Zlín je půlmistrem druhé ligy, Chrudim ve šlágru doma sfoukl a vede o 7 bodů

„Nemůžeme být spokojenější. Tolik vítězství ve Zlíně nikdy nebylo, to už nikdy nezažiju, je to i překvapení i pro nás,“ povídal v poločasové přestávce do kamer České televize ofenzivní záložník David Tkáč, pro něhož podzim předčasně skončil po vítězném utkání s Opavou.

Zlín bez svého nejkreativnějšího hráče remizoval 1:1 s Jihlavou a ve Vyškově, jakékoliv pochybnosti ale rozptýlil v dlouho očekávaném zápase lídrů soutěže.

Trenér Bronislav Červenka vyztužil proti nejlepšímu útoku soutěže obranu, nasadil tři stopery, dva krajní beky a dva defenzivní záložníky, od úvodního výkopu ale roztočil ofenzivní kolotoč, který korunoval v deváté minutě Poznar.

„Byl to náš nejlepší vstup do utkání. Byli jsme aktivní při presování, dostávali jsme soupeře pod tlak, získali jsme spoustu míčů, bohužel jsme to zakončili jenom jedním gólem,“ shrnul Červenka drtivý tlak.

Zlínský fotbalista Joss Didiba (vlevo) v zápase s Chrudimí.

Hosté se za celý zápas zmohli na dvě střely, opěvovaný kanonýr Látal si na Letné proti nejlepší obraně soutěže ani neškrtl, gólman Dostál si připsal jubilejní desátou a¬možná nejsnadnější nulu podzimu.

Jeho protějšek Šerák byl naopak prakticky neustále v permanenci, jenom skvělému Načkebijovi chytil dvě gólové rány, a až do 67. minuty držel hostující naděje na bodový zisk. To si Vukadinovič ve sprintu pohrál s ustupujícím Tomlem, před vápnem mu nasadil jesličky a podél Šeráka slabší levačkou po zemi zavěsil.

„Udělal to výborně, krásný gól,“ kochal se na lavičce nejen Červenka. Když ho v závěru vystřídal, aplaudoval srbskému oblíbenci celý stadion.

Zlín, jenž podzim končí v sobotu v Táborsku, tak přezimuje na čele tabulky a Chrudimi odskočil v půlce sezony na rozdíl sedmi bodů. Třetí Vyškov je zpátky o třináct bodů.

„Na polštář se nedívám. Ale první půlka sezony byla skvělá,“ uznal Červenka, jehož tým na podzim ještě neprohrál a ztratil jen šest bodů.