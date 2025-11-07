Fotbalisté Táborska zakončili podzim ve druhé lize domácí výhrou nad Jihlavou

Táborsko poslal do vedení už ve čtvrté minutě po dlouhém autovém vhazování Heppner. Pojistku přidal v nastavení Šplíchal. Jihočeši prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 11 utkání. Jihlava je v neúplné tabulce jedenáctá.
Od 18:00 se hrají ještě zápasy České Budějovice - Opava a Příbram - Žižkov. Po víkendovém programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.
4. Heppner
90+2. Šplíchal
Pastornický – Plachý (89. Polyák), Havel, P. Novák (C), Heppner – Hora, Bláha – Barac (77. Nikl), Kateřiňák, Hák (67. Šplíchal) – Matějka (77. Yahaya).
Soukup – Fabiš, Štětka, Beneš, D. Matoušek – Pešek (80. J. Vlček), Čermák (C) – Ogiomade, Miška, T. Franěk (46. Omotoye) – Křivánek.
Šťovíček – Zeronik, F. Rataj, Řezáč, Voleský.
Slavata – Muhammad, Kočí, Labaran, Haala, Ousmane, Tonbul.
61. Bláha, 72. Kateřiňák, 90. Polyák
90+1. J. Vlček
Rozhodčí: Bohata – Šůma, Novák
Počet diváků: 939
44. Šmiga
Melichar (C) – Vrána, Nghabo, Piško, Jakub Urbanec – Vokřínek (71. Kissiedou), Kop – Vott, Málek, Conte (88. Faye) – Šmiga (80. Jakub Řezníček).
Sirotník – Nový (64. Ondrášek), Petrák, Fišl, Divíšek – Hönig, Batioja (C) – A. Toula (22. Reiter), Biegon (64. Gembický), Brandner (81. M. Strnad) – Patka (81. Chukwuebuka).
Bleha – Planeta, Hašek, F. Ret, Ejedegba, Vandas.
Jovanoski – Kejval, Janovský.
77. Conte
76. Reiter
Rozhodčí: Adam Trska. Asistenti: Michal Pfeifer, Daniel Marek. Delegát: Jiří Kureš
63. Papalele
Andrew – J. Brabec (70. Adams), Rajtmajer, Koné, Omon – Krch (83. Igbokwe), Hubínek, Adam – Sunday, Vaníček, Skalák.
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín, Helešic – M. Novák, Kaštánek – Zálešák, J. Rezek, Papalele (84. Turanjanin) – Lacík (65. Sy).
Nalezinek – Wandji, Firbacher, Douděra, Asaidi, Zrun, Bastl.
Ciupa – Mužík, Fabiánek, Buchta, H. Abdullahi.
71. Krch, 77. Adams, 88. Vaníček, 90. Resende (trenér)
24. Nádvorník (trenér)
Rozhodčí: Opočenský – Slavíček, Ježek
Počet diváků: 1372