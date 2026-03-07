Opavští fotbalisté si udrželi třetí místo ve druhé lize, jak si vede Artis?

O další porážce Chrudimi v jejím pardubickém azylu rozhodl po změně stran obránce Štěpánek svým prvním gólem od lednového přestupu ze Zbrojovky Brno. Tři body pro hosty zpečetil v nastavení senegalský útočník Ndiaye.
Šňůra Východočechů bez vítězství se protáhla už na šest zápasů a ani nový trenér Marek Kulič to na třetí pokus na chrudimské lavičce nezměnil.
Vlašim byla jediným týmem, který ve druhé lize ještě nevyhrál venku, ale na půdě poslední Kroměříže to dokázala. Duel dvou ohrožených týmů rozhodl šest minut před koncem albánský útočník Rama, který je ve Vlašimi na hostování ze Slavie.
Hosté se díky třetí výhře v řadě přesunuli z předposledního místa po polovině soutěže už do klidnějšího středu tabulky. Nový trenér David Střihavka, který mužstvo převzal v lednu, slaví tři body i ve svém druhém soutěžním zápase na lavičce.
84. Rama
J. Dostál – D. Němeček (39. D. Moučka), Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka – Ovesný (63. Koryčan), Holík (63. Aldin), Saal (77. Mach), Kříž, Dočkal – Večeřa (77. Araujo-Wilson).
A. Rezek – Kurka, Koné, Kulhánek (C), L. Musil (58. Hájek) – Djordjić (85. Hrubeš), J. Dufek (72. Ojora), Soukeník, Záviška – Michl (58. H. Hruška), Kašpárek (58. Rama).
Mucha – Hanzelka, Bartolomeu, Kulíšek, Zavadil.
Kotek – D. Beránek, Jindra, Š. Tesař, Omale, Ouattara.
57. Holík
13. Kašpárek, 21. Kulhánek, 87. Ojora, 89. Koné
Rozhodčí: Opočenský – Pfeifer, Dohnálek
Počet diváků: 572
45+2. Navrátil
Borek – Čoudek, Plechatý, Jeřábek (C) – Fulnek, Breite, Pospíšil, Harazim – Navrátil, Besedin, Adediran.
Hrubý – Míček, Nogha, Simerský (C) – Šehić (25. Řeháček), Holaň, Frýdl, Sirotek – Okebugwu, P. Jaroň, Škrkoň.
Kašík – Al-Brakí, Al-Mušajfrí, Samek, Fomba, Štěrba, D. Toula, Sedlák, Kosek, Vukadinović, Švancara.
M. Moučka – Měkota, Dvořáček, Laine, Temel, Ogbu, Vlna, Drozd, Siňavskij, Owusu.
6. Besedin, 27. Adediran
Rozhodčí: Kubečka – Kříž, Dohnal
62. Štěpánek
90+4. Ndiaye
Šerák – Kaulfus, Tecl (69. Shejbal), Vientiess, Rolinek (80. Zachoval) – Kejř (C), David Jambor – Doleček (46. Schön), Čičovský (69. Jurčenko), Holub – L. Hruška (57. Huf).
Babka – Zálešák, Srubek, Lehoczki, Janoščín (C) – Štěpánek (82. Mužík), Helešic – Čejka (58. Sy), M. Novák, Papalele (90+2. Darmovzal) – Ndiaye.
Číž – M. Beránek, Bauer, Halda, Toml, Kozojed.
Ciupa – Fabiánek, Pejša, Lacík, Búkasí, Turanjanin.
13. Vientiess, 89. Shejbal
33. Čejka, 39. Zálešák, 81. Ndiaye, 88. M. Novák
Rozhodčí: Petřík – Malimánek, Marek
Počet diváků: 372