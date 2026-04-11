Zbrojovka ošklivě klopýtla, v Opavě dostala čtyři góly. Jak si povede Artis?

Domácí poslal do vedení v šesté minutě Sy. Ve 24. minutě Markovič nedovoleně zastavil autora první branky, který by běžel sám na branku, a dostal červenou kartu. Z opakovaných záběrů nebylo patrné, o jak velký kontakt se ze strany brněnského obránce jednalo. Opava přesilovku okamžitě dvakrát využila zásluhou Helešice a Ndiayeho. Druhý jmenovaný po přestávce stanovil konečné skóre.
Slezané, kteří jsou vyšetřováni v korupční a sázkařské kauze, na druhý pokus poprvé vyhráli pod koučem Navrátilem. Bodově se na ně může dotáhnout jiný brněnský celek Artis, jenž od 18:00 hraje s Vlašimí. Zbrojovka nebodovala po 15 kolech poprvé od loňského srpna.
6. Sy
26. Helešic
29. Ndiaye
65. Ndiaye
Babka – Zálešák, Srubek (C), Lehoczki, Helešic – Sy, Turanjanin, M. Novák, Papalele (81. Lacík) – Ndiaye, Mužík (83. Sochor).
Hrdina – Juroška, Klíma, Hofmann (C), Markovič, Kaká (46. Vedral) – Vachoušek (64. Kanakimana), Texl (46. Gjorgievski), Janetzký, Rymarenko (46. Žitný) – Velich (80. Selnar).
Ciupa – Fabiánek, Búkasí, Kaštánek, Brož.
Prodělal – Čavoš, Kronus, Břečka, Blecha, Cicilia.
28. M. Novák, 42. Srubek
44. Hofmann
24. Markovič
Rozhodčí: Černý – Pochylý, Žurovec
Počet diváků: 2814
19. Kašpárek
Holý – Harazim, Plechatý, Čoudek, Kosek – Breite, Pospíšil (C), Fomba – Navrátil, Vukadinović – Al-Mušajfrí.
A. Rezek – Záviška, Kurka, Koné, J. Dufek – Soukeník, Ojora – Hájek, Djordjić, Kulhánek (C) – Kašpárek.
Borek, Kašík – Al-Brakí, Jeřábek, Samek, D. Toula, Sedlák, Osei, Fulnek, Švancara.
Kotek – Jindra, Rama, Hrubeš, Š. Tesař, J. Franěk, Buchvaldek, H. Hruška, Omale, D. Beránek, Michl.
22. Hájek, 36. J. Dufek
Rozhodčí: Adam Trska – Václav Ježek, Lukáš Lakomý