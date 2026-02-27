Fotbalisté Artisu remizovali s Jihlavou a na jaře stále čekají na vítězství

Artis remizoval stejně jako před týdnem v dohrávce s Opavou (3:3). Jedenáctá Jihlava odehrála první soutěžní zápas po Novém roce.
Souboj nováčků Ústí nad Labem - Kroměříž vyhráli hosté 1:0, rozhodl vlastní gól Tomáše Kotta ze 75. minuty. Kroměříž zůstala navzdory čtvrtému vítězství v ročníku poslední v tabulce, Ústí je deváté.
43. Miška
22. Pospíšil
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, Farka – Pešek (70. Faleye), Čermák (C) – Ogiomade (41. M. Lacko), Miška, Křehlík (90+1. D. Matoušek) – T. Franěk (70. Omotoye).
Borek – Harazim, Jeřábek (C) (73. Vukadinović), Plechatý, Čoudek – Navrátil (63. Fomba), Pospíšil, Breite (63. Samek), Fulnek – Adediran (73. Švancara), Besedin (63. Al-Mušajfrí).
Slavata – J. Vlček, Kočí, Lopatář, Hošek, Alkasim, Sambou.
Holý – Štěrba, D. Toula, Sedlák, Osei, Kosek.
33. Farka, 79. Haala, 90+7. D. Matoušek
48. Harazim, 51. Adediran, 57. Navrátil, 90+6. Plechatý
Rozhodčí: Vokoun – V. Ježek, O. Ježek
Počet diváků: 923
75. Kott (vla.)
Grigar – Ullman, Březina, Peterka (C), F. Novotný – D. Richter (87. Fantiš), Kott – Emmer (87. Diarra), Moulis (74. Do Marcolino), Idumbo (74. Goj) – D. Černý.
Vajner (46. J. Dostál) – D. Němeček, Otrísal, Hlinka, Čelůstka (C) – Kříž, Kudela (81. Mach) – Holík (59. Saal) – Dočkal (72. Koryčan), Večeřa, Ovesný (59. D. Moučka).
Němec, Čtvrtečka – Vondrášek, Kuta.
Aldin, Bartolomeu, Kulíšek, Araujo-Wilson, Hanzelka.
63. Ullman
67. Saal, 83. Koryčan, 86. Čelůstka, 90+4. D. Němeček
Rozhodčí: Bohata – Marek, M. Novák; delegát: Beneš; technický delegát: Farský
Počet diváků: 869