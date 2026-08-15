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Karviná smetla nováčka z České Lípy pěti góly a vévodí druhé lize

Autor: ,
  18:13

Karvinský záložník Radim Breite se snaží získat míč v souboji s vlašimským Bojanem Dordičem. | foto: MAFRA

Karvinští fotbalisté zvítězili ve 4. kole druhé ligy na hřišti nováčka České Lípy 5:2. Slezský celek, který byl kvůli korupční kauze vyloučen z nejvyšší soutěže, si připsal třetí výhru a posunul se do čela neúplné tabulky.

Severočeši jsou jedním ze čtyř týmů, který nadále čeká na premiérový triumf v sezoně druhé nejvyšší soutěže.

V České Lípě padlo pět branek už v úvodním poločase. Domácí odpověděli na dva Pirovy góly, v závěru úvodního dějství však obstaral vítěznou trefu Selnar. Po změně stran si dal vlastní branku Havelka a na konci zápasu uzavřel skóre opět Selnar.

Chance Národní Liga
4. kolo 15. 8. 2026 18:00
zápas probíhá
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : Slezský FC Opava Slezský FC Opava 2:0 (2:0)
Góly:
28. Havel
40. Kateřiňák
Góly:
Sestavy:
Pastornický – Plachý, Havel (C), Holiš, Heppner – Bláha, Kateřiňák – Varačka, J. Rezek, Šplíchal – Matějka.
Sestavy:
Ciupa – Zálešák, Lehoczki (C), Aidara, Helešic – M. Novák, Turanjanin, Čejka, Juritka, Múdry – B. Sy.
Náhradníci:
Kubný, Kerbach – Zeronik, Barac, Juzvak, Polyák, Slouk, L. Hruška, Miška.
Náhradníci:
Jovanoski, Grigar – Darmovzal, Bránecký, Lacík, Diao, Buchta, Vladař.
Žluté karty:
19. Havel, 45+1. Bláha
Žluté karty:
31. Aidara

Rozhodčí: Pechanec – Váňa, Rosický

Chance Národní Liga
4. kolo 15. 8. 2026 17:00
zápas probíhá
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 1:1 (0:1)
Góly:
77. Nghabo
Góly:
32. Jalovičor
Sestavy:
Melichar – Vott (74. Urbanec), Nghabo, Tošnar (46. Apea), Svoboda – Málek, Fila, Švestka (C), Roušar – Krulich, Conte (46. T. Jedlička, 58. Čadek).
Sestavy:
Kerl – Surzyn, Šindelář, Ušijama, J. Kadlec (59. Š. Polášek) – Halda (84. Dziuba), Jalovičor – Imrana (74. Matoušek I), Koudelka (C) (74. Okeke), M. Polášek – Voleský (84. Fišer).
Náhradníci:
Gergela – Zápotočný, Kop, Bárta.
Náhradníci:
Mikulec – M. Jaroň, Zapletal.
Žluté karty:
15. Roušar, 61. Melichar, 82. Krulich
Žluté karty:
61. Imrana, 86. Matoušek I

Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Matoušek

Chance Národní Liga
4. kolo 15. 8. 2026 18:00
zápas probíhá
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
1. M. Lacko
12. Čermák
Sestavy:
Vajner – Štecha, Kulíšek, Hlinka, Čelůstka – D. Polášek, Kříž, Kudela, Mach, Moučka – Koryčan.
Sestavy:
Slavata – Štrakl, Čermák (C), Štětka, Hošek – Křivánek, M. Lacko, Moudrý, Jambor, Křehlík – Omotoye.
Náhradníci:
J. Dostál – Bartolomeu, Dočkal, Hais, Holík, Ovesný, D. Polák, Žák, Zavadil, Toman.
Náhradníci:
Mastný – Alkasim, Haala, T. Franěk, Labaran, Matoušek, Mokrovics, Sambou, Šelicha, Usman.
Žluté karty:
34. Kříž
Žluté karty:
14. Křehlík, 36. Štrakl

Rozhodčí: Habermann – Bělák, Dresler

Chance Národní Liga
4. kolo 15. 8. 2026 16:00
FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa : MFK Karviná MFK Karviná 2:5 (2:3)
Góly:
28. D. Mašek
42. Šimon
Góly:
21. Pira
32. Pira
45+1. Selnar
50. Havelka (vla.)
89. Selnar
Sestavy:
Vliegen – Dudl, Kouřil, Žežulka – D. Mašek (57. Blecha), Vostřel (57. Káža), Havelka (68. Červenka), Haitl – Schön (57. Vlk), Šimon (C) (82. Edeh), Ondráček.
Sestavy:
Lapeš – Condé, Yakubu (88. Endl), Milić, Fleišman (C) (68. Muhammad) – Breite (73. Hamza) – Kronus (73. Míšek), Čičovský, Samko, Selnar – Pira (68. Šašinka).
Náhradníci:
R. Novák, Šťovíček – Slanina, Vencl, Zouhar, Matys.
Náhradníci:
Vodička – Kone, Aldin, Rajtmajer, Konaté.
Žluté karty:
75. Ondráček
Žluté karty:

Rozhodčí: Rouček – Machač, Novák

Počet diváků: 1562

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

4. kolo

FK Viktoria Žižkov vs. FC Baník Ostrava B //www.idnes.cz/sport
16.8. 10:15
  • 1.96
  • 3.47
  • 3.51
FK Třinec vs. Viagem Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
17.8. 18:00
  • 3.18
  • 3.47
  • 2.07

5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 8:5 9
2. SK Slavia Praha BSlavia B 4 2 2 0 9:6 8
3. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 3 2 1 0 7:4 7
4. FK Dukla PrahaDukla Praha 4 2 1 1 7:5 7
5. Fotbal PříbramPříbram 3 2 1 0 5:3 7
6. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 4 1 2 1 7:5 5
7. FC SILON TáborskoTáborsko 3 1 2 0 4:3 5
8. SK KladnoKladno 4 1 2 1 4:4 5
9. Slezský FC OpavaOpava 3 1 1 1 3:2 4
10. FC Vysočina JihlavaJihlava 3 1 1 1 2:2 4
11. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 3 1 0 2 2:5 3
12. FK TřinecTřinec 3 0 2 1 3:4 2
13. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 4 0 2 2 6:11 2
14. FC Baník Ostrava BOstrava B 3 0 1 2 3:5 1
15. 1. SK ProstějovProstějov 3 0 1 2 2:4 1
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 3 0 1 2 0:4 1

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

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