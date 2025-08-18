Ústí odmítlo skok do čela druhé ligy, Artis rozhodl v rozmezí sedmi minut

Petr Bílek
  20:22
Ústečtí fotbalisté propásli možnost posunout se do čela druholigové tabulky. Nováček soutěže v pondělní televizní dohrávce 6. kola doma podlehl brněnskému Artisu 0:2 a zůstal druhý o bod za druhým týmem z Brna, Zbrojovkou. Vítězové unikli z předposledního místa tabulky, gólem a asistencí se blýskl Nigerijec Quadri Adebayo Adediran.
Hráči Artisu Brno se radují ze vstřelené branky do sítě Ústí nad Labem.

Hráči Artisu Brno se radují ze vstřelené branky do sítě Ústí nad Labem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Detail na novou verzi dresů ústeckých fotbalistů.
Ústečtí fotbalisté Červenka a Moulis zdraví diváky před zápasem s Artisem Brno.
Kapitán ústeckých fotbalistů Tomáš Kott v nových dresech, které odkazují na...
Ústí nad Labem nastoupilo proti Artisu Brno s další verzí dresů. Tentokrát ve...
9 fotografií

Artis se do zápasu dostával postupně, ale nakonec ho ovládl. Přitom hned po startu přišel o zraněného obránce Štěrbu, kterého nahradil s ochrannou helmou hrající Jeřábek.

Domácí, kterým podruhé v řadě fandila víc než třítisícová návštěva, v první půli drželi víc času míč na kopačkách, ale příliš nehrozili. Až ke konci prvního poločasu vyslal prudkou ránu Moulis. Vzápětí však o sobě dali vědět hosté. Téměř gólovou střelu Vukadinoviče špičkou kopačky zneškodnil brankářský nezmar Grigar.

Po hodině hry přišlo pro Viagem další varování. Al-Mušajfrí hlavou orazítkoval tyč a z dorážky v jasné pozici překopl Vukadinovič. A když Artis přežil tutovku Osaghaeho, který netrefil odkrytou branku, udeřil sám. Dokonce dvakrát v rozmezí sedmi minut. Adediran nejprve za obranou přebral kolmici a kličkou obelstil Grigara. Chvíli nato Adediran nahrával podél malého vápna na zadní tyč, kde doklepával agilní Vukadinovič. A zpečetil druhou ústeckou porážku v řadě.

Viagem, proslavený neortodoxním marketingem, opět nastoupil v netradičních dresech, tentokrát s obrázkem ve stylu herního hitu GTA a osvětovým textem Ústí čisté jako Los Santos.

Chance Národní Liga
6. kolo 18. 8. 2025 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : SK Artis Brno SK Artis Brno 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
66. Adediran
73. Vukadinović
Sestavy:
Grigar – Vondrášek (65. Marquinho), Čítek, Žežulka, F. Novotný – Kott (C), Osaghae – Kodad, Moulis (77. D. Richter), Fantiš – Červenka (77. D. Černý).
Sestavy:
Holý – Otrísal, Čoudek, Štěrba (5. Jeřábek), Kante – Pospíšil (C), Samek – Vukadinović (86. Hapal), Adediran (86. Raab), Al-Mušajfrí (86. Lutonský) – Besedin (72. Mach).
Náhradníci:
Němec, Čtvrtečka – Tureček.
Náhradníci:
Vajner – Sokol, Dziuba, Aldin.
Žluté karty:
43. Kodad, 54. Moulis, 82. Fantiš
Žluté karty:
28. Vukadinović, 61. Pospíšil, 63. Chytrý (trenér), 71. Adediran

Rozhodčí: Vejtasa – Kotík, Dresler; delegát: Vidlák; technický delegát: Kruliš

Počet diváků: 3056

7. kolo

Kompletní los

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 6 4 1 1 17:7 13
2. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 6 4 0 2 13:8 12
3. Slezský FC OpavaOpava 6 3 3 0 9:4 12
4. FC SILON TáborskoTáborsko 6 4 0 2 11:7 12
5. FC Baník Ostrava BOstrava B 5 3 2 0 13:6 11
6. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 6 3 1 2 9:7 10
7. SK Slavia Praha BSlavia B 6 3 0 3 12:8 9
8. AC Sparta Praha BSparta B 6 3 0 3 4:8 9
9. FC Vysočina JihlavaJihlava 6 2 2 2 7:6 8
10. 1. SK ProstějovProstějov 6 2 1 3 7:7 7
11. SK Artis BrnoArtis Brno 5 2 1 2 6:11 7
12. FK PříbramPříbram 6 2 0 4 7:14 6
13. MFK ChrudimChrudim 5 1 2 2 9:11 5
14. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 6 1 2 3 4:13 5
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 6 1 1 4 8:10 4
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 5 0 0 5 4:13 0

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

