Rezerva Sparty popáté v řadě ve druhé lize padla, Chrudimi doma podlehla 2:3

Sparta se ujala vedení už ve druhé minutě zásluhou Schánělce. Ve 23. minutě srovnal Kejř ranou z dálky a ještě před pauzou dokonal obrat Schön. V 63. minutě navýšil vedení po samostatném nájezdu Čičovský a v závěru už jen snížil svou šestou brankou v sezoně znovu Schánělec, tentokrát hlavou.
Pražané jsou na 14. místě a v případě odpolední výhry Vlašimi proti Jihlavě se mohou propadnout na sestupovou příčku.
2. Schánělec
85. Schánělec
23. Kejř
42. Schön
63. Čičovský
Rodriguez – Jedlička (C), F. Říha, Mensah – Mokrovics (72. Penxa), Sochůrek, Tošnar (74. Feit), Moudrý (81. Vitarigov), Topič (81. Zíka) – Schánělec, Milla.
Číž – Kaulfus, Toml, Skwarczek (C), Kozojed – Kejř (90+1. Liška), Schön (85. Jurčenko) – Čičovský (90+1. J. Lacko), Bauer (70. Doleček), Holub – Huf.
Dominik Kerl – Š. Tesař, Slanina, Vaněk.
Tlustý – Kubát, Judas, Wehowský, Hýbl, Végh.
66. Mensah
49. Kaulfus, 82. Kejř
Rozhodčí: Kotala – Dresler, Jurajda