Rezerva Sparty popáté v řadě ve druhé lize padla, Chrudimi doma podlehla 2:3

  12:48
Fotbalisté Sparty B ve 12. kole druhé ligy nestačili doma na Chrudim, podlehli 2:3 a utrpěli již pátou porážku v řadě. Naopak Východočeši drží stejně dlouhou sérii bez prohry a v neúplné tabulce se posunuli na 10. místo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martina Šperková, Artis Brno

Sparta se ujala vedení už ve druhé minutě zásluhou Schánělce. Ve 23. minutě srovnal Kejř ranou z dálky a ještě před pauzou dokonal obrat Schön. V 63. minutě navýšil vedení po samostatném nájezdu Čičovský a v závěru už jen snížil svou šestou brankou v sezoně znovu Schánělec, tentokrát hlavou.

Pražané jsou na 14. místě a v případě odpolední výhry Vlašimi proti Jihlavě se mohou propadnout na sestupovou příčku.

Chance Národní Liga
12. kolo 5. 10. 2025 13:45
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 0:0 (-:-)
Chance Národní Liga
12. kolo 5. 10. 2025 17:30
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 0:0 (-:-)
Chance Národní Liga
12. kolo 5. 10. 2025 10:30
AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B : MFK Chrudim MFK Chrudim 2:3 (1:2)
Góly:
2. Schánělec
85. Schánělec
Góly:
23. Kejř
42. Schön
63. Čičovský
Sestavy:
Rodriguez – Jedlička (C), F. Říha, Mensah – Mokrovics (72. Penxa), Sochůrek, Tošnar (74. Feit), Moudrý (81. Vitarigov), Topič (81. Zíka) – Schánělec, Milla.
Sestavy:
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek (C), Kozojed – Kejř (90+1. Liška), Schön (85. Jurčenko) – Čičovský (90+1. J. Lacko), Bauer (70. Doleček), Holub – Huf.
Náhradníci:
Dominik Kerl – Š. Tesař, Slanina, Vaněk.
Náhradníci:
Tlustý – Kubát, Judas, Wehowský, Hýbl, Végh.
Žluté karty:
66. Mensah
Žluté karty:
49. Kaulfus, 82. Kejř

Rozhodčí: Kotala – Dresler, Jurajda

12. kolo

11. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 11 9 1 1 27:10 28
2. FC SILON TáborskoTáborsko 12 9 1 2 27:11 28
3. SK Artis BrnoArtis Brno 12 7 3 2 20:13 24
4. Slezský FC OpavaOpava 11 6 4 1 18:7 22
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 12 6 2 4 17:18 20
6. FC Baník Ostrava BOstrava B 11 5 3 3 20:13 18
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 12 5 2 5 20:17 17
8. SK Slavia Praha BSlavia B 11 5 1 5 21:12 16
9. 1. SK ProstějovProstějov 12 4 2 6 14:18 14
10. MFK ChrudimChrudim 12 3 5 4 16:22 14
11. FK PříbramPříbram 11 4 1 6 11:20 13
12. FC Vysočina JihlavaJihlava 11 3 3 5 13:14 12
13. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 12 3 2 7 11:22 11
14. AC Sparta Praha BSparta B 11 3 0 8 8:25 9
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 11 1 4 6 11:17 7
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 12 2 0 10 10:25 6

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:48

Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko

Pardubičtí fotbalisté slaví první ligovou výhru v této sezoně Chance Ligy. V 11. kole dokázali porazit Karvinou, s níž sice prohrávali po zásahu Krčíka, pak ale po hodině hry srovnal Patrák a deset...

4. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:33

