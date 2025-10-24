Ústečtí si připomněli vydařený vstup do sezony a po šesti soutěžních zápasech bez výhry opět naplno bodovali. Hrdinou zápasu byl belgický útočník Idumbo, který vstřelil dva góly. V nastaveném čase prvního poločasu si za stavu 1:1 připsal vítěznou trefu a po přestávce přidal druhou. Jasnou výhru ještě podtrhl Richter.
Ústí je šesté, rezerva ostravského Baníku zůstala na deváté příčce. Slezané prohráli ve třetím utkání za sebou.
České Budějovice vyhrály díky jediné brance, o kterou se v 18. minutě postaral pohotovou dorážkou záložník Vaníček. Jihočeši se udrželi na vítězné vlně a posunuli se na 10. místo. Naopak jedenáctý Prostějov prohrál třikrát po sobě a na plný bodový zisk čeká už čtyři zápasy.
Andrew – J. Brabec, Wandji, Rajtmajer, Omon – Adam (79. Igbokwe), Hubínek, Krch – Sunday, Vaníček, Skalák (85. Tischler).
Mikulec – Hrdlička, Šindelář, Harušťák, Š. Polášek – Dziuba, Cissé (46. Budínský) – Hranoš (70. Jáger), M. Polášek, Sokol (58. Koudelka) – Hais.
Nalezinek – Adams, Douděra, Asaidi, Štindl, Zrun, Novák.
Vaňák – Holovackyj, Matocha, M. Jaroň, Habusta, Zapletal.
Rozhodčí: Orel – Ježek, Pfeifer
Grigar – Březina (84. Toure), Čítek, Žežulka – Kodad (71. Goj), D. Richter (C), Osaghae (84. Tureček), Moulis, F. Novotný – D. Černý (84. Červenka), Idumbo (75. Marquinho).
Hrubý – Sirotek, Simerský (C), Temel, Krupička – Holaň, Komljenović (79. Nináč) – Nogha, Musák (61. Škrkoň), Měkota (79. Z. Říha) – Zlatohlávek (61. Ogbu).
Čtvrtečka, Němec – Fantiš.
M. Moučka – Frýdl, Míček.
Rozhodčí: Trska – Marek, Ježek; delegát: Lhoták; technický delegát: Hubička
Počet diváků: 1223
Tabulka
|1.
|Zbrojovka Brno
|13
|10
|2
|1
|31:11
|32
|2.
|Táborsko
|13
|10
|1
|2
|30:11
|31
|3.
|Opava
|13
|6
|6
|1
|21:10
|24
|4.
|Artis Brno
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|5.
|Žižkov
|13
|7
|2
|4
|19:19
|23
|6.
|Ústí nad Labem
|14
|6
|3
|5
|27:21
|21
|7.
|Slavia Praha B
|13
|6
|1
|6
|23:14
|19
|8.
|Příbram
|13
|6
|1
|6
|13:20
|19
|9.
|Ostrava B
|14
|5
|3
|6
|23:23
|18
|10.
|České Budějovice
|14
|5
|2
|7
|13:22
|17
|11.
|Prostějov
|14
|4
|2
|8
|15:21
|14
|12.
|Chrudim
|13
|3
|5
|5
|16:25
|14
|13.
|Jihlava
|13
|3
|3
|7
|13:18
|12
|14.
|Sparta Praha B
|13
|4
|0
|9
|10:27
|12
|15.
|Vlašim
|13
|2
|4
|7
|15:19
|10
|16.
|Kroměříž
|13
|3
|0
|10
|11:25
|9