Žižkov neudržel vedení, bodovanou sérii ale prodloužil. Sparta padla v Budějovicích

Žižkov vedl v poločase 2:0 po gólech Ondráška s Prokešem, u obou zásahů si připsal asistenci Ambler. Po hodině hry však bylo vyrovnáno, v rychlém sledu se dvakrát prosadil Necid, jenž v minulé sezoně střelecký táhl právě Žižkov.
Šestá Viktoria bodovala popáté za sebou a udržela jarní neporazitelnost. Slavia čeká na vítězství šest ligových utkání, v tabulce je desátá.
Českým Budějovicím stačil k výhře 1:0 a posunu na devátou příčku jediný gól Antonína Vaníčka z 24. minuty.
Vítěznou premiéru na lavičce Dynama tak prožil kyperský trenér Papavasiliu, který nahradil odvolaného Portugalce Resendeho. Sparta prohrála počtvrté za sebou, na záchranu ztrácí tři body.
59. Necid
61. Necid
19. Ondrášek
45. Prošek
Božev – Piták, Broukal (90+1. Solarte), Behenský, Palaščák (46. Belžík) – Szywala (46. Michez), Okonkwo – Rajnoha, Teah (82. Kohout), Pikolon (68. Srb) – Necid (C).
Sirotník – Nový, M. Richter, Petrák (77. Klusák), Ambler (89. Gembický) – Divíšek, Jirásek (C) – Prošek (65. Brandner), Reiter (89. Obal), Hönig – Ondrášek (65. A. Toula).
Petrenko – Chima, Mikulanda, Cedergren, Kolísek.
Kořán – Patka, Fišl, Kejval.
49. Ambler
Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Brázdil
24. Vaníček
Sebastián Zajac – F. Říha, Lilling (90. Krpálek), S. Pech (80. Pavlík) – Mensah, Tošnar (59. M. Jedlička), Moudrý, Osmani (80. V. Novák) – Zíka, Schánělec (C), Azaka (80. Feit).
Borne – J. Brabec, O. Novák, Alves – Ochoche, Hubínek (C), Krch (73. Sunday), Adam (59. Fall) – Chizurum, Štindl (46. D. Suchý), Vaníček (81. Omon).
Rodriguez – V. Kotíšek, Slanina, Negouai, Diviš, Pavlo.
Volek – Renoud, Bata, Douděra, Rajtmajer.
Rozhodčí: Starý – Ježek, Lakomý
Počet diváků: 591
|1.
|Zbrojovka Brno
|21
|18
|2
|1
|48:14
|56
|2.
|Táborsko
|21
|12
|3
|6
|38:23
|39
|3.
|Opava
|21
|10
|8
|3
|34:20
|38
|4.
|Artis Brno
|21
|11
|5
|5
|34:25
|38
|5.
|Příbram
|21
|10
|4
|7
|22:23
|34
|6.
|Žižkov
|21
|10
|4
|7
|28:31
|34
|7.
|Ústí nad Labem
|21
|9
|3
|9
|39:34
|30
|8.
|Ostrava B
|21
|8
|3
|10
|29:31
|27
|9.
|České Budějovice
|21
|8
|3
|10
|21:28
|27
|10.
|Slavia Praha B
|21
|7
|5
|9
|32:26
|26
|11.
|Vlašim
|21
|7
|5
|9
|29:25
|26
|12.
|Chrudim
|21
|5
|7
|9
|24:39
|22
|13.
|Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|14.
|Prostějov
|21
|4
|7
|10
|23:31
|19
|15.
|Kroměříž
|21
|6
|1
|14
|19:37
|19
|16.
|Sparta Praha B
|21
|5
|1
|15
|15:42
|16