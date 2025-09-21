Fotbalisté Opavy jsou po remíze s béčkem Slavie stále bez porážky ve druhé lize

  12:19
Fotbalisté Opavy remizovali v 10. kole druhé ligy na hřišti slávistického B-týmu 1:1. Slezané se posunuli na třetí místo a jako jediní udrželi neporazitelnost ve druholigové sezoně. Rezerva Slavie je šestá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Pražané proti Opavě vedli od 39. minuty zásluhou Pitáka, za hosty po změně stran srovnal střídající Turanjanin. Opava ztrácí na vedoucí Zbrojovku Brno s druhým Táborskem tři body, Jihočeši oproti Brnu i Slezanům odehráli zápas navíc. Slavia nenavázala na minulá dvě vítězství.

Od 14:30 Ostrava B nastoupí proti Žižkovu. Duel sparťanského B-týmu s Příbramí byl kvůli viróze v domácím týmu odložen.

Chance Národní Liga
10. kolo 21. 9. 2025 10:15
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 1:1 (1:0)
Góly:
39. Piták
Góly:
73. Turanjanin
Sestavy:
Božev – Suchý (C), Behenský, Slončík – Piták (74. Kolísek), Hájek, Okonkwo, Boledovič – Pikolon, Necid (74. Kohout), D. Toula (66. Uduebo).
Sestavy:
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Helešic – Kaštánek, M. Novák (63. Lacík) – Zálešák (63. Mužík), J. Rezek (46. Turanjanin), Papalele – Ndiaye (90+2. Sochor).
Náhradníci:
A. Rezek – Jelínek, M. Suleiman, Szywala.
Náhradníci:
Ciupa – T. Rataj, Fabiánek, Mootoo, Buchta.
Žluté karty:
55. Hájek
Žluté karty:
23. Janoščín, 52. Helešic, 85. Turanjanin, 88. Kaštánek

Rozhodčí: Panský – Kotalík, Ježek

Chance Národní Liga
10. kolo 21. 9. 2025 14:30
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Mach – Pochylý, Brázdil

10. kolo

1. kolo

9. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 9 7 1 1 24:9 22
2. FC SILON TáborskoTáborsko 10 7 1 2 18:10 22
3. Slezský FC OpavaOpava 9 5 4 0 14:6 19
4. SK Artis BrnoArtis Brno 10 5 3 2 15:12 18
5. FC Baník Ostrava BOstrava B 9 5 2 2 18:9 17
6. SK Slavia Praha BSlavia B 10 5 1 4 20:10 16
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 10 5 1 4 19:15 16
8. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 9 5 1 3 13:11 16
9. 1. SK ProstějovProstějov 10 4 1 5 12:14 13
10. FK PříbramPříbram 9 4 1 4 11:15 13
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 10 3 2 5 11:12 11
12. AC Sparta Praha BSparta B 9 3 0 6 6:18 9
13. MFK ChrudimChrudim 10 1 5 4 11:19 8
14. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 10 2 2 6 9:20 8
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 10 1 3 6 10:16 6
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 10 1 0 9 8:23 3

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

