Opavští fotbalisté si udrželi třetí místo ve druhé lize, jak si vede Artis?

Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Odpoledne je může bodově dostihnout Artis Brno, pokud zdolá béčko ostravského Baníku.

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

O další porážce Chrudimi v jejím pardubickém azylu rozhodl po změně stran obránce Štěpánek svým prvním gólem od lednového přestupu ze Zbrojovky Brno. Tři body pro hosty zpečetil v nastavení senegalský útočník Ndiaye.

Šňůra Východočechů bez vítězství se protáhla už na šest zápasů a ani nový trenér Marek Kulič to na třetí pokus na chrudimské lavičce nezměnil.

Vlašim byla jediným týmem, který ve druhé lize ještě nevyhrál venku, ale na půdě poslední Kroměříže to dokázala. Duel dvou ohrožených týmů rozhodl šest minut před koncem albánský útočník Rama, který je ve Vlašimi na hostování ze Slavie.

Hosté se díky třetí výhře v řadě přesunuli z předposledního místa po polovině soutěže už do klidnějšího středu tabulky. Nový trenér David Střihavka, který mužstvo převzal v lednu, slaví tři body i ve svém druhém soutěžním zápase na lavičce.

Chance Národní Liga
18. kolo 7. 3. 2026 14:30
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
84. Rama
Sestavy:
J. Dostál – D. Němeček (39. D. Moučka), Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka – Ovesný (63. Koryčan), Holík (63. Aldin), Saal (77. Mach), Kříž, Dočkal – Večeřa (77. Araujo-Wilson).
Sestavy:
A. Rezek – Kurka, Koné, Kulhánek (C), L. Musil (58. Hájek) – Djordjić (85. Hrubeš), J. Dufek (72. Ojora), Soukeník, Záviška – Michl (58. H. Hruška), Kašpárek (58. Rama).
Náhradníci:
Mucha – Hanzelka, Bartolomeu, Kulíšek, Zavadil.
Náhradníci:
Kotek – D. Beránek, Jindra, Š. Tesař, Omale, Ouattara.
Žluté karty:
57. Holík
Žluté karty:
13. Kašpárek, 21. Kulhánek, 87. Ojora, 89. Koné

Rozhodčí: Opočenský – Pfeifer, Dohnálek

Počet diváků: 572

Chance Národní Liga
18. kolo 7. 3. 2026 16:00
zápas probíhá
SK Artis Brno SK Artis Brno : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 1:0 (1:0)
Góly:
45+2. Navrátil
Góly:
Sestavy:
Borek – Čoudek, Plechatý, Jeřábek (C) – Fulnek, Breite, Pospíšil, Harazim – Navrátil, Besedin, Adediran.
Sestavy:
Hrubý – Míček, Nogha, Simerský (C) – Šehić (25. Řeháček), Holaň, Frýdl, Sirotek – Okebugwu, P. Jaroň, Škrkoň.
Náhradníci:
Kašík – Al-Brakí, Al-Mušajfrí, Samek, Fomba, Štěrba, D. Toula, Sedlák, Kosek, Vukadinović, Švancara.
Náhradníci:
M. Moučka – Měkota, Dvořáček, Laine, Temel, Ogbu, Vlna, Drozd, Siňavskij, Owusu.
Žluté karty:
6. Besedin, 27. Adediran
Žluté karty:

Rozhodčí: Kubečka – Kříž, Dohnal

Chance Národní Liga
18. kolo 7. 3. 2026 18:00
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 0:0 (-:-)
Chance Národní Liga
18. kolo 7. 3. 2026 10:15
MFK Chrudim MFK Chrudim : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
62. Štěpánek
90+4. Ndiaye
Sestavy:
Šerák – Kaulfus, Tecl (69. Shejbal), Vientiess, Rolinek (80. Zachoval) – Kejř (C), David Jambor – Doleček (46. Schön), Čičovský (69. Jurčenko), Holub – L. Hruška (57. Huf).
Sestavy:
Babka – Zálešák, Srubek, Lehoczki, Janoščín (C) – Štěpánek (82. Mužík), Helešic – Čejka (58. Sy), M. Novák, Papalele (90+2. Darmovzal) – Ndiaye.
Náhradníci:
Číž – M. Beránek, Bauer, Halda, Toml, Kozojed.
Náhradníci:
Ciupa – Fabiánek, Pejša, Lacík, Búkasí, Turanjanin.
Žluté karty:
13. Vientiess, 89. Shejbal
Žluté karty:
33. Čejka, 39. Zálešák, 81. Ndiaye, 88. M. Novák

Rozhodčí: Petřík – Malimánek, Marek

Počet diváků: 372

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 17 14 2 1 41:13 44
2. FC SILON TáborskoTáborsko 17 11 3 3 36:16 36
3. Slezský FC OpavaOpava 18 9 8 1 31:16 35
4. SK Artis BrnoArtis Brno 17 9 5 3 30:19 32
5. FC Baník Ostrava BOstrava B 17 8 3 6 28:23 27
6. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 18 8 3 7 23:29 27
7. FK PříbramPříbram 18 7 4 7 16:23 25
8. SK Slavia Praha BSlavia B 17 7 3 7 29:20 24
9. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 17 6 3 8 30:31 21
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 17 6 2 9 17:25 20
11. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 18 5 4 9 25:24 19
12. FC Vysočina JihlavaJihlava 18 4 6 8 19:22 18
13. 1. SK Prostějov FKProstějov 18 4 5 9 20:27 17
14. MFK ChrudimChrudim 18 3 7 8 20:36 16
15. AC Sparta Praha BSparta B 17 5 1 11 14:36 16
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 18 4 1 13 14:33 13

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

