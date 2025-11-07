Fotbalisté Táborska zakončili podzim ve druhé lize domácí výhrou nad Jihlavou

  19:34
Fotbalisté Táborska v 16. kole druhé ligy porazili doma 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistili druhou příčku v tabulce. Na vedoucí Zbrojovku Brno, která má zápas k dobru, ztrácejí dva body.

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči. | foto: Lundák PetrMAFRA

Táborsko poslal do vedení už ve čtvrté minutě po dlouhém autovém vhazování Heppner. Pojistku přidal v nastavení Šplíchal. Jihočeši prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 11 utkání. Jihlava je v neúplné tabulce jedenáctá.

Od 18:00 se hrají ještě zápasy České Budějovice - Opava a Příbram - Žižkov. Po víkendovém programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.

Chance Národní Liga
16. kolo 7. 11. 2025 17:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 2:0 (1:0)
Góly:
4. Heppner
90+2. Šplíchal
Góly:
Sestavy:
Pastornický – Plachý (89. Polyák), Havel, P. Novák (C), Heppner – Hora, Bláha – Barac (77. Nikl), Kateřiňák, Hák (67. Šplíchal) – Matějka (77. Yahaya).
Sestavy:
Soukup – Fabiš, Štětka, Beneš, D. Matoušek – Pešek (80. J. Vlček), Čermák (C) – Ogiomade, Miška, T. Franěk (46. Omotoye) – Křivánek.
Náhradníci:
Šťovíček – Zeronik, F. Rataj, Řezáč, Voleský.
Náhradníci:
Slavata – Muhammad, Kočí, Labaran, Haala, Ousmane, Tonbul.
Žluté karty:
61. Bláha, 72. Kateřiňák, 90. Polyák
Žluté karty:
90+1. J. Vlček

Rozhodčí: Bohata – Šůma, Novák

Počet diváků: 939

Chance Národní Liga
16. kolo 7. 11. 2025 18:00
zápas probíhá
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 1:0 (1:0)
Góly:
44. Šmiga
Góly:
Sestavy:
Melichar (C) – Vrána, Nghabo, Piško, Jakub Urbanec – Vokřínek (71. Kissiedou), Kop – Vott, Málek, Conte (88. Faye) – Šmiga (80. Jakub Řezníček).
Sestavy:
Sirotník – Nový (64. Ondrášek), Petrák, Fišl, Divíšek – Hönig, Batioja (C) – A. Toula (22. Reiter), Biegon (64. Gembický), Brandner (81. M. Strnad) – Patka (81. Chukwuebuka).
Náhradníci:
Bleha – Planeta, Hašek, F. Ret, Ejedegba, Vandas.
Náhradníci:
Jovanoski – Kejval, Janovský.
Žluté karty:
77. Conte
Žluté karty:
76. Reiter

Rozhodčí: Adam Trska. Asistenti: Michal Pfeifer, Daniel Marek. Delegát: Jiří Kureš

Chance Národní Liga
16. kolo 7. 11. 2025 18:00
zápas probíhá
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
63. Papalele
Sestavy:
Andrew – J. Brabec (70. Adams), Rajtmajer, Koné, Omon – Krch (83. Igbokwe), Hubínek, Adam – Sunday, Vaníček, Skalák.
Sestavy:
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín, Helešic – M. Novák, Kaštánek – Zálešák, J. Rezek, Papalele (84. Turanjanin) – Lacík (65. Sy).
Náhradníci:
Nalezinek – Wandji, Firbacher, Douděra, Asaidi, Zrun, Bastl.
Náhradníci:
Ciupa – Mužík, Fabiánek, Buchta, H. Abdullahi.
Žluté karty:
71. Krch, 77. Adams, 88. Vaníček, 90. Resende (trenér)
Žluté karty:
24. Nádvorník (trenér)

Rozhodčí: Opočenský – Slavíček, Ježek

Počet diváků: 1372

16. kolo

15. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 15 12 2 1 37:13 38
2. FC SILON TáborskoTáborsko 16 11 3 2 35:14 36
3. SK Artis BrnoArtis Brno 14 8 3 3 24:14 27
4. Slezský FC OpavaOpava 14 6 7 1 23:12 25
5. SK Slavia Praha BSlavia B 15 7 2 6 26:16 23
6. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 15 7 2 6 19:25 23
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 15 6 3 6 28:23 21
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 15 6 3 6 24:23 21
9. FK PříbramPříbram 15 6 3 6 14:21 21
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 15 6 2 7 17:22 20
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 16 4 4 8 17:20 16
12. 1. SK ProstějovProstějov 15 4 3 8 15:21 15
13. MFK ChrudimChrudim 15 3 6 6 17:30 15
14. AC Sparta Praha BSparta B 15 5 0 10 12:31 15
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 15 2 4 9 15:21 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 15 3 1 11 13:30 10

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

