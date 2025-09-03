Kroměříž nadále bez bodu, výhru rezervy Baníku zajistili Sirotek a Bewene

Slezané rozhodli o výhře v rozmezí 63. až 69. minuty, kdy se trefili střídající Sirotek a Bewene. Konečný výsledek stanovil další příchozí hráč z lavičky Nogha.
Ostrava doma v sezoně neprohrála ani ve čtvrtém utkání, potřetí zvítězila a ztrácí bod na vedoucí Táborsko. Třetí Zbrojovka Brno je ale za Baníkem jen o bod pozadu a k tomu má zápas k dobru. Hanácká Slavia venku nebodovala ani na čtvrtý pokus.
64. Sirotek
69. Bewene
89. Nogha
Hrubý – Bewene, Simerský (C), Měkota, Šehić (58. Sirotek) – Holaň (90. Temel), Ogbu (73. Nogha), Komljenović – P. Jaroň, Látal – Zlatohlávek (73. Šubert).
J. Dostál – Mynář, Hlinka, Čelůstka, Toman (79. D. Moučka) – Bartolomeu (58. Rolinek), Kříž (79. D. Němeček), Kulíšek – Ovesný (58. Koryčan), Holík (C) (69. Mackleyther), Žák.
M. Moučka – Krupička, Drozd.
Mucha – Dočkal, Holek, Kudela, Suleiman, Zavadil.
23. Látal, 36. Ogbu, 65. P. Jaroň
15. Toman, 62. Kříž
Rozhodčí: Kubečka – Hurych, Lakomý.
Počet diváků: 384