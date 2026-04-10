Další ztráta Táborska, Ústí znovu vítězné. Béčko Slavie dostalo šestku

Autor:
  21:03aktualizováno  21:08
Fotbalisté Táborska ve 22. kole druhé ligy doma po divokém závěru překvapivě remizovali s poslední Spartou B 1:1 a v sobotu mohou klesnout z druhého místa na čtvrté a vypadnout z barážových příček. Příbram nevyužila zaváhání Jihočechů a před vlastními diváky nečekaně podlehla nováčkovi z Kroměříže 0:2. Chrudim rozstřílela „béčko“ Slavie 6:1. Ústí nad Labem vyhrálo 2:1 v Budějovicích.

Ústecký Adam do Marcolino. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Táborsko se proti rezervnímu týmu Sparty dlouho nemohlo prosadit. Od 58. minuty hrálo v přesilovce poté, co sparťan Mensah dostal krátce po sobě dvě žluté karty. Jeden ze dvou nejlepších střelců druholigové sezony Matějka navíc neproměnil penaltu. Až v 88. minutě se domácí konečně dočkali zásluhou střídajícího Voleského, jenže v nastavení stihl odpovědět Říha.

Jihočeši po předchozích dvou porážkách získali pouze bod a před třetí Opavou, která drží poslední barážovou příčku, a brněnským Artisem mají jen dvoubodový náskok. Oba pronásledovatelé Táborska budou hrát v sobotu. Pražané čekají na výhru už osm kol a od záchrany je dělí dva body, Jihlava má ale duel k dobru.

O záchranu bojující Kroměříž vstřelila obě branky v Příbrami během čtyř minut po uplynutí půlhodiny hry. Postarali se o ně Holík s Večeřou. Zdramatizovat duel mohl Šmiga, ale z pokutového kopu neskóroval. Hanácká Slavia zvítězila potřetí z posledních čtyř kol a na první sestupovou příčku, jež patří Prostějovu, má tříbodový náskok.

Prostějov doma podlehl ostravskému B-mužstvu 1:3. Hosté vedli už od druhé minuty poté, co se Jaroň trefil z penalty. Ve druhé půli zvýšil Škrkoň, rychlé snížení obstaral Hais, jenže poslední slovo měl střídající Drozd. Hanáci nedokázali vyhrát už 12 zápasů v řadě, Baník zabral po čtyřech porážkách a je osmý.

Chrudim si proti rezervě Slavie zastřílela, dvakrát se trefil Schön. Dvěma brankami se do statistik zapsal i slávista Behenský, který si dal v první půli vlastní gól, po změně stran skóroval do správné sítě. Východočeši naplno bodovali ve třetím z posledních čtyř kol a patří jim 12. místo, Pražané jsou na tom jen bod a jednu příčku lépe. Na výhru čekají sedm kol.

Ústí nad Labem vedlo v Českých Budějovicích od třetí minuty po zásahu Do Marcolina. Za domácí opdověděl Chizurum, ale po přestávce vystřelil hostům třetí výhru po sobě Moulis. Severočeši zvítězili potřetí za sebou a jsou sedmí, Dynamo je deváté.

Chance Národní Liga
22. kolo 10. 4. 2026 18:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 1:1 (0:0)
Góly:
88. Voleský
Góly:
90+4. F. Říha
Sestavy:
Pastornický – P. Novák, Havel, Heppner (46. Holiš), Barac – Bláha, J. Hora (80. Voleský) – Polyák, Zeronik (34. Varačka), J. Rezek (72. Bello) – Matějka.
Sestavy:
Sebastián Zajac – F. Říha, Lilling, M. Kotíšek – Mensah, Moudrý, Osmani (87. Diviš), Feit – Zíka, Schánělec (65. Pavlík), Azaka (76. Mokrovics).
Náhradníci:
Kubný, Šťovíček – Plachý, Řezáč, Nikl, Hák.
Náhradníci:
Franc – Slanina, Krpálek, Tošnar, M. Jedlička, Kaczmarek, V. Novák, Pavlo.
Žluté karty:
54. Polyák
Žluté karty:
38. Lilling, 43. Zíka, 52. Mensah, 87. Osmani, 90+2. M. Kotíšek
Červené karty:
Červené karty:
58. Mensah

