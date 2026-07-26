Rezerva Slavie dohnala ztrátu a na úvod druhé ligy doma remizovala s Příbramí

Příbram poslal v šesté minutě do vedení Málek, který bezpečně proměnil penaltu nařízenou za ruku ve vápně. V 21. minutě hlavou zvýšil Krulich, ale hosté nadějný náskok neudrželi.
V první minutě nastavení snížil bývalý kapitán české reprezentace Suchý a čtyři minuty po změně stran vyrovnal technickou střelou sedmnáctiletý norský útočník Cedergren.
45+1. Suchý
49. Cedergren
6. Málek
21. Krulich
A. Rezek – Suchý (C) (61. Mervard), Solarte, Chaluš – Palivec (61. Frolík), Rajnoha, Belžík, Okonkwo, Savović (82. Herák) – Necid (74. Kohout), Cedergren (74. Potměšil).
Melichar – Vott, Nghabo, Piško (C), Svoboda – Málek, Fila (54. T. Jedlička), Švestka, Roušar (54. Tošnar) – Krulich (78. Apea), Conte (89. Čadek).
Petrenko – Szywala, Behenský, Kotrba, O. Mašek.
Gergela – Zápotočný, Faye, C. Traoré.
66. Savović, 69. Necid, 71. Solarte, 90+2. Chaluš
63. Krulich, 81. Piško
Rozhodčí: Bohata – Šůma, Koranda
Počet diváků: 1115
Hrubý (C) – Řeháček, Ouly, Měkota, Sirotek, Frýdl, Vlna, Dvořáček, P. Jaroň, Havran, Drozd.
Kořán – Djordjić, J. Dufek, Hájek, J. Hrubeš, Jindra, Kurka, Pikolon, F. Říha, Soukeník, Záviška (C).
Struhař – M. Bitta, Fiala, Laine, Denis Němec, Rajčan, Švrček, Temel.
Kotek – Ahmed, Beránek, Kane, Koval, Naskos, Váňa.
Rozhodčí: Mach – Dohnálek, Beneš