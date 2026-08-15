Karviná smetla nováčka z České Lípy pěti góly a vévodí druhé lize

Severočeši jsou jedním ze čtyř týmů, který nadále čeká na premiérový triumf v sezoně druhé nejvyšší soutěže.
V České Lípě padlo pět branek už v úvodním poločase. Domácí odpověděli na dva Pirovy góly, v závěru úvodního dějství však obstaral vítěznou trefu Selnar. Po změně stran si dal vlastní branku Havelka a na konci zápasu uzavřel skóre opět Selnar.
28. Havel
40. Kateřiňák
Pastornický – Plachý, Havel (C), Holiš, Heppner – Bláha, Kateřiňák – Varačka, J. Rezek, Šplíchal – Matějka.
Ciupa – Zálešák, Lehoczki (C), Aidara, Helešic – M. Novák, Turanjanin, Čejka, Juritka, Múdry – B. Sy.
Kubný, Kerbach – Zeronik, Barac, Juzvak, Polyák, Slouk, L. Hruška, Miška.
Jovanoski, Grigar – Darmovzal, Bránecký, Lacík, Diao, Buchta, Vladař.
19. Havel, 45+1. Bláha
31. Aidara
Rozhodčí: Pechanec – Váňa, Rosický
77. Nghabo
32. Jalovičor
Melichar – Vott (74. Urbanec), Nghabo, Tošnar (46. Apea), Svoboda – Málek, Fila, Švestka (C), Roušar – Krulich, Conte (46. T. Jedlička, 58. Čadek).
Kerl – Surzyn, Šindelář, Ušijama, J. Kadlec (59. Š. Polášek) – Halda (84. Dziuba), Jalovičor – Imrana (74. Matoušek I), Koudelka (C) (74. Okeke), M. Polášek – Voleský (84. Fišer).
Gergela – Zápotočný, Kop, Bárta.
Mikulec – M. Jaroň, Zapletal.
15. Roušar, 61. Melichar, 82. Krulich
61. Imrana, 86. Matoušek I
Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Matoušek
1. M. Lacko
12. Čermák
Vajner – Štecha, Kulíšek, Hlinka, Čelůstka – D. Polášek, Kříž, Kudela, Mach, Moučka – Koryčan.
Slavata – Štrakl, Čermák (C), Štětka, Hošek – Křivánek, M. Lacko, Moudrý, Jambor, Křehlík – Omotoye.
J. Dostál – Bartolomeu, Dočkal, Hais, Holík, Ovesný, D. Polák, Žák, Zavadil, Toman.
Mastný – Alkasim, Haala, T. Franěk, Labaran, Matoušek, Mokrovics, Sambou, Šelicha, Usman.
34. Kříž
14. Křehlík, 36. Štrakl
Rozhodčí: Habermann – Bělák, Dresler
28. D. Mašek
42. Šimon
21. Pira
32. Pira
45+1. Selnar
50. Havelka (vla.)
89. Selnar
Vliegen – Dudl, Kouřil, Žežulka – D. Mašek (57. Blecha), Vostřel (57. Káža), Havelka (68. Červenka), Haitl – Schön (57. Vlk), Šimon (C) (82. Edeh), Ondráček.
Lapeš – Condé, Yakubu (88. Endl), Milić, Fleišman (C) (68. Muhammad) – Breite (73. Hamza) – Kronus (73. Míšek), Čičovský, Samko, Selnar – Pira (68. Šašinka).
R. Novák, Šťovíček – Slanina, Vencl, Zouhar, Matys.
Vodička – Kone, Aldin, Rajtmajer, Konaté.
75. Ondráček
Rozhodčí: Rouček – Machač, Novák
Počet diváků: 1562