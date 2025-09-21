Fotbalisté Opavy jsou po remíze s béčkem Slavie stále bez porážky ve druhé lize

Pražané proti Opavě vedli od 39. minuty zásluhou Pitáka, za hosty po změně stran srovnal střídající Turanjanin. Opava ztrácí na vedoucí Zbrojovku Brno s druhým Táborskem tři body, Jihočeši oproti Brnu i Slezanům odehráli zápas navíc. Slavia nenavázala na minulá dvě vítězství.
Od 14:30 Ostrava B nastoupí proti Žižkovu. Duel sparťanského B-týmu s Příbramí byl kvůli viróze v domácím týmu odložen.
39. Piták
73. Turanjanin
Božev – Suchý (C), Behenský, Slončík – Piták (74. Kolísek), Hájek, Okonkwo, Boledovič – Pikolon, Necid (74. Kohout), D. Toula (66. Uduebo).
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Helešic – Kaštánek, M. Novák (63. Lacík) – Zálešák (63. Mužík), J. Rezek (46. Turanjanin), Papalele – Ndiaye (90+2. Sochor).
A. Rezek – Jelínek, M. Suleiman, Szywala.
Ciupa – T. Rataj, Fabiánek, Mootoo, Buchta.
55. Hájek
23. Janoščín, 52. Helešic, 85. Turanjanin, 88. Kaštánek
Rozhodčí: Panský – Kotalík, Ježek
Rozhodčí: Mach – Pochylý, Brázdil