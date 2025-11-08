Chrudim přišla s Prostějovem o vedení, noví trenéři se uvedli remízou

Autor:
  12:30
Fotbalisté Chrudimi v 16. kole druhé ligy remizovali doma 2:2 s Prostějovem, přestože čtvrt hodiny před koncem vedli o dvě branky. Ani jeden z nových trenérů si tak neodbyl vítěznou premiéru.

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Hostující Jakub Habusta (v modrém) a Seydil Toure v hlavičkovém souboji. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chrudim po minulém kole odvolala trenéra Papouška, jehož na lavičce nahradil Kulič. V Prostějově skončil kouč Weber, v závěrečném podzimním utkání vedl mužstvo sportovní ředitel Balcárek.

Východočeši vedli ve 49. minutě 2:0 po dvou trefách záložníka Schöna. Vzápětí však domácí oslabil po druhé žluté kartě Kejř a hosté v závěru srovnali. Nejprve se hlavou prosadil Šindelář a v 87. minutě uzavřel skóre Habusta.

Prostějov je v neúplné tabulce dvanáctý o skóre před dnešním soupeřem.

Od 14:00 se hraje zápas Kroměříž - Ostrava B a od 17:00 utkání Artis Brno - Slavia B. Po nedělním programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.

Chance Národní Liga
16. kolo 8. 11. 2025 10:15
MFK Chrudim MFK Chrudim : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 2:2 (1:0)
Góly:
4. Schön
49. Schön
Góly:
76. Šindelář
87. Habusta
Sestavy:
A. Richter – Toml, Skwarczek (C), Shejbal – Kozojed, David Jambor, Kejř, Kaulfus – Čičovský (77. Bauer), Schön (90+1. Doleček), Huf (77. Liška).
Sestavy:
Mikulec – Hrdlička, Šindelář (C), Harušťák, Š. Polášek (72. M. Jaroň) – Hranoš (64. Habusta), M. Polášek (46. Koudelka), Dziuba (72. Budínský), Sokol – Hais (46. Raab), Matoušek I.
Náhradníci:
Číž, Tlustý – Judas, Jurčenko, Wehowský, J. Lacko, Hýbl.
Náhradníci:
Vaňák – Cissé, Zapletal.
Žluté karty:
36. Skwarczek, 37. Kejř
Žluté karty:
24. Matoušek I, 44. M. Polášek, 67. Dziuba, 69. Raab
Červené karty:
53. Kejř
Červené karty:

Rozhodčí: Vokoun – Pochylý, Žurovec

Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 15 12 2 1 37:13 38
2. FC SILON TáborskoTáborsko 16 11 3 2 35:14 36
3. Slezský FC OpavaOpava 15 7 7 1 24:12 28
4. SK Artis BrnoArtis Brno 14 8 3 3 24:14 27
5. FK PříbramPříbram 16 7 3 6 15:21 24
6. SK Slavia Praha BSlavia B 15 7 2 6 26:16 23
7. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 16 7 2 7 19:26 23
8. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 15 6 3 6 28:23 21
9. FC Baník Ostrava BOstrava B 15 6 3 6 24:23 21
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 16 6 2 8 17:23 20
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 16 4 4 8 17:20 16
12. 1. SK ProstějovProstějov 16 4 4 8 17:23 16
13. MFK ChrudimChrudim 16 3 7 6 19:32 16
14. AC Sparta Praha BSparta B 15 5 0 10 12:31 15
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 15 2 4 9 15:21 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 15 3 1 11 13:30 10

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

