Na Žižkově byl v souboji celků ze středu vyrovnané tabulky k vidění ofenzivní zápas i pohledné branky. V 36. minutě otevřel skóre střelou na zadní tyč Varačka, krátce po změně stran úchvatným volejem zpoza vápna do horního rohu vyrovnal domácí Hönig.
Po hodině hry vrátil hostům vedení z dorážky po přímém kopu kapitán Havel, ale hned za čtyři minuty vyrovnal tečovaným pokusem z dálky Mareš. Kronďák, který ještě na jaře vedl Táborsko v baráži, tak proti bývalému klubu získal bod.
51. Hönig
64. Mareš
36. Varačka
60. Havel
Sirotník – Reiter, Hašek, Žitný, F. Novotný – Mareš – Hönig, Papoušek (46. R. Hrubý), Batioja (C) (84. Hubínek), Baafi (46. Prošek) – Huf.
Pastornický – Varačka (90. Juzvak), Havel (C), Nikl, Heppner – Bláha, Kateřiňák, Miška (71. Šplíchal) – J. Rezek, Matějka, Toula (71. L. Hruška).
Škodoň – M. Richter, Kujabi, Holásek.
Kerbach – Plachý, Zeronik, Barac, Řezáč, Markytán.
88. Mareš
79. Kateřiňák
Rozhodčí: Žurek – Volf, Ratajová
Počet diváků: 1428
Rozhodčí: Orel – Kříž, Šůma