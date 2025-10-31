Nejlepší jihlavský střelec v sezoně Křehlík čekal na gól osm soutěžních zápasů, proti sparťanské rezervě ale skóroval třikrát od 28. do 44. minuty. Bilanci si vylepšil na sedm branek a lepší je v soutěži jen Lukáš Matějka z Táborska s devíti zásahy.
Konečný výsledek stanovil po přestávce Čermák. Jihlava zvítězila ve druhé lize po sedmi zápasech a posunula se na 11. příčku. Sparta na ni ztrácí jen bod, patří jí ale až 14. místo, tedy první nesestupová pozice.
Příbram na hřišti Prostějova oslabil vyloučením Antwi. Ghanský dostal v rozmezí pěti minut dvě žluté karty. Jenže Hanáci dlouhou přesilovku nezužitkovali.
Nejblíže byl ve druhé půli Šindelář, jehož hlavička skončila na břevně. Prostějov nezvítězil pět kol po sobě a je dvanáctý. Středočeši bodovali počtvrté za sebou a zůstali osmí.
Mikulec – Hrdlička, Šindelář (C), Harušťák, Š. Polášek (82. Jáger) – Dziuba (68. Budínský), Habusta – Matoušek I (60. Hranoš), M. Polášek (46. Koudelka), Sokol – Raab (60. Hais).
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško, Jakub Urbanec – Švestka (C), Kop (90. Faye) – Conte (60. Vott), Málek (86. Vrána), Antwi – Šmiga (86. Jakub Řezníček).
Vaňák – Cissé, Holovackyj, M. Jaroň.
Bleha – Ejedegba, Vokřínek.
57. Sokol
28. Antwi, 52. Švestka, 90+3. Svoboda
33. Antwi
Rozhodčí: Pechanec – Novák, Šůma
28. Křehlík
32. Křehlík
44. Křehlík
65. Čermák
Soukup – Fabiš, Štětka, Beneš, Farka (86. D. Matoušek) – Pešek, Čermák (C) (79. T. Franěk) – Ogiomade, Miška, Křehlík (71. J. Vlček) – Křivánek (79. Omotoye).
Rodriguez – Mensah, Slanina (80. Krpálek), F. Říha – Š. Tesař (80. Vitarigov), Horák (80. Feit), Moudrý, Zíka – Mokrovics (80. Kaczmarek) – Penxa (70. Tošnar), Schánělec (C).
Slavata – Muhammad, Labaran, Haala, Ousmane, Tonbul.
Dominik Kerl – Rebibo, Osmani, Lilling, Vaněk, V. Novák.
63. Křehlík, 82. T. Franěk
70. Horák
Rozhodčí: Vokoun – Hrabovský, Cichra
Počet diváků: 668