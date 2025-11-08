Chrudim přišla s Prostějovem o vedení, noví trenéři se uvedli remízou

Chrudim po minulém kole odvolala trenéra Papouška, jehož na lavičce nahradil Kulič. V Prostějově skončil kouč Weber, v závěrečném podzimním utkání vedl mužstvo sportovní ředitel Balcárek.
Východočeši vedli ve 49. minutě 2:0 po dvou trefách záložníka Schöna. Vzápětí však domácí oslabil po druhé žluté kartě Kejř a hosté v závěru srovnali. Nejprve se hlavou prosadil Šindelář a v 87. minutě uzavřel skóre Habusta.
Prostějov je v neúplné tabulce dvanáctý o skóre před dnešním soupeřem.
Od 14:00 se hraje zápas Kroměříž - Ostrava B a od 17:00 utkání Artis Brno - Slavia B. Po nedělním programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.
4. Schön
49. Schön
76. Šindelář
87. Habusta
A. Richter – Toml, Skwarczek (C), Shejbal – Kozojed, David Jambor, Kejř, Kaulfus – Čičovský (77. Bauer), Schön (90+1. Doleček), Huf (77. Liška).
Mikulec – Hrdlička, Šindelář (C), Harušťák, Š. Polášek (72. M. Jaroň) – Hranoš (64. Habusta), M. Polášek (46. Koudelka), Dziuba (72. Budínský), Sokol – Hais (46. Raab), Matoušek I.
Číž, Tlustý – Judas, Jurčenko, Wehowský, J. Lacko, Hýbl.
Vaňák – Cissé, Zapletal.
36. Skwarczek, 37. Kejř
24. Matoušek I, 44. M. Polášek, 67. Dziuba, 69. Raab
53. Kejř
Rozhodčí: Vokoun – Pochylý, Žurovec