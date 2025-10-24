Ústí díky brankám Idumba porazilo rezervu Baníku, vyhrály i České Budějovice

Autor: ,
  21:24
Fotbalisté Ústí nad Labem v utkání 14. kola druhé ligy porazili Ostravu B 4:1. Severočeský nováček ztrácí v neúplné tabulce tři body na barážové příčky. České Budějovice v druhém pátečním utkání zdolaly Prostějov 1:0. Jihočeši si připsali třetí výhru po sobě.

Franck Idumbo, nová posila fotbalového Ústí, v dresu OH Leuven. | foto: Profimedia.cz

Ústečtí si připomněli vydařený vstup do sezony a po šesti soutěžních zápasech bez výhry opět naplno bodovali. Hrdinou zápasu byl belgický útočník Idumbo, který vstřelil dva góly. V nastaveném čase prvního poločasu si za stavu 1:1 připsal vítěznou trefu a po přestávce přidal druhou. Jasnou výhru ještě podtrhl Richter.

Nasaď si kníreček, dnes hraje Kníneček! Zpívánky vesnického týmu boří internet

Ústí je šesté, rezerva ostravského Baníku zůstala na deváté příčce. Slezané prohráli ve třetím utkání za sebou.

České Budějovice vyhrály díky jediné brance, o kterou se v 18. minutě postaral pohotovou dorážkou záložník Vaníček. Jihočeši se udrželi na vítězné vlně a posunuli se na 10. místo. Naopak jedenáctý Prostějov prohrál třikrát po sobě a na plný bodový zisk čeká už čtyři zápasy.

Chance Národní Liga
14. kolo 24. 10. 2025 18:00
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 1:0 (1:0)
Góly:
18. Vaníček
Góly:
Sestavy:
Andrew – J. Brabec, Wandji, Rajtmajer, Omon – Adam (79. Igbokwe), Hubínek, Krch – Sunday, Vaníček, Skalák (85. Tischler).
Sestavy:
Mikulec – Hrdlička, Šindelář, Harušťák, Š. Polášek – Dziuba, Cissé (46. Budínský) – Hranoš (70. Jáger), M. Polášek, Sokol (58. Koudelka) – Hais.
Náhradníci:
Nalezinek – Adams, Douděra, Asaidi, Štindl, Zrun, Novák.
Náhradníci:
Vaňák – Holovackyj, Matocha, M. Jaroň, Habusta, Zapletal.
Žluté karty:
13. Krch
Žluté karty:
54. Hais

Rozhodčí: Orel – Ježek, Pfeifer

Chance Národní Liga
14. kolo 24. 10. 2025 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 4:1 (2:1)
Góly:
13. Čítek
45+1. Idumbo
68. Idumbo
73. D. Richter
Góly:
39. Simerský
Sestavy:
Grigar – Březina (84. Toure), Čítek, Žežulka – Kodad (71. Goj), D. Richter (C), Osaghae (84. Tureček), Moulis, F. Novotný – D. Černý (84. Červenka), Idumbo (75. Marquinho).
Sestavy:
Hrubý – Sirotek, Simerský (C), Temel, Krupička – Holaň, Komljenović (79. Nináč) – Nogha, Musák (61. Škrkoň), Měkota (79. Z. Říha) – Zlatohlávek (61. Ogbu).
Náhradníci:
Čtvrtečka, Němec – Fantiš.
Náhradníci:
M. Moučka – Frýdl, Míček.

Rozhodčí: Trska – Marek, Ježek; delegát: Lhoták; technický delegát: Hubička

Počet diváků: 1223

Tabulka

1.Zbrojovka Brno13102131:1132
2.Táborsko13101230:1131
3.Opava1366121:1024
4.Artis Brno1373320:1424
5.Žižkov1372419:1923
6.Ústí nad Labem1463527:2121
7.Slavia Praha B1361623:1419
8.Příbram1361613:2019
9.Ostrava B1453623:2318
10.České Budějovice1452713:2217
11.Prostějov1442815:2114
12.Chrudim1335516:2514
13.Jihlava1333713:1812
14.Sparta Praha B1340910:2712
15.Vlašim1324715:1910
16.Kroměříž13301011:259
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brémy vs. Union BerlínFotbal - 8. kolo - 24. 10. 2025:Brémy vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 2.60
  • 3.50
Paris FC vs. NantesFotbal - 9. kolo - 24. 10. 2025:Paris FC vs. Nantes //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 3.40
  • 3.10
  • 2.25
AC Milán vs. PisaFotbal - 8. kolo - 24. 10. 2025:AC Milán vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.10
  • 8.50
  • 35.00
Leeds vs. West HamFotbal - 9. kolo - 24. 10. 2025:Leeds vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.06
  • 12.00
  • 35.00
Real Sociedad vs. SevillaFotbal - 10. kolo - 24. 10. 2025:Real Sociedad vs. Sevilla //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.33
  • 4.60
  • 11.00
Kolín vs. NeratoviceFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2025:Kolín vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
25. 10. 10:00
  • 2.00
  • 3.39
  • 2.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

