Slávistická rezerva nestačila na Zbrojovku, béčko Sparty remizovalo s Opavou

  12:47
Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 25. kole druhé ligy na hřišti B-týmu Slavie 1:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka, kteří si již v pondělí s předstihem zajistili návrat do nejvyšší soutěže po třech letech, vedou tabulku o 18 bodů před Táborskem.

Kouč Zbrojovky Martin Svědík | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Opava nečekaně remizovala na hřišti posledního sparťanského „béčka“ 0:0 a zkomplikovala si boj o baráž.

Jediný gól Zbrojovky vstřelil v 67. minutě Vachoušek. Brno vyhrálo třetí zápas po sobě a jedenáctý z posledních dvanácti. V druholigové sezoně nebodovali jen dvakrát. Pražané nenavázali na předchozí dvě výhry a jsou desátí.

Opavu mohl dostat do vedení v šesté minutě Štěpánek, jenže trefil tyč. Po hodině hry „přežili“ hosté penaltu, sparťana Schánělce vychytal Ciupa. Slezané nedokázali zvítězit ve třetím utkání po sobě a ztrácejí tři body na třetí Artis Brno, který drží druhou barážovou příčku. Sparta nevyhrála už 11 kol a od první nesestupové pozice ji pět zápasů před koncem dělí šest bodů.

Chance Národní Liga
25. kolo 26. 4. 2026 10:15
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
67. Vachoušek
Sestavy:
Božev – Okonkwo, Broukal, Mbodji – Piták, Bužek (82. Teah), Rajnoha (C), Kolísek (76. Szywala) – Pikolon (46. Necid), M. Suleiman (76. Srb), Cedergren (62. Belžík).
Sestavy:
Hrdina – Klíma (C), Vedral, Kaká – Juroška, Janetzký, Čavoš (75. Gjorgievski), Selnar (61. A. Markovič) – Kanakimana (61. Vachoušek), Cicilia (90+1. Rymarenko), Žitný (61. Velich).
Náhradníci:
Petrenko – Naskos, Mikulanda, Chaluš, Michez, Kohout.
Náhradníci:
Hložánek – Texl, Kronus, Blecha, Hofmann.
Žluté karty:
59. Kolísek, 88. Mbodji, 90. Belžík
Žluté karty:
26. Kaká, 37. Vedral, 74. Čavoš

Rozhodčí: Bohata – Vlček, Machač

Počet diváků: 1157

Chance Národní Liga
25. kolo 26. 4. 2026 10:30
AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 0:0 (0:0)
Sestavy:
S. Zajac – M. Kotíšek, F. Říha, S. Pech, Osmani – Lilling (87. M. Jedlička), Feit, Moudrý – Zíka (46. Azaka), Schánělec (C) (87. Pavlík), Mokrovics (79. Pavlo).
Sestavy:
Ciupa – Zálešák, Janoščín (C), Srubek, Helešic – M. Novák, Štěpánek (79. Darmovzal) – Sy (46. Turanjanin), Mužík (84. Čejka), Papalele – Ndiaye (68. Lacík).
Náhradníci:
Souček – Slanina, Krpálek, Tošnar, Kaczmarek.
Náhradníci:
Škodoň – Fabiánek, Sochor.
Žluté karty:
36. Zíka, 59. Feit, 80. Moudrý
Žluté karty:
54. Štěpánek, 80. Helešic

Rozhodčí: Kubečka – Pečenka, Beneš

Počet diváků: 501

Chance Národní Liga
25. kolo 26. 4. 2026 14:30
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Orel – Pfeifer, Novák

Slávistická rezerva nestačila na Zbrojovku, béčko Sparty remizovalo s Opavou

Trenér Zbrojovky Martin Svědík křičí na své hráče během derby s Artisem.

Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 25. kole druhé ligy na hřišti B-týmu Slavie 1:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka, kteří si již v pondělí s předstihem zajistili návrat do nejvyšší soutěže po...

