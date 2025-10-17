Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi

  20:44
Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem 3:3 a Prostějov podlehl Spartě B 1:2.
Jude Sunday z Českých Budějovic u míče v zápase s Jihlavou

Jihlavský gólman Pavel Soukup letí vzduchem.
Adam Pešek (ve žlutém) z Jihlavy a Jude Sunday z Českých Budějovic v souboji
Jihlavský trenér Jiří Lerch
Českobudějovický trenér Pedro Resende
Dosavadní jihlavský kouč Marek Jarolím odešel jako náhrada za Martina Hyského do prvoligové Karviné. Jeho nástupce Lerch začal utkáním proti Jihočechům, na jejichž lavičce působil ještě v minulé sezoně.

O výhře Dynama rozhodl trefou v úvodu zápasu kapitán Skalák. V 69. minutě viděl červenou kartu hostující Koné, ale Vysočina navzdory velkému tlaku přesilovku nevyužila. V neúplné tabulce klesla na 13. místo, Jihočeši ji o jednu příčku přeskočili.

Středočechům zařídil výhru nad Artisem deset minut před koncem střídající Conte. Jihomoravané nebodovali po devíti utkáních, ale zůstali třetí. Příbram zvítězila po třech duelech a polepšila si na deváté místo.

Jihlavský trenér Jiří Lerch

Nováček z Ústí nad Labem v Opavě dvakrát vedl díky dvěma gólům Novotného. Domácí Ndiaye skóre otočil a završil hattrick, v závěru z penalty vyrovnal Černý. Slezané jsou nadále čtvrtí, Ústí si udrželo osmé místo.

Rezerva Sparty v Prostějově ukončila sérii pěti porážek. Skóre otevřel hostující Mokrovics, na začátku druhé půle vyrovnal prostějovský kapitán Koudelka. O zisku tří bodů pro Pražany rozhodl Říha. Sparťané se posunuli na 14. místo, Hanáci klesli na 10. pozici.

Chance Národní Liga
13. kolo 17. 10. 2025 17:30
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 3:3 (2:2)
Góly:
30. Ndiaye
40. Ndiaye
66. Ndiaye
Góly:
23. F. Novotný
31. F. Novotný
85. D. Černý
Sestavy:
Babka – Helešic, Janoščín (C), Srubek, Lehoczki – Papalele, Kaštánek, Turanjanin, Mužík (46. Zálešák), J. Rezek (79. Sochor) – Ndiaye.
Sestavy:
Grigar – D. Černý, Čítek, Březina, Žežulka – Kodad, Osaghae, Moulis (88. Toure), D. Richter (C), F. Novotný (76. Vondrášek) – Fantiš (62. Idumbo).
Náhradníci:
Ciupa – Lacík, Fabiánek, Buchta, H. Abdullahi, T. Rataj, Barteska.
Náhradníci:
Čtvrtečka, Němec – Červenka, Tureček, Goj.
Žluté karty:
Žluté karty:
15. Březina, 60. Kodad, 87. D. Richter, 90. Vondrášek

Rozhodčí: Petřík – Vlček, Bureš

Počet diváků: 1911

Chance Národní Liga
13. kolo 17. 10. 2025 18:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : SK Artis Brno SK Artis Brno 1:0 (0:0)
Góly:
81. Conte
Góly:
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Vott (86. Vrána), Vokřínek (78. Kissiedou), Antwi (67. Conte) – Švestka (C), Šmiga (78. Jakub Řezníček), Jakub Urbanec, Ejedegba – Nghabo, Kop.
Sestavy:
Holý – Otrísal, Čoudek, Štěrba, Kante (69. Lutonský) – Pospíšil (C), Samek – Vukadinović (69. Fomba), Adediran (76. Aldin), Kosek (76. Hapal) – Besedin.
Náhradníci:
Bleha – Planeta, F. Ret, Faye, Vandas.
Náhradníci:
Vajner – Mach, Sedlák.
Žluté karty:
Žluté karty:
20. Štěrba

Rozhodčí: Jan Všetečka. Asistenti: Petr Antoníček, Petr Brázdil. Delegát: Luděk Lhoták

Počet diváků: 618

Chance Národní Liga
13. kolo 17. 10. 2025 17:30
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
12. Skalák
Sestavy:
Soukup – Haala, Štětka, Beneš, Fabiš – Pešek, M. Lacko (61. Miška) – Ogiomade (67. T. Franěk), Čermák (C), Křehlík (89. J. Vlček) – Omotoye (61. Křivánek).
Sestavy:
Andrew – J. Brabec, Rajtmajer, Koné, Omon (88. Asaidi) – Skalák (C), Hubínek, Adam (73. Adams), Krch (73. Wandji), Sunday (88. Douděra) – Štindl (59. Vaníček).
Náhradníci:
Slavata – Muhammad, Labaran, Lopatář, D. Matoušek, Ousmane, Tonbul.
Náhradníci:
Nalezinek – Firbacher, Igbokwe, Zrun.
Žluté karty:
56. M. Lacko
Žluté karty:
54. Rajtmajer, 76. Omon
Červené karty:
Červené karty:
69. Koné

Rozhodčí: Bohata – Hurych, Šůma

Počet diváků: 907

Chance Národní Liga
13. kolo 17. 10. 2025 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 1:2 (0:1)
Góly:
49. Koudelka
Góly:
35. Mokrovics
66. F. Říha
Sestavy:
Mikulec – Holovackyj (83. Budínský), Šindelář, Habusta (46. Hrdlička), Harušťák – Matoušek I (74. M. Jaroň), Cissé (83. Jáger), M. Polášek, Sokol – Koudelka (C) (68. Hais), Raab.
Sestavy:
Surovčík – Mensah, F. Říha, Jedlička (C) – Mokrovics, Moudrý, Horák, Zíka (83. Tošnar), Topič (75. Š. Tesař) – Schánělec (90+6. Vaněk), Penxa (46. Vitarigov).
Náhradníci:
Vaňák – Matocha, Zapletal.
Náhradníci:
Rodriguez – Slanina, Krpálek, Feit, Kaczmarek.
Žluté karty:
24. Habusta, 44. Raab, 69. Matoušek I, 90+7. Jáger, 90+7. Šindelář
Žluté karty:
13. Zíka, 45+2. Schánělec, 88. F. Říha

Rozhodčí: Kubečka – Kříž, Pochylý

Počet diváků: 701

13. kolo

12. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 11 9 1 1 27:10 28
2. FC SILON TáborskoTáborsko 12 9 1 2 27:11 28
3. SK Artis BrnoArtis Brno 13 7 3 3 20:14 24
4. Slezský FC OpavaOpava 12 6 5 1 21:10 23
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 12 6 2 4 17:18 20
6. SK Slavia Praha BSlavia B 12 6 1 5 23:13 19
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 12 5 3 4 21:15 18
8. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 13 5 3 5 23:20 18
9. FK PříbramPříbram 12 5 1 6 12:20 16
10. 1. SK ProstějovProstějov 13 4 2 7 15:20 14
11. MFK ChrudimChrudim 12 3 5 4 16:22 14
12. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 13 4 2 7 12:22 14
13. FC Vysočina JihlavaJihlava 13 3 3 7 13:18 12
14. AC Sparta Praha BSparta B 12 4 0 8 10:26 12
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 12 2 4 6 14:17 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 12 2 0 10 10:25 6

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

