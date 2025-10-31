Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut

  20:22
Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek, přestože od 33. minuty hrál v početní výhodě.

Adam Pešek (ve žlutém) z Jihlavy a Jude Sunday z Českých Budějovic v souboji | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Nejlepší jihlavský střelec v sezoně Křehlík čekal na gól osm soutěžních zápasů, proti sparťanské rezervě ale skóroval třikrát od 28. do 44. minuty. Bilanci si vylepšil na sedm branek a lepší je v soutěži jen Lukáš Matějka z Táborska s devíti zásahy.

Konečný výsledek stanovil po přestávce Čermák. Jihlava zvítězila ve druhé lize po sedmi zápasech a posunula se na 11. příčku. Sparta na ni ztrácí jen bod, patří jí ale až 14. místo, tedy první nesestupová pozice.

Příbram na hřišti Prostějova oslabil vyloučením Antwi. Ghanský dostal v rozmezí pěti minut dvě žluté karty. Jenže Hanáci dlouhou přesilovku nezužitkovali.

Nejblíže byl ve druhé půli Šindelář, jehož hlavička skončila na břevně. Prostějov nezvítězil pět kol po sobě a je dvanáctý. Středočeši bodovali počtvrté za sebou a zůstali osmí.

Chance Národní Liga
15. kolo 31. 10. 2025 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 0:0 (0:0)
Sestavy:
Mikulec – Hrdlička, Šindelář (C), Harušťák, Š. Polášek (82. Jáger) – Dziuba (68. Budínský), Habusta – Matoušek I (60. Hranoš), M. Polášek (46. Koudelka), Sokol – Raab (60. Hais).
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško, Jakub Urbanec – Švestka (C), Kop (90. Faye) – Conte (60. Vott), Málek (86. Vrána), Antwi – Šmiga (86. Jakub Řezníček).
Náhradníci:
Vaňák – Cissé, Holovackyj, M. Jaroň.
Náhradníci:
Bleha – Ejedegba, Vokřínek.
Žluté karty:
57. Sokol
Žluté karty:
28. Antwi, 52. Švestka, 90+3. Svoboda
Červené karty:
Červené karty:
33. Antwi

Rozhodčí: Pechanec – Novák, Šůma

Chance Národní Liga
15. kolo 31. 10. 2025 18:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 4:0 (3:0)
Góly:
28. Křehlík
32. Křehlík
44. Křehlík
65. Čermák
Góly:
Sestavy:
Soukup – Fabiš, Štětka, Beneš, Farka (86. D. Matoušek) – Pešek, Čermák (C) (79. T. Franěk) – Ogiomade, Miška, Křehlík (71. J. Vlček) – Křivánek (79. Omotoye).
Sestavy:
Rodriguez – Mensah, Slanina (80. Krpálek), F. Říha – Š. Tesař (80. Vitarigov), Horák (80. Feit), Moudrý, Zíka – Mokrovics (80. Kaczmarek) – Penxa (70. Tošnar), Schánělec (C).
Náhradníci:
Slavata – Muhammad, Labaran, Haala, Ousmane, Tonbul.
Náhradníci:
Dominik Kerl – Rebibo, Osmani, Lilling, Vaněk, V. Novák.
Žluté karty:
63. Křehlík, 82. T. Franěk
Žluté karty:
70. Horák

Rozhodčí: Vokoun – Hrabovský, Cichra

Počet diváků: 668

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 14 11 2 1 32:11 35
2. FC SILON TáborskoTáborsko 14 10 2 2 31:12 32
3. Slezský FC OpavaOpava 13 6 6 1 21:10 24
4. SK Artis BrnoArtis Brno 13 7 3 3 20:14 24
5. SK Slavia Praha BSlavia B 15 7 2 6 26:16 23
6. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 14 7 2 5 19:21 23
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 15 6 3 6 28:23 21
8. FK PříbramPříbram 15 6 3 6 14:21 21
9. FC Baník Ostrava BOstrava B 14 5 3 6 23:23 18
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 14 5 2 7 13:22 17
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 15 4 4 7 17:18 16
12. 1. SK ProstějovProstějov 15 4 3 8 15:21 15
13. MFK ChrudimChrudim 14 3 6 5 17:26 15
14. AC Sparta Praha BSparta B 15 5 0 10 12:31 15
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 14 2 4 8 15:20 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 14 3 1 10 11:25 10

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Malý princ z Česka okouzluje Lyon. Navážou Šulc s Karabcem na slavné dvojice?

Už v Česku se vědělo, že paletu zakončení má pestrobarevnou jako málokdo. Pravá, levá, prudký volej nebo utěšená rána z dálky. Nedávno se fotbalista Pavel Šulc v Lyonu dokonce dvakrát prosadil i...

30. října 2025  19:42

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:15

