Etická komise FAČR mu předběžný zákaz zrušila, disciplinární...

17. dubna 2026  14:34

Vražda sudího přímo na hřišti. Amatérskou ligou otřásla tragická událost

Ekvádorský rozhodčí Javier Ortega, který byl zastřelen při tamním amatérském...

Stačila chvíle a z utkání amatérské ligy v Ekvádoru se stal traumatizující zážitek. Osmačtyřicetiletého rozhodčího Javiera Ortegu v Pasaje přepadla ozbrojená skupina, na místě ho zastřelila a záhy...

17. dubna 2026  14:13

Rozhodnutí soudu ve Zlíně o dvou vazbách v kauze fotbalové korupce je pravomocné

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Březnové rozhodnutí zlínského okresního soudu o uvalení vazby na dva obviněné ve fotbalové korupční kauze je pravomocné. „Další, kde je podaná stížnost, budeme předkládat krajskému soudu. Pevně daný...

17. dubna 2026  12:04

Mohlo by Vás zajímat

