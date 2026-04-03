Táborsko utrpělo debakl, padla i Opava. Jihlava při debutu kouče Nikla remizovala

  17:34aktualizováno  20:23
Táborsko v 21. kole druhé fotbalové ligy utrpělo debakl 0:4 na hřišti nováčka soutěže Ústí nad Labem. Zaváhání druhého celku tabulky nevyužila třetí Opava, která podlehla 0:2 Vlašimi. Jihlava remizovala v záchranářském souboji 1:1 s Prostějovem.

Marek Nikl | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Ústí vedlo nad Táborskem o dvě branky už v 23. minutě. Skóre otevřel Vondrášek a následně Moulisův pokutový kop skončil v síti i s přispěním brankáře Pastornického, jemuž byl připsán vlastní gól. V závěrečné čtvrthodině přidal další dva zásahy Černý. Nejlepší střelec týmu se s devíti trefami posunul na třetí příčku pořadí kanonýrů soutěže.

Jihočeši se na jaře trápí, dnes prohráli čtvrté z pěti utkání. V případě sobotní výhry vedoucí Zbrojovky Brno nad Chrudimí bude mít lídr tabulky náskok už 17 bodů. Ústí se drží na sedmé pozici.

Opavu ve Vlašimi premiérově vedl Jan Navrátil, který se posunul do role hlavního kouče po odchodu Romana Nádvorníka ke konkurenčnímu Artisu Brno. Slezané nastoupili poprvé od začátku vyšetřování korupční a sázkařské kauzy, ve které je mezi obviněnými i opavský klub včetně obránců Štěpánka s Pejšou. Oba mají pozastavenou činnost, v nominaci na utkání tak chyběli.

Vlašim poslal do vedeni v 22. minutě nadvakrát Dordič, jenž po zimním příchodu do klubu vstřelil třetí branku v pátém soutěžním zápase. V 72. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen kapitán hostů Janoščin a v závěru zužitkoval přesilovku Soukeník.

Středočeši po nástupu trenéra Střihavky do funkce získali na jaře 13 z 15 možných bodů a posunuli se na deváté místo. Na Opavu se může dotáhnout Artis, pokud v sobotu vyhraje v Kroměříži.

Jihlava byla po Křivánkově hlavičce z 21. minuty dlouho blízko vítězné premiéře nového trenéra Marka Nikla. V 78. minutě ale srovnal Fišer a oba celky prodloužily čekání na ligové vítězství. Prostějov nevyhrál pojedenácté v řadě, Jihlava pošesté. Vysočina je v neúplné tabulce třináctá, její dnešní soupeř je o příčku níže jen vinou horšího skóre.

Druhá liga se znovu rozběhla po dvoutýdenní reprezentační pauze. Zbytek programu 21. kola se odehraje o víkendu.

Chance Národní Liga
21. kolo 3. 4. 2026 18:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 2:0 (1:0)
Góly:
22. Djordjić
85. Soukeník
Góly:
Sestavy:
A. Rezek – Záviška (C), Jindra (83. Michl), Omale, Kurka – Soukeník, L. Musil (59. Hájek) – Hrubeš (46. Ojora), J. Dufek, Djordjić – Kašpárek (59. Rama).
Sestavy:
Babka – Lehoczki, Janoščín (C), Srubek, Helešic – Zálešák, M. Novák – Sy (83. Lacík), Čejka (66. Mužík), Papalele (83. Turanjanin) – Ndiaye.
Náhradníci:
Kotek – Š. Tesař, J. Franěk, Buchvaldek, H. Hruška, Ojetoye.
Náhradníci:
Ciupa – Fabiánek, Búkasí, Sochor, Brož, Kaštánek.
Žluté karty:
51. L. Musil, 53. Jindra, 64. J. Dufek, 84. Michl, 90. Rama
Žluté karty:
25. M. Novák, 54. Janoščín
Červené karty:
Červené karty:
72. Janoščín

