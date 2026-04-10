Další ztráta Táborska, Ústí znovu vítězné. Béčko Slavie dostalo šestku

Táborsko se proti rezervnímu týmu Sparty dlouho nemohlo prosadit. Od 58. minuty hrálo v přesilovce poté, co sparťan Mensah dostal krátce po sobě dvě žluté karty. Jeden ze dvou nejlepších střelců druholigové sezony Matějka navíc neproměnil penaltu. Až v 88. minutě se domácí konečně dočkali zásluhou střídajícího Voleského, jenže v nastavení stihl odpovědět Říha.
Jihočeši po předchozích dvou porážkách získali pouze bod a před třetí Opavou, která drží poslední barážovou příčku, a brněnským Artisem mají jen dvoubodový náskok. Oba pronásledovatelé Táborska budou hrát v sobotu. Pražané čekají na výhru už osm kol a od záchrany je dělí dva body, Jihlava má ale duel k dobru.
O záchranu bojující Kroměříž vstřelila obě branky v Příbrami během čtyř minut po uplynutí půlhodiny hry. Postarali se o ně Holík s Večeřou. Zdramatizovat duel mohl Šmiga, ale z pokutového kopu neskóroval. Hanácká Slavia zvítězila potřetí z posledních čtyř kol a na první sestupovou příčku, jež patří Prostějovu, má tříbodový náskok.
Prostějov doma podlehl ostravskému B-mužstvu 1:3. Hosté vedli už od druhé minuty poté, co se Jaroň trefil z penalty. Ve druhé půli zvýšil Škrkoň, rychlé snížení obstaral Hais, jenže poslední slovo měl střídající Drozd. Hanáci nedokázali vyhrát už 12 zápasů v řadě, Baník zabral po čtyřech porážkách a je osmý.
Chrudim si proti rezervě Slavie zastřílela, dvakrát se trefil Schön. Dvěma brankami se do statistik zapsal i slávista Behenský, který si dal v první půli vlastní gól, po změně stran skóroval do správné sítě. Východočeši naplno bodovali ve třetím z posledních čtyř kol a patří jim 12. místo, Pražané jsou na tom jen bod a jednu příčku lépe. Na výhru čekají sedm kol.
Ústí nad Labem vedlo v Českých Budějovicích od třetí minuty po zásahu Do Marcolina. Za domácí opdověděl Chizurum, ale po přestávce vystřelil hostům třetí výhru po sobě Moulis. Severočeši zvítězili potřetí za sebou a jsou sedmí, Dynamo je deváté.
88. Voleský
90+4. F. Říha
Pastornický – P. Novák, Havel, Heppner (46. Holiš), Barac – Bláha, J. Hora (80. Voleský) – Polyák, Zeronik (34. Varačka), J. Rezek (72. Bello) – Matějka.
Sebastián Zajac – F. Říha, Lilling, M. Kotíšek – Mensah, Moudrý, Osmani (87. Diviš), Feit – Zíka, Schánělec (65. Pavlík), Azaka (76. Mokrovics).
Kubný, Šťovíček – Plachý, Řezáč, Nikl, Hák.
Franc – Slanina, Krpálek, Tošnar, M. Jedlička, Kaczmarek, V. Novák, Pavlo.
54. Polyák
38. Lilling, 43. Zíka, 52. Mensah, 87. Osmani, 90+2. M. Kotíšek
58. Mensah
Rozhodčí: Orel – Kotík, Marek
Počet diváků: 680
3. Kaulfus
11. Tecl
28. Kejř
52. Čičovský
54. Schön
88. Schön
65. Behenský
Šerák – Vientiess, Tecl (60. Toml), Zachoval – Kaulfus (77. Jurčenko), Čičovský, Kejř /K/ (70. Diack), Halda – Doleček (60. Beránek), Schön, Huf (70. Hruška).
Božev – Broukal (79. Kohout), Behenský, Belžík (59. Naskos) – Piták, Rajnoha, Okonkwo, Szywala (36. Michez) – Teah (36. Pikolon), Necid /K/, Mikulanda (59. Srb).
Frydrych – Kozojed, Jambor, Bauer, Rolinek.
Petrenko – Kolísek, Solarte, Chima, Chaluš.
85. Čičovský
16. Rajnoha, 26. Okonkwo
Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Ježek
Počet diváků: 310
32. Holík
36. Večeřa
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Jakub Urbanec (46. Švestka) – Š. Černý (66. V. Hora), Karban – T. Jedlička (46. Conte), Málek, Mulumba (46. Apea) – Šmiga (80. Vrána).
Vajner – Otrísal, Z. Říha, Hlinka (C), Čelůstka – Kříž, Mach (75. Kulíšek) – D. Moučka (75. Ovesný), Holík (65. Bartolomeu), Koryčan (65. Saal) – Večeřa (87. Dočkal).
Bleha – Vott, Antwi, Faye, Ejedegba, Kop.
J. Dostál – Araujo-Wilson, Zavadil, Toman, D. Němeček, Kudela.
38. Jakub Urbanec, 80. Svoboda
Rozhodčí: Machálek – Dohnálek, Brázdil
Počet diváků: 648
26. Chizurum
3. Do Marcolino
57. Moulis
Borne – Ochoche, Alves (82. Omon), Rajtmajer, O. Novák – Krch, Hubínek (C), Adam (71. Sunday) – Chizurum (90+1. J. Brabec), Štindl (71. D. Suchý), Vaníček.
Grigar – Březina, Peterka (C), Vondrášek – Kodad (90. Idumbo), Moulis (90. Emmer), Osaghae, D. Richter (63. Kott), F. Novotný – Do Marcolino (83. D. Černý), Fantiš (63. Goj).
Nalezinek – Bata, Douděra, Fall.
Němec – Kuta, Rudenkij, Ullman, Diarra.
61. Osaghae
Rozhodčí: Opočenský – Volf, Malimánek
Počet diváků: 856
82. Hais
2. P. Jaroň
77. Škrkoň
90+2. Drozd
Mikulec – Š. Polášek (46. Raab), Dohnálek, Fišer, Lutonský (78. Šindelář) – Habusta (66. Zahradníček), M. Polášek, Sokol (66. Matoušek I) – Hranoš (90. Zapletal), Hais, Koudelka (C).
Hrubý – Temel, Měkota (46. Nogha), Simerský (C) – Řeháček (84. Šehić), Frýdl, Holaň (88. Kulyk), Sirotek – P. Jaroň (80. Okebugwu), Dvořáček – Škrkoň (84. Drozd).
J. Musil – Imrana, Dziuba, Karalić, Matocha, Poturnay.
Vavřík – Laine, Vlna.
10. Š. Polášek
58. Řeháček
Rozhodčí: Pechanec – Novák, Šůma
Počet diváků: 680