ONLINE: West Ham i se Součkem ztrácí na Leedsu, snížení kvůli ofsajdu neplatí

Sledujeme online

V pondělí dohrávkou zakončili osmé kolo, teď předehrávkou odstartují to deváté. Fotbalisté West Ham, v jejichž sestavě nechybí český záložník Tomáš Souček, hrají od 21 hodin na půdě nováčka z Leedsu....

24. října 2025  20:50,  aktualizováno  21:38

Ústí díky brankám Idumba porazilo rezervu Baníku, vyhrály i České Budějovice

Fotbalisté Ústí nad Labem v utkání 14. kola druhé ligy porazili Ostravu B 4:1. Severočeský nováček ztrácí v neúplné tabulce tři body na barážové příčky. České Budějovice v druhém pátečním utkání...

24. října 2025  21:24

Životní zážitek, zářila trenérka. Fotbalistky v baráži do Ligy A zdolaly Rakousko

České fotbalistky v Uherském Hradišti v úvodním zápase baráže o postup do Ligy národů A porazily Rakousko 1:0. O výhře rozhodla ve 41. minutě sparťanská křídelnice Michaela Khýrová. Odveta se hraje v...

24. října 2025  19:34,  aktualizováno  20:34

Co chybělo, Sparto? Ševínský kritizoval přístup: Mělo by nás to posadit na zadek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Jako by se hrál trochu jiný fotbal. Vždyť sparťané dostali při dohrávce v chorvatské Rijece pouze pětačtyřicet minut v běžných podmínkách na to, aby bezgólový výsledek z promáčené půle převrátili na...

24. října 2025  20:20

Nejde nám to, jak bychom si přáli, řekl zklamaný Priske. Vyslal vzkaz fanouškům

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Byl smutný, skleslý. Bylo na něm vidět, jak ho nepovedený pohárový zápas v Rijece (0:1) trápí. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske si po tiskové konferenci vzal ještě slovo, aby poslal vzkaz...

24. října 2025  18:23

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

24. října 2025  16:29,  aktualizováno  16:53

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

24. října 2025  13:41

Jablonecký majitel Střeštík před derby: S Ondrou Kaniou si často voláme

Své premiérové podještědské derby v roli oficiálního majitele fotbalového Jablonce bude sice Jakub Střeštík prožívat intenzivně, ale jen na dálku z Dubaje, kde tráví dlouho plánovanou rodinnou...

24. října 2025  13:34

Ani táta neměl slov. Polášková o přestupu do Německa i nároďáku. „Už postoupíme!“

Premium

Ještě dva roky zpátky kopala do míče ve Slovácku, dnes je fotbalistka Aneta Polášková hráčkou Norimberku. Do Německa to vzala z Moravy hopem, na rok se ohřála v pražské Spartě a po uplynulé, velmi...

24. října 2025

Zlín trápil i Slavii. Hraje poctivý fotbal, přišlo uznání z trenérského štábu Pardubic

Až v sobotu stane na zlínské Letné, kde jeho fotbalové Pardubice od 15 hodin absolvují další ligový zápas, zažije i jedno příjemné setkání. „S Broňou Červenkou, trenérem Zlína, jsme kamarádi. Kopali...

24. října 2025  11:53

Plivli jste nám do tváře, křičí Poláci. Jejich šampion se ztrapnil na Gibraltaru

I z hlavní televizní kamery bylo dobře vidět, jak se fandové polského šampiona v modrých dresech za bránou téměř do jednoho chytili za hlavu. Nechápali, co právě sledují. Nevěřili, že jejich tým...

24. října 2025  11:35

Sparta odkládá nedělní ligový zápas s Bohemians, bude se hrát v úterý od 17.00

Sparťanští fotbalisté si nedobrovolně prodloužili pobyt v chorvatské Rijece, kde v pátek odpoledne dohrají druhý poločas zápasu Konferenční ligy. Vzhledem k pozdějšímu návratu požádali Pražané o...

24. října 2025  10:49,  aktualizováno  11:10

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.