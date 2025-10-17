Dosavadní jihlavský kouč Marek Jarolím odešel jako náhrada za Martina Hyského do prvoligové Karviné. Jeho nástupce Lerch začal utkáním proti Jihočechům, na jejichž lavičce působil ještě v minulé sezoně.
O výhře Dynama rozhodl trefou v úvodu zápasu kapitán Skalák. V 69. minutě viděl červenou kartu hostující Koné, ale Vysočina navzdory velkému tlaku přesilovku nevyužila. V neúplné tabulce klesla na 13. místo, Jihočeši ji o jednu příčku přeskočili.
Středočechům zařídil výhru nad Artisem deset minut před koncem střídající Conte. Jihomoravané nebodovali po devíti utkáních, ale zůstali třetí. Příbram zvítězila po třech duelech a polepšila si na deváté místo.
Nováček z Ústí nad Labem v Opavě dvakrát vedl díky dvěma gólům Novotného. Domácí Ndiaye skóre otočil a završil hattrick, v závěru z penalty vyrovnal Černý. Slezané jsou nadále čtvrtí, Ústí si udrželo osmé místo.
Rezerva Sparty v Prostějově ukončila sérii pěti porážek. Skóre otevřel hostující Mokrovics, na začátku druhé půle vyrovnal prostějovský kapitán Koudelka. O zisku tří bodů pro Pražany rozhodl Říha. Sparťané se posunuli na 14. místo, Hanáci klesli na 10. pozici.
30. Ndiaye
40. Ndiaye
66. Ndiaye
23. F. Novotný
31. F. Novotný
85. D. Černý
Babka – Helešic, Janoščín (C), Srubek, Lehoczki – Papalele, Kaštánek, Turanjanin, Mužík (46. Zálešák), J. Rezek (79. Sochor) – Ndiaye.
Grigar – D. Černý, Čítek, Březina, Žežulka – Kodad, Osaghae, Moulis (88. Toure), D. Richter (C), F. Novotný (76. Vondrášek) – Fantiš (62. Idumbo).
Ciupa – Lacík, Fabiánek, Buchta, H. Abdullahi, T. Rataj, Barteska.
Čtvrtečka, Němec – Červenka, Tureček, Goj.
15. Březina, 60. Kodad, 87. D. Richter, 90. Vondrášek
Rozhodčí: Petřík – Vlček, Bureš
Počet diváků: 1911
81. Conte
Melichar – Svoboda, Vott (86. Vrána), Vokřínek (78. Kissiedou), Antwi (67. Conte) – Švestka (C), Šmiga (78. Jakub Řezníček), Jakub Urbanec, Ejedegba – Nghabo, Kop.
Holý – Otrísal, Čoudek, Štěrba, Kante (69. Lutonský) – Pospíšil (C), Samek – Vukadinović (69. Fomba), Adediran (76. Aldin), Kosek (76. Hapal) – Besedin.
Bleha – Planeta, F. Ret, Faye, Vandas.
Vajner – Mach, Sedlák.
20. Štěrba
Rozhodčí: Jan Všetečka. Asistenti: Petr Antoníček, Petr Brázdil. Delegát: Luděk Lhoták
Počet diváků: 618
12. Skalák
Soukup – Haala, Štětka, Beneš, Fabiš – Pešek, M. Lacko (61. Miška) – Ogiomade (67. T. Franěk), Čermák (C), Křehlík (89. J. Vlček) – Omotoye (61. Křivánek).
Andrew – J. Brabec, Rajtmajer, Koné, Omon (88. Asaidi) – Skalák (C), Hubínek, Adam (73. Adams), Krch (73. Wandji), Sunday (88. Douděra) – Štindl (59. Vaníček).
Slavata – Muhammad, Labaran, Lopatář, D. Matoušek, Ousmane, Tonbul.
Nalezinek – Firbacher, Igbokwe, Zrun.
56. M. Lacko
54. Rajtmajer, 76. Omon
69. Koné
Rozhodčí: Bohata – Hurych, Šůma
Počet diváků: 907
49. Koudelka
35. Mokrovics
66. F. Říha
Mikulec – Holovackyj (83. Budínský), Šindelář, Habusta (46. Hrdlička), Harušťák – Matoušek I (74. M. Jaroň), Cissé (83. Jáger), M. Polášek, Sokol – Koudelka (C) (68. Hais), Raab.
Surovčík – Mensah, F. Říha, Jedlička (C) – Mokrovics, Moudrý, Horák, Zíka (83. Tošnar), Topič (75. Š. Tesař) – Schánělec (90+6. Vaněk), Penxa (46. Vitarigov).
Vaňák – Matocha, Zapletal.
Rodriguez – Slanina, Krpálek, Feit, Kaczmarek.
24. Habusta, 44. Raab, 69. Matoušek I, 90+7. Jáger, 90+7. Šindelář
13. Zíka, 45+2. Schánělec, 88. F. Říha
Rozhodčí: Kubečka – Kříž, Pochylý
Počet diváků: 701