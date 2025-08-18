Artis se do zápasu dostával postupně, ale nakonec ho ovládl. Přitom hned po startu přišel o zraněného obránce Štěrbu, kterého nahradil s ochrannou helmou hrající Jeřábek.
Domácí, kterým podruhé v řadě fandila víc než třítisícová návštěva, v první půli drželi víc času míč na kopačkách, ale příliš nehrozili. Až ke konci prvního poločasu vyslal prudkou ránu Moulis. Vzápětí však o sobě dali vědět hosté. Téměř gólovou střelu Vukadinoviče špičkou kopačky zneškodnil brankářský nezmar Grigar.
Po hodině hry přišlo pro Viagem další varování. Al-Mušajfrí hlavou orazítkoval tyč a z dorážky v jasné pozici překopl Vukadinovič. A když Artis přežil tutovku Osaghaeho, který netrefil odkrytou branku, udeřil sám. Dokonce dvakrát v rozmezí sedmi minut. Adediran nejprve za obranou přebral kolmici a kličkou obelstil Grigara. Chvíli nato Adediran nahrával podél malého vápna na zadní tyč, kde doklepával agilní Vukadinovič. A zpečetil druhou ústeckou porážku v řadě.
Viagem, proslavený neortodoxním marketingem, opět nastoupil v netradičních dresech, tentokrát s obrázkem ve stylu herního hitu GTA a osvětovým textem Ústí čisté jako Los Santos.
66. Adediran
73. Vukadinović
Grigar – Vondrášek (65. Marquinho), Čítek, Žežulka, F. Novotný – Kott (C), Osaghae – Kodad, Moulis (77. D. Richter), Fantiš – Červenka (77. D. Černý).
Holý – Otrísal, Čoudek, Štěrba (5. Jeřábek), Kante – Pospíšil (C), Samek – Vukadinović (86. Hapal), Adediran (86. Raab), Al-Mušajfrí (86. Lutonský) – Besedin (72. Mach).
Němec, Čtvrtečka – Tureček.
Vajner – Sokol, Dziuba, Aldin.
43. Kodad, 54. Moulis, 82. Fantiš
28. Vukadinović, 61. Pospíšil, 63. Chytrý (trenér), 71. Adediran
Rozhodčí: Vejtasa – Kotík, Dresler; delegát: Vidlák; technický delegát: Kruliš
Počet diváků: 3056