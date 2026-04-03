Táborsko utrpělo debakl, padla i Opava. Jihlava při debutu kouče Nikla remizovala

Ústí vedlo nad Táborskem o dvě branky už v 23. minutě. Skóre otevřel Vondrášek a následně Moulisův pokutový kop skončil v síti i s přispěním brankáře Pastornického, jemuž byl připsán vlastní gól. V závěrečné čtvrthodině přidal další dva zásahy Černý. Nejlepší střelec týmu se s devíti trefami posunul na třetí příčku pořadí kanonýrů soutěže.
Jihočeši se na jaře trápí, dnes prohráli čtvrté z pěti utkání. V případě sobotní výhry vedoucí Zbrojovky Brno nad Chrudimí bude mít lídr tabulky náskok už 17 bodů. Ústí se drží na sedmé pozici.
Opavu ve Vlašimi premiérově vedl Jan Navrátil, který se posunul do role hlavního kouče po odchodu Romana Nádvorníka ke konkurenčnímu Artisu Brno. Slezané nastoupili poprvé od začátku vyšetřování korupční a sázkařské kauzy, ve které je mezi obviněnými i opavský klub včetně obránců Štěpánka s Pejšou. Oba mají pozastavenou činnost, v nominaci na utkání tak chyběli.
Vlašim poslal do vedeni v 22. minutě nadvakrát Dordič, jenž po zimním příchodu do klubu vstřelil třetí branku v pátém soutěžním zápase. V 72. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen kapitán hostů Janoščin a v závěru zužitkoval přesilovku Soukeník.
Středočeši po nástupu trenéra Střihavky do funkce získali na jaře 13 z 15 možných bodů a posunuli se na deváté místo. Na Opavu se může dotáhnout Artis, pokud v sobotu vyhraje v Kroměříži.
Jihlava byla po Křivánkově hlavičce z 21. minuty dlouho blízko vítězné premiéře nového trenéra Marka Nikla. V 78. minutě ale srovnal Fišer a oba celky prodloužily čekání na ligové vítězství. Prostějov nevyhrál pojedenácté v řadě, Jihlava pošesté. Vysočina je v neúplné tabulce třináctá, její dnešní soupeř je o příčku níže jen vinou horšího skóre.
Druhá liga se znovu rozběhla po dvoutýdenní reprezentační pauze. Zbytek programu 21. kola se odehraje o víkendu.
22. Djordjić
85. Soukeník
A. Rezek – Záviška (C), Jindra (83. Michl), Omale, Kurka – Soukeník, L. Musil (59. Hájek) – Hrubeš (46. Ojora), J. Dufek, Djordjić – Kašpárek (59. Rama).
Babka – Lehoczki, Janoščín (C), Srubek, Helešic – Zálešák, M. Novák – Sy (83. Lacík), Čejka (66. Mužík), Papalele (83. Turanjanin) – Ndiaye.
Kotek – Š. Tesař, J. Franěk, Buchvaldek, H. Hruška, Ojetoye.
Ciupa – Fabiánek, Búkasí, Sochor, Brož, Kaštánek.
51. L. Musil, 53. Jindra, 64. J. Dufek, 84. Michl, 90. Rama
25. M. Novák, 54. Janoščín
72. Janoščín
Rozhodčí: Bohata – Kotalík, Ježek
12. Vondrášek
23. Moulis
76. D. Černý
88. D. Černý
Grigar – Ullman, J. Peterka (C), Vondrášek – Kodad (73. Goj), D. Richter (59. Kott), Osaghae, Moulis (77. Emmer), F. Novotný – Do Marcolino (73. Idumbo), Fantiš (59. D. Černý).
Pastornický – Plachý, P. Novák (C) (79. Nikl), Havel, Holiš (46. Heppner) – Varačka (65. Jakub Rezek), Kateřiňák (33. Zeronik), Polyák, J. Hora (65. Voleský), Barac – L. Matějka.
Němec – Diarra, Kuta.
Kubný – Řezáč, Hák, Bello.
72. Peterka
63. Barac, 84. Zeronik
Rozhodčí: Pechanec – Malimánek, Pospíšil; delegát: Teuber; technický delegát: Pech
Počet diváků: 1437
21. Křivánek
78. Hranoš
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, Hošek (89. T. Franěk) – Pešek (68. M. Lacko), Čermák (C) – Křivánek (81. Ogiomade), Miška (81. Šelicha), Farka – Omotoye (68. Záhradník).
Mikulec – M. Polášek, Dohnálek, Fišer, Lutonský (88. Poturnay) – Š. Polášek (71. Hranoš) – Kramář (46. Habusta), Koudelka (C), Matocha (46. Sokol), Matoušek I (61. Raab) – Hais.
Slavata – Muhammad, Kočí, D. Matoušek, Alkasim, Sambou.
J. Musil – Imrana, Zahradníček, Šindelář, Zapletal, Karalić.
46. Haala, 82. Beneš
20. Matoušek I, 42. Š. Polášek
Rozhodčí: Volek – Pochylý, Žurovec
Počet diváků: 882