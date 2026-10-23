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Karviná vyhrála v Ústí a pojistila si vedení, Dukla opět ztratila body

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  21:21
Karviná slaví branku.

Karviná slaví branku. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Kouč Ústí David Oulehla.
Ústecký Pavel Moulis v souboji s Adamem Čišovským z Karviné.
Trenér Karviné Roman West se raduje z výhry.
Karviná slaví gól, v popředí Jiří Fleišman.
5 fotografií
Fotbalisté Karviné ve 12. kole druhé ligy zvítězili v Ústí nad Labem 3:1 a upevnili si vedení v tabulce. Slezané nadále mají čtyřbodový náskok na Jihlavu, která porazila Vlašim 2:0. Třetí Dukla Praha po remíze 1:1 s Kladnem znovu klopýtla a na lídra ztrácí už šest bodů. Opava ve slezském derby hrála s rezervou Baníku Ostrava rovněž 1:1 stejně jako Táborsko s Třincem.

Karviná, kterou etická komise kvůli účasti v korupční aféře v létě poslala z první do druhé ligy, zvítězila ve čtvrtém kole po sobě. Základ triumfu v Ústí nad Labem položila už v úvodním dějství, kdy se dvakrát trefil Kronus. Se sedmi góly se posunul do čela tabulky kanonýrů. Ambiciózní Ústí z posledních tří kol vytěžilo jediný bod a je čtvrté.

V povedeném vstupu do sezony pokračuje Jihlava. Vysočina se proti Vlašimi dlouho nemohla prosadit, rozhodl až v 75. minutě střídající Křehlík krátce po příchodu na trávník. Pojistku přidal favorit v nastavení. Vlašim ztratila body po sérii tří vítězství a je pátá.

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Dukla i proti Kladnu potvrdila, že se aktuálně trápí. Nováček soutěže šel na Julisce ve 23. minutě do překvapivého vedení a Pražané po změně stran pouze srovnali. Jarní sestupující z první ligy po minulé porážce v Karviné prožil další zklamání a z posledních čtyř kol jen jednou vyhrál.

Slezské derby celků ze středu tabulky vítěze nepoznalo. Opava proti „béčku“ Baníku neudržela vedení, hosté před více než třemi tisícovkami diváků srovnali v 80. minutě. Trenér domácích Ondřej Smetana se tak nedočkal výhry proti bývalému klubu, ostravský A-tým vedl ještě v minulé sezoně do konce dubna.

Další ztrátu zaznamenal účastník jarní baráže o nejvyšší soutěž Táborsko. Jihočeši doma jen remizovali s Třincem 1:1 a z osmého místa tabulky ztrácejí na Karvinou už 12 bodů. Slezskému nováčkovi soutěže patří v neúplné tabulce 14. pozice.

Chance Národní Liga
12. kolo 23. 10. 2026 18:00
FK Dukla Praha FK Dukla Praha : SK Kladno SK Kladno 1:1 (0:1)
Góly:
54. Velasquez
Góly:
23. O. Novotný
Sestavy:
Bačkovský – Tomič, Franke, Kozma (C), Hanousek (58. Corr) – Velasquez (81. N. Cissé), Plšek – Mikuš (72. Zamazal), Ali Hindi (46. Šebrle), Tessilimi – Diallo (58. Okebugwu).
Sestavy:
Nalezinek – K. Hrubeš, Toml, Hrdlička, Túlio – Chalupa (67. H. Hruška), Samek – Smejkal (67. Shehu), Pospíšil (C) (67. J. Lacko), O. Novotný (86. F. Růžička) – Jurčenko (90+1. Čítek).
Náhradníci:
Jágrik – Lilling, Schánělec, Rotundo, Karamatić.
Náhradníci:
Kotlín – M. Jedlička, Kašpárek, Osmani, Jeřábek, Kozojed.
Žluté karty:
65. Tessilimi, 76. Tomič, 85. Okebugwu
Žluté karty:

Rozhodčí: Klíma – Kotalík, M. Novák.

Počet diváků: 2030

Chance Národní Liga
12. kolo 23. 10. 2026 17:30
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : MFK Karviná MFK Karviná 1:3 (0:2)
Góly:
55. Diarra
Góly:
13. Kronus
37. Kronus
59. Selnar
Sestavy:
Holý – Ullman (80. Fantiš), J. Peterka (C), Březina – Bzura (46. Idumbo), Osaghae (71. D. Richter), Kott, Goj (46. Yaméogo) – Moulis, Simons – Diarra (71. D. Černý).
Sestavy:
Lapeš – Chytrý, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite – Condé, Čičovský, Míšek (62. Samko), Selnar (82. Bello) – Kronus (89. Pira).
Náhradníci:
David Němec, Kondratiev – Mráz, Kodad, Piralić.
Náhradníci:
Schovanec – Kone, Hamza, Muhammad, Praleika, Konaté.
Žluté karty:
60. Peterka, 76. Březina, 77. Yaméogo
Žluté karty:

Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Ježek; delegát: Prokop; technický delegát: Tandler

Počet diváků: 942

Chance Národní Liga
12. kolo 23. 10. 2026 18:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 2:0 (0:0)
Góly:
75. Křehlík
90+3. Moudrý
Góly:
Sestavy:
Slavata – Štrakl, Štětka, Čermák (C), Hošek – M. Lacko, Jambor – Mokrovics (70. Křehlík), Labaran (70. Moudrý), Sambou – Omotoye (90+2. Usman).
Sestavy:
Kořán – Záviška (82. Ahmed), F. Říha, Kulhánek (C), Kurka – J. Hrubeš, Musil (72. Hájek), J. Dufek (72. Soukeník), Djordjić (82. Jindra) – Teterja (58. Pikolon), Hodek.
Náhradníci:
Mastný – Křivánek, Haala, Matoušek, Alkasim, Šelicha, Odekunle, Sinanaj.
Náhradníci:
Kotek – Koné, J. Franěk, Budil, Kane, Naskos.
Žluté karty:
77. Moudrý
Žluté karty:
34. Záviška, 80. Kulhánek

Rozhodčí: Mach – Bělák, Beneš

Počet diváků: 721

Chance Národní Liga
12. kolo 23. 10. 2026 18:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 1:1 (0:0)
Góly:
48. B. Sy
Góly:
80. M. Bitta
Sestavy:
Ciupa – Lehoczki, Srubek (C), Aidara – Zálešák, Múdry (63. Krch), Juritka (90+4. Kramář), M. Novák, Helešic – B. Sy (76. Diao), Lacík (63. Bránecký).
Sestavy:
M. Hrubý (C) – Sirotek, Temel, Měkota, Řeháček – Frýdl, Vlna – Dvořáček, Látal (58. Ogbu), P. Jaroň – Drozd (58. M. Bitta).
Náhradníci:
Jovanoski – Brzobohatý, Turanjanin, Štěpánek.
Náhradníci:
Babka – Krupička, Diop, A. Sy, Švrček, Rajčan, Kassama, Ouly, Kulyk.
Žluté karty:
31. Srubek, 43. Lacík, 55. Lehoczki, 58. Helešic, 61. Múdry, 69. Smetana - trenér, 70. Aidara, 88. Krch
Žluté karty:
44. Sirotek, 69. P. Jaroň, 89. Frýdl

Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Žurovec

Počet diváků: 3231

Chance Národní Liga
12. kolo 23. 10. 2026 18:00
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : FK Třinec FK Třinec 1:1 (1:0)
Góly:
19. Varačka
Góly:
48. Samiec
Sestavy:
Pastornický – Varačka, Havel (C), Nikl, Heppner (65. Juzvak) – Bláha, L. Hruška (58. Šplíchal), Řezáč (65. Barac), J. Rezek (82. Zeronik) – Toula (82. Miška), Matějka.
Sestavy:
Murin – Bolf, Simerský, Helebrand, Šehić – Machuča (87. Zdražil), Zinhasović – Omasta (C), Samiec (77. Obuch), M. Černý (64. Vlachovský) – Abdoulkarim.
Náhradníci:
Kerbach – Markytán, Plachý, Schindler.
Náhradníci:
Mrózek – Nguyen, Brak, Agbo, Demitra.
Žluté karty:
63. Heppner, 84. Barac, 86. Juzvak
Žluté karty:
44. Omasta, 58. Simerský, 88. Šehić

Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Dohnal

Počet diváků: 579

Tabulka

1.Karviná1290326:1327
2.Jihlava1272321:1223
3.Dukla1263322:1921
4.Ústí nad Labem1254320:1619
5.Vlašim1253420:1618
6.Příbram1145220:1817
7.Ostrava B1243520:1715
8.Táborsko1236316:1615
9.Kladno1235417:1814
10.Opava1235418:2114
11.Žižkov1142512:1914
12.Slavia B1134420:1913
13.Česká Lípa1133514:2012
14.Třinec1225514:2111
15.Prostějov1117315:1610
16.Kroměříž111379:236
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Stuttgart vs. MönchengladbachFotbal - 7. kolo - 23. 10. 2026:Stuttgart vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 25.00
  • 8.50
  • 1.10
Brest vs. NiceFotbal - 8. kolo - 23. 10. 2026:Brest vs. Nice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.30
  • 2.10
  • 3.50
Turín vs. MonzaFotbal - 8. kolo - 23. 10. 2026:Turín vs. Monza //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.80
  • 2.10
  • 4.40
Ipswich vs. NottinghamFotbal - 8. kolo - 23. 10. 2026:Ipswich vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.70
  • 2.70
  • 2.40
Alavés vs. MálagaFotbal - 10. kolo - 23. 10. 2026:Alavés vs. Málaga //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.80
  • 2.90
  • 2.20
Liberec B vs. Horní ŘediceFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Liberec B vs. Horní Ředice //www.idnes.cz/sport
24. 10. 10:15
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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