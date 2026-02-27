Fotbalisté Artisu remizovali s Jihlavou a na jaře stále čekají na vítězství

Autor: ,
  22:23
Fotbalisté Artisu Brno v 17. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Jihlavě a v jarní části sezony nevyhráli ani druhý zápas. Třetí tým neúplné tabulky šel do vedení po gólu Martina Pospíšila, ještě do přestávky ale srovnal Matyáš Miška.
Momentka ze zápasu FC Vysočina Jihlava - Artis Brno

Momentka ze zápasu FC Vysočina Jihlava - Artis Brno | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...
Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...
Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...
Fotbalisté Artisu Brno slaví gól.
8 fotografií

Artis remizoval stejně jako před týdnem v dohrávce s Opavou (3:3). Jedenáctá Jihlava odehrála první soutěžní zápas po Novém roce.

Souboj nováčků Ústí nad Labem - Kroměříž vyhráli hosté 1:0, rozhodl vlastní gól Tomáše Kotta ze 75. minuty. Kroměříž zůstala navzdory čtvrtému vítězství v ročníku poslední v tabulce, Ústí je deváté.

Chance Národní Liga
17. kolo 27. 2. 2026 17:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : SK Artis Brno SK Artis Brno 1:1 (1:1)
Góly:
43. Miška
Góly:
22. Pospíšil
Sestavy:
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, Farka – Pešek (70. Faleye), Čermák (C) – Ogiomade (41. M. Lacko), Miška, Křehlík (90+1. D. Matoušek) – T. Franěk (70. Omotoye).
Sestavy:
Borek – Harazim, Jeřábek (C) (73. Vukadinović), Plechatý, Čoudek – Navrátil (63. Fomba), Pospíšil, Breite (63. Samek), Fulnek – Adediran (73. Švancara), Besedin (63. Al-Mušajfrí).
Náhradníci:
Slavata – J. Vlček, Kočí, Lopatář, Hošek, Alkasim, Sambou.
Náhradníci:
Holý – Štěrba, D. Toula, Sedlák, Osei, Kosek.
Žluté karty:
33. Farka, 79. Haala, 90+7. D. Matoušek
Žluté karty:
48. Harazim, 51. Adediran, 57. Navrátil, 90+6. Plechatý

Rozhodčí: Vokoun – V. Ježek, O. Ježek

Počet diváků: 923

Chance Národní Liga
17. kolo 27. 2. 2026 18:15
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
75. Kott (vla.)
Sestavy:
Grigar – Ullman, Březina, Peterka (C), F. Novotný – D. Richter (87. Fantiš), Kott – Emmer (87. Diarra), Moulis (74. Do Marcolino), Idumbo (74. Goj) – D. Černý.
Sestavy:
Vajner (46. J. Dostál) – D. Němeček, Otrísal, Hlinka, Čelůstka (C) – Kříž, Kudela (81. Mach) – Holík (59. Saal) – Dočkal (72. Koryčan), Večeřa, Ovesný (59. D. Moučka).
Náhradníci:
Němec, Čtvrtečka – Vondrášek, Kuta.
Náhradníci:
Aldin, Bartolomeu, Kulíšek, Araujo-Wilson, Hanzelka.
Žluté karty:
63. Ullman
Žluté karty:
67. Saal, 83. Koryčan, 86. Čelůstka, 90+4. D. Němeček

Rozhodčí: Bohata – Marek, M. Novák; delegát: Beneš; technický delegát: Farský

Počet diváků: 869

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

17. kolo

Slezský FC Opava vs. 1. SK Prostějov FK //www.idnes.cz/sport
28.2. 14:00
  • 1.56
  • 3.82
  • 5.47
SK Slavia Praha B vs. AC Sparta Praha B //www.idnes.cz/sport
28.2. 14:30
  • 1.90
  • 3.60
  • 3.57
FC Zbrojovka Brno vs. Fotbal Příbram //www.idnes.cz/sport
28.2. 17:00
  • 1.25
  • 5.46
  • 9.49
FK Viktoria Žižkov vs. MFK Chrudim //www.idnes.cz/sport
1.3. 10:15
  • 1.98
  • 3.32
  • 3.60
FC Baník Ostrava B vs. SK Dynamo Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
1.3. 14:30
  • 1.85
  • 3.44
  • 3.93
FC Sellier & Bellot Vlašim vs. FC SILON Táborsko //www.idnes.cz/sport
1.3. 14:30
  • 3.05
  • 3.30
  • 2.20

18. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

17. kolo

14. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 16 13 2 1 40:13 41
2. FC SILON TáborskoTáborsko 16 11 3 2 35:14 36
3. SK Artis BrnoArtis Brno 17 9 5 3 30:19 32
4. Slezský FC OpavaOpava 16 7 8 1 27:15 29
5. FC Baník Ostrava BOstrava B 16 7 3 6 26:23 24
6. FK PříbramPříbram 16 7 3 6 15:21 24
7. SK Slavia Praha BSlavia B 16 7 2 7 27:18 23
8. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 16 7 2 7 19:26 23
9. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 17 6 3 8 30:31 21
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 16 6 2 8 17:23 20
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 17 4 5 8 18:21 17
12. 1. SK Prostějov FKProstějov 16 4 4 8 17:23 16
13. MFK ChrudimChrudim 16 3 7 6 19:32 16
14. AC Sparta Praha BSparta B 16 5 0 11 12:34 15
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 16 3 4 9 22:23 13
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 17 4 1 12 14:32 13

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Největší štěstí, vítej na světě! Fotbalistka Svitková porodila dceru

Kateřina Svitková se vrací do Slavie

Fotbalistka Kateřina Svitková je maminkou. Svou prvorozenou dceru pojmenovala netradičně Zoe. Jde o jméno řeckého původu znamenající „život“. Nejlepší hráčka a střelkyně minulé ligové sezony má teď...

27. února 2026  22:27

Fotbalisté Artisu remizovali s Jihlavou a na jaře stále čekají na vítězství

Momentka ze zápasu FC Vysočina Jihlava - Artis Brno

Fotbalisté Artisu Brno v 17. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Jihlavě a v jarní části sezony nevyhráli ani druhý zápas. Třetí tým neúplné tabulky šel do vedení po gólu Martina Pospíšila, ještě do...

27. února 2026  22:23

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18

Fanoušci, dojali jste mě! Trpišovský dostal dort a tvrdil: Takové emoce vůbec neznám

Trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) dostal od fanoušků Slavie dort k padesátým...

Z tartanového oválu pod tribunou na Julisce vystoupal po schodech za fanoušky, kteří trenérovi předali obrovský červenobílý dort. „Má snad deset kilo, takže jsem měl trochu problémy, abych s ním...

27. února 2026

ONLINE: Wolverhampton hostí Aston Villu, Krejčí kvůli vyloučení hrát nemůže

Sledujeme online
Jackson Tchatchoua (vlevo) z Wolverhamptonu a Emi Buendia z Aston Villy.

Bez českého obránce Ladislava Krejčího, jenž pyká za vyloučení v minulém kole, se musí obejít fotbalisté Wolverhamptonu v předehrávce 28. kola Premier League. Od 21 hodin hrají doma s Aston Villou a...

27. února 2026  20:50

Dukla - Slavia 0:2, pohodlné vítězství lídra, trefili se Kušej a z penalty Chorý

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení a minimálně do soboty zvýšili svůj náskok v čele tabulky už na 10 bodů. V páteční předehrávce 24. kola splnili povinnost proti poslední Dukle...

27. února 2026  17:06,  aktualizováno  20:18

Derby béček pražských S hostí poprvé v historii Eden. Přijde 10 tisíc fanoušků?

Tomáš Necid nyní střílí góly za slávistický B-tým.

Nejsme žádná béčka! No, i když... Fotbalisté rezervních týmů Slavie a Sparty se v sobotu od 14:30 pokusí předvést tisícovkám fanoušků, že i na jejich zápasy se vyplatí chodit. Derby druholigových...

27. února 2026  18:48

Těžší osmifinále. Sparta v Konferenční lize narazí na Alkmaar, Sigma jde proti Mohuči

Bývalý portugalský brankář Rui Patrício vytahuje během losu osmifinále...

V obou případech připadly českým týmům složitější varianty. Sparťanští fotbalisté si v osmifinále Konferenční ligy zahrají proti nizozemskému Alkmaaru, kde působí český záložník Matěj Šín. Olomouckou...

27. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:47

Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis

Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.

Plzeňští přemožitelé z předkola play off Evropské ligy, řecký Panathinaikos, se v osmifinále utkají se španělským Realem Betis. Čeští zástupci Pavel Šulc a Adam Karabec vyzvou coby vítězové základní...

27. února 2026  13:30,  aktualizováno  13:58

Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský

Martin Hyský na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

Uznale mu podal ruku jeho slavný španělský protějšek Rafael Benítez, pak postupně obešel všechny své hráče snažil se je ukonejšit, povzbudit. Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský tým k páté...

27. února 2026  13:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

Popáté za sebou se ve vyřazovací části Ligy mistrů střetnou fotbalisté Realu Madrid s Manchesterem City. Loni to bylo v předkole play off, letos v osmifinále. Obhájce trofeje PSG jde na Chelsea,...

27. února 2026  12:28,  aktualizováno  13:16

Když Plzeň nemohla, Sigma pomohla. Jak český koeficient udrží desátou pozici?

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Na chvíli se české naděje propadly, během dvaceti minut pak zase strmě vylétly jako splašené akcie. Vypadnutí plzeňských fotbalistů s Panathinaikosem z Řecka, přímým soupeřem o nejlepší desítku v...

27. února 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.