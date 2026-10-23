Karviná, kterou etická komise kvůli účasti v korupční aféře v létě poslala z první do druhé ligy, zvítězila ve čtvrtém kole po sobě. Základ triumfu v Ústí nad Labem položila už v úvodním dějství, kdy se dvakrát trefil Kronus. Se sedmi góly se posunul do čela tabulky kanonýrů. Ambiciózní Ústí z posledních tří kol vytěžilo jediný bod a je čtvrté.
V povedeném vstupu do sezony pokračuje Jihlava. Vysočina se proti Vlašimi dlouho nemohla prosadit, rozhodl až v 75. minutě střídající Křehlík krátce po příchodu na trávník. Pojistku přidal favorit v nastavení. Vlašim ztratila body po sérii tří vítězství a je pátá.
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Karviná vyvětrala dusno a nabrala rychlost. Tlak jsme vstřebali, cítí West
Dukla i proti Kladnu potvrdila, že se aktuálně trápí. Nováček soutěže šel na Julisce ve 23. minutě do překvapivého vedení a Pražané po změně stran pouze srovnali. Jarní sestupující z první ligy po minulé porážce v Karviné prožil další zklamání a z posledních čtyř kol jen jednou vyhrál.
Slezské derby celků ze středu tabulky vítěze nepoznalo. Opava proti „béčku“ Baníku neudržela vedení, hosté před více než třemi tisícovkami diváků srovnali v 80. minutě. Trenér domácích Ondřej Smetana se tak nedočkal výhry proti bývalému klubu, ostravský A-tým vedl ještě v minulé sezoně do konce dubna.
Další ztrátu zaznamenal účastník jarní baráže o nejvyšší soutěž Táborsko. Jihočeši doma jen remizovali s Třincem 1:1 a z osmého místa tabulky ztrácejí na Karvinou už 12 bodů. Slezskému nováčkovi soutěže patří v neúplné tabulce 14. pozice.
54. Velasquez
23. O. Novotný
Bačkovský – Tomič, Franke, Kozma (C), Hanousek (58. Corr) – Velasquez (81. N. Cissé), Plšek – Mikuš (72. Zamazal), Ali Hindi (46. Šebrle), Tessilimi – Diallo (58. Okebugwu).
Nalezinek – K. Hrubeš, Toml, Hrdlička, Túlio – Chalupa (67. H. Hruška), Samek – Smejkal (67. Shehu), Pospíšil (C) (67. J. Lacko), O. Novotný (86. F. Růžička) – Jurčenko (90+1. Čítek).
Jágrik – Lilling, Schánělec, Rotundo, Karamatić.
Kotlín – M. Jedlička, Kašpárek, Osmani, Jeřábek, Kozojed.
65. Tessilimi, 76. Tomič, 85. Okebugwu
Rozhodčí: Klíma – Kotalík, M. Novák.
Počet diváků: 2030
55. Diarra
13. Kronus
37. Kronus
59. Selnar
Holý – Ullman (80. Fantiš), J. Peterka (C), Březina – Bzura (46. Idumbo), Osaghae (71. D. Richter), Kott, Goj (46. Yaméogo) – Moulis, Simons – Diarra (71. D. Černý).
Lapeš – Chytrý, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite – Condé, Čičovský, Míšek (62. Samko), Selnar (82. Bello) – Kronus (89. Pira).
David Němec, Kondratiev – Mráz, Kodad, Piralić.
Schovanec – Kone, Hamza, Muhammad, Praleika, Konaté.
60. Peterka, 76. Březina, 77. Yaméogo
Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Ježek; delegát: Prokop; technický delegát: Tandler
Počet diváků: 942
75. Křehlík
90+3. Moudrý
Slavata – Štrakl, Štětka, Čermák (C), Hošek – M. Lacko, Jambor – Mokrovics (70. Křehlík), Labaran (70. Moudrý), Sambou – Omotoye (90+2. Usman).
Kořán – Záviška (82. Ahmed), F. Říha, Kulhánek (C), Kurka – J. Hrubeš, Musil (72. Hájek), J. Dufek (72. Soukeník), Djordjić (82. Jindra) – Teterja (58. Pikolon), Hodek.
Mastný – Křivánek, Haala, Matoušek, Alkasim, Šelicha, Odekunle, Sinanaj.
Kotek – Koné, J. Franěk, Budil, Kane, Naskos.
77. Moudrý
34. Záviška, 80. Kulhánek
Rozhodčí: Mach – Bělák, Beneš
Počet diváků: 721
48. B. Sy
80. M. Bitta
Ciupa – Lehoczki, Srubek (C), Aidara – Zálešák, Múdry (63. Krch), Juritka (90+4. Kramář), M. Novák, Helešic – B. Sy (76. Diao), Lacík (63. Bránecký).
M. Hrubý (C) – Sirotek, Temel, Měkota, Řeháček – Frýdl, Vlna – Dvořáček, Látal (58. Ogbu), P. Jaroň – Drozd (58. M. Bitta).
Jovanoski – Brzobohatý, Turanjanin, Štěpánek.
Babka – Krupička, Diop, A. Sy, Švrček, Rajčan, Kassama, Ouly, Kulyk.
31. Srubek, 43. Lacík, 55. Lehoczki, 58. Helešic, 61. Múdry, 69. Smetana - trenér, 70. Aidara, 88. Krch
44. Sirotek, 69. P. Jaroň, 89. Frýdl
Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Žurovec
Počet diváků: 3231
19. Varačka
48. Samiec
Pastornický – Varačka, Havel (C), Nikl, Heppner (65. Juzvak) – Bláha, L. Hruška (58. Šplíchal), Řezáč (65. Barac), J. Rezek (82. Zeronik) – Toula (82. Miška), Matějka.
Murin – Bolf, Simerský, Helebrand, Šehić – Machuča (87. Zdražil), Zinhasović – Omasta (C), Samiec (77. Obuch), M. Černý (64. Vlachovský) – Abdoulkarim.
Kerbach – Markytán, Plachý, Schindler.
Mrózek – Nguyen, Brak, Agbo, Demitra.
63. Heppner, 84. Barac, 86. Juzvak
44. Omasta, 58. Simerský, 88. Šehić
Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Dohnal
Počet diváků: 579
Tabulka
|1.
|Karviná
|12
|9
|0
|3
|26:13
|27
|2.
|Jihlava
|12
|7
|2
|3
|21:12
|23
|3.
|Dukla
|12
|6
|3
|3
|22:19
|21
|4.
|Ústí nad Labem
|12
|5
|4
|3
|20:16
|19
|5.
|Vlašim
|12
|5
|3
|4
|20:16
|18
|6.
|Příbram
|11
|4
|5
|2
|20:18
|17
|7.
|Ostrava B
|12
|4
|3
|5
|20:17
|15
|8.
|Táborsko
|12
|3
|6
|3
|16:16
|15
|9.
|Kladno
|12
|3
|5
|4
|17:18
|14
|10.
|Opava
|12
|3
|5
|4
|18:21
|14
|11.
|Žižkov
|11
|4
|2
|5
|12:19
|14
|12.
|Slavia B
|11
|3
|4
|4
|20:19
|13
|13.
|Česká Lípa
|11
|3
|3
|5
|14:20
|12
|14.
|Třinec
|12
|2
|5
|5
|14:21
|11
|15.
|Prostějov
|11
|1
|7
|3
|15:16
|10
|16.
|Kroměříž
|11
|1
|3
|7
|9:23
|6