Rozhodčí: Orel – Kotík, Marek

Počet diváků: 680

Chance Národní Liga
22. kolo 10. 4. 2026 17:00
MFK Chrudim MFK Chrudim : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 6:1 (3:0)
Góly:
3. Kaulfus
11. Tecl
28. Kejř
52. Čičovský
54. Schön
88. Schön
Góly:
65. Behenský
Sestavy:
Šerák – Vientiess, Tecl (60. Toml), Zachoval – Kaulfus (77. Jurčenko), Čičovský, Kejř /K/ (70. Diack), Halda – Doleček (60. Beránek), Schön, Huf (70. Hruška).
Sestavy:
Božev – Broukal (79. Kohout), Behenský, Belžík (59. Naskos) – Piták, Rajnoha, Okonkwo, Szywala (36. Michez) – Teah (36. Pikolon), Necid /K/, Mikulanda (59. Srb).
Náhradníci:
Frydrych – Kozojed, Jambor, Bauer, Rolinek.
Náhradníci:
Petrenko – Kolísek, Solarte, Chima, Chaluš.
Žluté karty:
85. Čičovský
Žluté karty:
16. Rajnoha, 26. Okonkwo

Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Ježek

Počet diváků: 310

Chance Národní Liga
22. kolo 10. 4. 2026 18:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
32. Holík
36. Večeřa
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Jakub Urbanec (46. Švestka) – Š. Černý (66. V. Hora), Karban – T. Jedlička (46. Conte), Málek, Mulumba (46. Apea) – Šmiga (80. Vrána).
Sestavy:
Vajner – Otrísal, Z. Říha, Hlinka (C), Čelůstka – Kříž, Mach (75. Kulíšek) – D. Moučka (75. Ovesný), Holík (65. Bartolomeu), Koryčan (65. Saal) – Večeřa (87. Dočkal).
Náhradníci:
Bleha – Vott, Antwi, Faye, Ejedegba, Kop.
Náhradníci:
J. Dostál – Araujo-Wilson, Zavadil, Toman, D. Němeček, Kudela.
Žluté karty:
38. Jakub Urbanec, 80. Svoboda
Žluté karty:

Rozhodčí: Machálek – Dohnálek, Brázdil

Počet diváků: 648

Chance Národní Liga
22. kolo 10. 4. 2026 18:00
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 1:2 (1:1)
Góly:
26. Chizurum
Góly:
3. Do Marcolino
57. Moulis
Sestavy:
Borne – Ochoche, Alves (82. Omon), Rajtmajer, O. Novák – Krch, Hubínek (C), Adam (71. Sunday) – Chizurum (90+1. J. Brabec), Štindl (71. D. Suchý), Vaníček.
Sestavy:
Grigar – Březina, Peterka (C), Vondrášek – Kodad (90. Idumbo), Moulis (90. Emmer), Osaghae, D. Richter (63. Kott), F. Novotný – Do Marcolino (83. D. Černý), Fantiš (63. Goj).
Náhradníci:
Nalezinek – Bata, Douděra, Fall.
Náhradníci:
Němec – Kuta, Rudenkij, Ullman, Diarra.
Žluté karty:
Žluté karty:
61. Osaghae

Rozhodčí: Opočenský – Volf, Malimánek

Počet diváků: 856

Chance Národní Liga
22. kolo 10. 4. 2026 18:00
1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 1:3 (0:1)
Góly:
82. Hais
Góly:
2. P. Jaroň
77. Škrkoň
90+2. Drozd
Sestavy:
Mikulec – Š. Polášek (46. Raab), Dohnálek, Fišer, Lutonský (78. Šindelář) – Habusta (66. Zahradníček), M. Polášek, Sokol (66. Matoušek I) – Hranoš (90. Zapletal), Hais, Koudelka (C).
Sestavy:
Hrubý – Temel, Měkota (46. Nogha), Simerský (C) – Řeháček (84. Šehić), Frýdl, Holaň (88. Kulyk), Sirotek – P. Jaroň (80. Okebugwu), Dvořáček – Škrkoň (84. Drozd).
Náhradníci:
J. Musil – Imrana, Dziuba, Karalić, Matocha, Poturnay.
Náhradníci:
Vavřík – Laine, Vlna.
Žluté karty:
10. Š. Polášek
Žluté karty:
58. Řeháček

Rozhodčí: Pechanec – Novák, Šůma

Počet diváků: 680

