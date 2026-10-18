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Zápas sousedů v tabulce skončil bez vítěze, Žižkov doma remizoval s Táborskem

Autor: ,
  13:21

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči. | foto: Lundák PetrMAFRA

Fotbalisté Žižkova v 11. kole druhé ligy remizovali s Táborskem 2:2. Pražané, vedení bývalým trenérem Jihočechů Radkem Kronďákem, dvakrát dotáhli jednobrankovou ztrátu a bodovali popáté za sebou. Jarní účastník baráže o nejvyšší soutěž z Tábora už šest kol nezvítězil a na osmém místě tabulky má stejně bodů jako devátá Viktoria.

Na Žižkově byl v souboji celků ze středu vyrovnané tabulky k vidění ofenzivní zápas i pohledné branky. V 36. minutě otevřel skóre střelou na zadní tyč Varačka, krátce po změně stran úchvatným volejem zpoza vápna do horního rohu vyrovnal domácí Hönig.

Po hodině hry vrátil hostům vedení z dorážky po přímém kopu kapitán Havel, ale hned za čtyři minuty vyrovnal tečovaným pokusem z dálky Mareš. Kronďák, který ještě na jaře vedl Táborsko v baráži, tak proti bývalému klubu získal bod.

Chance Národní Liga
11. kolo 18. 10. 2026 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 2:2 (0:1)
Góly:
51. Hönig
64. Mareš
Góly:
36. Varačka
60. Havel
Sestavy:
Sirotník – Reiter, Hašek, Žitný, F. Novotný – Mareš – Hönig, Papoušek (46. R. Hrubý), Batioja (C) (84. Hubínek), Baafi (46. Prošek) – Huf.
Sestavy:
Pastornický – Varačka (90. Juzvak), Havel (C), Nikl, Heppner – Bláha, Kateřiňák, Miška (71. Šplíchal) – J. Rezek, Matějka, Toula (71. L. Hruška).
Náhradníci:
Škodoň – M. Richter, Kujabi, Holásek.
Náhradníci:
Kerbach – Plachý, Zeronik, Barac, Řezáč, Markytán.
Žluté karty:
88. Mareš
Žluté karty:
79. Kateřiňák

Rozhodčí: Žurek – Volf, Ratajová

Počet diváků: 1428

Chance Národní Liga
11. kolo 18. 10. 2026 15:30
SK Kladno SK Kladno : FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Orel – Kříž, Šůma

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11. kolo

SK Kladno vs. FK Arsenal Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:30
  • 1.83
  • 3.65
  • 3.77

12. kolo

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11. kolo

10. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MFK KarvináKarviná 11 8 0 3 23:12 24
2. FC Vysočina JihlavaJihlava 11 6 2 3 19:12 20
3. FK Dukla PrahaDukla Praha 11 6 2 3 21:18 20
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 11 5 4 2 19:13 19
5. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 11 5 3 3 20:14 18
6. Fotbal PříbramPříbram 11 4 5 2 20:18 17
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 11 4 2 5 19:16 14
8. FC SILON TáborskoTáborsko 11 3 5 3 15:15 14
9. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 11 4 2 5 12:19 14
10. SK Slavia Praha BSlavia B 11 3 4 4 20:19 13
11. SK KladnoKladno 10 3 4 3 14:14 13
12. Slezský FC OpavaOpava 11 3 4 4 17:20 13
13. 1. SK ProstějovProstějov 11 1 7 3 15:16 10
14. FK TřinecTřinec 11 2 4 5 13:20 10
15. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 10 2 3 5 11:18 9
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 11 1 3 7 9:23 6

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

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