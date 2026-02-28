Druholigové derby poprvé v Edenu. Remízu pražských „S“ vidělo přes osm tisíc lidí

Fotbalisté Opavy v 17. kole druhé ligy porazili Prostějov 2:1, využili páteční klopýtnutí Artisu Brno a poskočili na třetí místo tabulky, které znamená účast v baráži o nejvyšší soutěž. Na pražské derby B-týmů Slavie a Sparty dorazilo do Edenu přes osm tisíc diváků, rivalové se po dvou brankách hostujícího Tomáše Schánělce rozešli smírně 2:2.
NEBEZPEČNÁ SITUACE. Sparťanský útočník a kapitán Tomáš Schánělec se prosazuje...

NEBEZPEČNÁ SITUACE. Sparťanský útočník a kapitán Tomáš Schánělec se prosazuje ze souboje v pokutovém území a překonává při druholigovém pražském derby slávistického brankáře Alekse Bozheva. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Opava před týdnem na úvod jara remizovala v Brně s favorizovaným Artisem 3:3 a dobrou formu potvrdila i dnes. Nad Prostějovem doma před přestávkou vedla 2:0, hosté sice ještě do pauzy snížili, ale v druhé půli je přibrzdilo vyloučení Poláška z 63. minuty po druhé žluté kartě. Slezané v dosavadních 17 kolech utrpěli jedinou porážku.

Derby „béček“ Slavie a Sparty se poprvé hrálo na hlavním stadionu červenobílých v Edenu a v hledišti se sešla návštěva, která by byla nadprůměrná i pro většinu zápasů v nejvyšší soutěži. Spartu poslal zkraje první i druhé půle dvakrát do vedení Schánělec, domácí ale vždy našli odpověď.

Remízu zařídil v páté z 11 nastavených minut obránce Mbodji, který na podzim za A-tým Slavie nastupoval v Lize mistrů. V té době už Letenští bránili jen v deseti, v 87. minutě dostal Pech za surovou hru rovnou červenou kartu. Slavia je v neúplné tabulce pátá, Sparta čtrnáctá.

Chance Národní Liga
17. kolo 28. 2. 2026 14:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : 1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK 2:1 (2:1)
Góly:
3. Janoščín
41. Dohnálek (vla.)
Góly:
45+1. Hais
Sestavy:
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Fabiánek – Čejka (90. Turanjanin), Zálešák, M. Novák, Štěpánek, Papalele – Sy (17. Lacík, 57. Mužík).
Sestavy:
Mikulec – Lutonský (56. Jáger), Fišer, Dohnálek, Š. Polášek – Zahradníček, Koudelka (C) (75. Imrana), Kramář (83. Matocha), M. Polášek – Hais (75. Raab), Hranoš (46. Karalić).
Náhradníci:
Ciupa – Pejša, Búkasí, Darmovzal.
Náhradníci:
J. Musil – Dziuba, Sokol, Hrdlička, Zapletal, Poturnay.
Žluté karty:
90+1. Štěpánek
Žluté karty:
38. Š. Polášek, 73. Koudelka, 86. Imrana
Červené karty:
Červené karty:
63. Š. Polášek

Rozhodčí: Trska – Dorotík, Dohnal

Počet diváků: 2131

Chance Národní Liga
17. kolo 28. 2. 2026 14:30
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 2:2 (1:1)
Góly:
23. Piták
90+5. Mbodji
Góly:
10. Schánělec
49. Schánělec
Sestavy:
Božev – Palaščák, Behenský, Mbodji – Piták (81. Rajnoha), Okonkwo (81. Szywala), Teah, Belžík (88. Horský) – Cedergren (61. Naskos), Necid, Srb (61. Mikulanda).
Sestavy:
Zajac – F. Říha, Lilling, S. Pech – M. Kotíšek (63. Vitarigov), Sochůrek (76. Feit), Moudrý (76. M. Jedlička), V. Novák – Kaczmarek (63. Topič), Schánělec, Azaka (88. Krpálek).
Náhradníci:
Petrenko – Solarte, Chima, Broukal, Kovář, Palivec.
Náhradníci:
Dominik Kerl – Rebibo, Osmani, Pavlík, Diviš, Pavlo.
Žluté karty:
40. Piták, 87. Naskos
Žluté karty:
71. Moudrý, 85. Zajac, 89. Loučka (trenér)
Červené karty:
Červené karty:
87. S. Pech

Rozhodčí: Opočenský – Kotalík, Matoušek

Počet diváků: 8000

Chance Národní Liga
17. kolo 28. 2. 2026 17:00
zápas probíhá
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 1:0 (1:0)
Góly:
31. Karban (vla.)
Góly:
Sestavy:
Hrdina – Kaká, Hofmann, Texl, Klíma – Juroška, Langer – Rymarenko, Vachoušek, Granečný – Velich.
Sestavy:
Melichar – Piško (C), Svoboda, Mulumba, Š. Černý – Šmiga, T. Jedlička – Jakub Urbanec, Karban, Málek – Nghabo.
Náhradníci:
Andrew – Markovic, Selnar, Kanakimana, Mareš, Vorlický, Břečka, Vedral, Gjorgievski, Janetzký, Cicilia.
Náhradníci:
Bleha – Vott, Apea, Antwi, Vrána, Jakub Řezníček, Ejedegba, V. Hora, Conte.

Rozhodčí: Radina – Dresler, Jurajda

Tabulka

1.Zbrojovka Brno16132140:1341
2.Táborsko16113235:1436
3.Opava1788129:1632
4.Artis Brno1795330:1932
5.Slavia Praha B1773729:2024
6.Ostrava B1673626:2324
7.Příbram1673615:2124
8.Žižkov1672719:2623
9.Ústí nad Labem1763830:3121
10.České Budějovice1662817:2320
11.Jihlava1745818:2117
12.Prostějov1744918:2516
13.Chrudim1637619:3216
14.Sparta Praha B17511114:3616
15.Vlašim1634922:2313
16.Kroměříž17411214:3213
Výsledky

