Vlašim porazila ve druhé lize Chrudim, svou sérii bez prohry natáhla na devět kol

Po bezbrankovém poločase proměnil Srb Djordjič penaltu a Albánec Rama po šesti minutách tři body zpečetil. Vlašim naposledy prohrála na začátku listopadu s béčkem Baníku a trenér David Střihavka ji po svém lednovém příchodu vytáhl z předposledního místa do klidného středu tabulky.
Chrudim, která loni hrála baráž o první ligu, je až dvanáctá, navíc čtyři její hráči čelí vyšetřování etické komise v rámci korupční aféry.
50. Djordjić
56. Rama
Šerák – Vientiess, Tecl, Zachoval – Kaulfus (7. M. Beránek, 72. L. Hruška), Čičovský (72. Kozojed), Kejř (C) (60. Doleček), Halda – David Jambor, Schön (60. Jurčenko), Huf.
A. Rezek – Záviška, Kulhánek (C), Koné, D. Beránek – Djordjić (90+1. Š. Tesař), Soukeník, L. Musil (86. Jindra), Ojora (46. Hrubeš), H. Hruška (70. Michl) – Rama (70. Kašpárek).
Frydrych – Bauer, Diack, Rolinek, Savčuk, Toml.
Kotek – Buchvaldek, Kurka, Ojetoye, Omale.
41. Tecl, 90+4. Šerák
16. Záviška, 17. Rama, 53. A. Rezek
Rozhodčí: Opočenský – Malimánek, Marek