Rozhodčí: Bohata – Kotalík, Ježek

Chance Národní Liga
21. kolo 3. 4. 2026 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 4:0 (2:0)
Góly:
12. Vondrášek
23. Moulis
76. D. Černý
88. D. Černý
Góly:
Sestavy:
Grigar – Ullman, J. Peterka (C), Vondrášek – Kodad (73. Goj), D. Richter (59. Kott), Osaghae, Moulis (77. Emmer), F. Novotný – Do Marcolino (73. Idumbo), Fantiš (59. D. Černý).
Sestavy:
Pastornický – Plachý, P. Novák (C) (79. Nikl), Havel, Holiš (46. Heppner) – Varačka (65. Jakub Rezek), Kateřiňák (33. Zeronik), Polyák, J. Hora (65. Voleský), Barac – L. Matějka.
Náhradníci:
Němec – Diarra, Kuta.
Náhradníci:
Kubný – Řezáč, Hák, Bello.
Žluté karty:
72. Peterka
Žluté karty:
63. Barac, 84. Zeronik

Rozhodčí: Pechanec – Malimánek, Pospíšil; delegát: Teuber; technický delegát: Pech

Počet diváků: 1437

Chance Národní Liga
21. kolo 3. 4. 2026 15:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : 1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK 1:1 (1:0)
Góly:
21. Křivánek
Góly:
78. Hranoš
Sestavy:
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, Hošek (89. T. Franěk) – Pešek (68. M. Lacko), Čermák (C) – Křivánek (81. Ogiomade), Miška (81. Šelicha), Farka – Omotoye (68. Záhradník).
Sestavy:
Mikulec – M. Polášek, Dohnálek, Fišer, Lutonský (88. Poturnay) – Š. Polášek (71. Hranoš) – Kramář (46. Habusta), Koudelka (C), Matocha (46. Sokol), Matoušek I (61. Raab) – Hais.
Náhradníci:
Slavata – Muhammad, Kočí, D. Matoušek, Alkasim, Sambou.
Náhradníci:
J. Musil – Imrana, Zahradníček, Šindelář, Zapletal, Karalić.
Žluté karty:
46. Haala, 82. Beneš
Žluté karty:
20. Matoušek I, 42. Š. Polášek

Rozhodčí: Volek – Pochylý, Žurovec

Počet diváků: 882

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 21 18 2 1 48:14 56
2. FC SILON TáborskoTáborsko 21 12 3 6 38:23 39
3. Slezský FC OpavaOpava 21 10 8 3 34:20 38
4. SK Artis BrnoArtis Brno 21 11 5 5 34:25 38
5. FK PříbramPříbram 21 10 4 7 22:23 34
6. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 21 10 4 7 28:31 34
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 21 9 3 9 39:34 30
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 21 8 3 10 29:31 27
9. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 21 8 3 10 21:28 27
10. SK Slavia Praha BSlavia B 21 7 5 9 32:26 26
11. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 21 7 5 9 29:25 26
12. MFK ChrudimChrudim 21 5 7 9 24:39 22
13. FC Vysočina JihlavaJihlava 21 4 7 10 21:27 19
14. 1. SK Prostějov FKProstějov 21 4 7 10 23:31 19
15. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 21 6 1 14 19:37 19
16. AC Sparta Praha BSparta B 21 5 1 15 15:42 16

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

5. dubna 2026  20:26

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

5. dubna 2026  20:17

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

5. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  19:40

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Hradecký trenér David Horejš v utkání s Bohemians.

Do zápasu šli s tím, že je výhra posune do elitní šestky. Povedlo se, Hradec, i s Vladimírem Daridou, pomocníkem národního týmu při úspěšném barážovém boji o postup na mistrovství světa, pražské...

5. dubna 2026  18:31

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

5. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  17:50

Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam...

5. dubna 2026  17:34

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Žižkov neudržel vedení, bodovanou sérii ale prodloužil. Sparta padla v Budějovicích

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Žižkova v 21. kole druhé ligy neudrželi dvoubrankové vedení a remizovali 2:2 na hřišti Slavie B. České Budějovice zvítězily 1:0 nad rezervou Sparty, které nadále patří poslední místo v...

5. dubna 2026

