Zbrojovka ošklivě klopýtla, v Opavě dostala čtyři góly. Jak si povede Artis?

  18:15
Fotbalisté brněnské Zbrojovky při dlouhém oslabení utrpěli ve šlágru 22. kola druhé ligy debakl 0:4 v Opavě. Suverénní lídr tabulky prohrál v soutěži teprve podruhé, přesto dál míří k přímému návratu mezi elitu po třech letech. Svěřenci trenéra Martina Svědíka jsou v čele o 15 bodů před dnešním soupeřem. Slezané vystřídali o bod na druhém místě, které zajišťuje účast v baráži, Táborsko.

Opavský Felix Čejka se pokusil zakončit i nůžkami. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Domácí poslal do vedení v šesté minutě Sy. Ve 24. minutě Markovič nedovoleně zastavil autora první branky, který by běžel sám na branku, a dostal červenou kartu. Z opakovaných záběrů nebylo patrné, o jak velký kontakt se ze strany brněnského obránce jednalo. Opava přesilovku okamžitě dvakrát využila zásluhou Helešice a Ndiayeho. Druhý jmenovaný po přestávce stanovil konečné skóre.

Slezané, kteří jsou vyšetřováni v korupční a sázkařské kauze, na druhý pokus poprvé vyhráli pod koučem Navrátilem. Bodově se na ně může dotáhnout jiný brněnský celek Artis, jenž od 18:00 hraje s Vlašimí. Zbrojovka nebodovala po 15 kolech poprvé od loňského srpna.

Chance Národní Liga
22. kolo 11. 4. 2026 16:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 4:0 (3:0)
Góly:
6. Sy
26. Helešic
29. Ndiaye
65. Ndiaye
Góly:
Sestavy:
Babka – Zálešák, Srubek (C), Lehoczki, Helešic – Sy, Turanjanin, M. Novák, Papalele (81. Lacík) – Ndiaye, Mužík (83. Sochor).
Sestavy:
Hrdina – Juroška, Klíma, Hofmann (C), Markovič, Kaká (46. Vedral) – Vachoušek (64. Kanakimana), Texl (46. Gjorgievski), Janetzký, Rymarenko (46. Žitný) – Velich (80. Selnar).
Náhradníci:
Ciupa – Fabiánek, Búkasí, Kaštánek, Brož.
Náhradníci:
Prodělal – Čavoš, Kronus, Břečka, Blecha, Cicilia.
Žluté karty:
28. M. Novák, 42. Srubek
Žluté karty:
44. Hofmann
Červené karty:
Červené karty:
24. Markovič

Rozhodčí: Černý – Pochylý, Žurovec

Počet diváků: 2814

Chance Národní Liga
22. kolo 11. 4. 2026 18:00
zápas probíhá
SK Artis Brno SK Artis Brno : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
19. Kašpárek
Sestavy:
Holý – Harazim, Plechatý, Čoudek, Kosek – Breite, Pospíšil (C), Fomba – Navrátil, Vukadinović – Al-Mušajfrí.
Sestavy:
A. Rezek – Záviška, Kurka, Koné, J. Dufek – Soukeník, Ojora – Hájek, Djordjić, Kulhánek (C) – Kašpárek.
Náhradníci:
Borek, Kašík – Al-Brakí, Jeřábek, Samek, D. Toula, Sedlák, Osei, Fulnek, Švancara.
Náhradníci:
Kotek – Jindra, Rama, Hrubeš, Š. Tesař, J. Franěk, Buchvaldek, H. Hruška, Omale, D. Beránek, Michl.
Žluté karty:
Žluté karty:
22. Hájek, 36. J. Dufek

Rozhodčí: Adam Trska – Václav Ježek, Lukáš Lakomý

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 22 18 2 2 48:18 56
2. Slezský FC OpavaOpava 22 11 8 3 38:20 41
3. FC SILON TáborskoTáborsko 22 12 4 6 39:24 40
4. SK Artis BrnoArtis Brno 21 11 5 5 34:25 38
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 21 10 4 7 28:31 34
6. FK PříbramPříbram 22 10 4 8 22:25 34
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 22 10 3 9 41:35 33
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 22 9 3 10 32:32 30
9. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 22 8 3 11 22:30 27
10. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 21 7 5 9 29:25 26
11. SK Slavia Praha BSlavia B 22 7 5 10 33:32 26
12. MFK ChrudimChrudim 22 6 7 9 30:40 25
13. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 22 7 1 14 21:37 22
14. FC Vysočina JihlavaJihlava 21 4 7 10 21:27 19
15. 1. SK Prostějov FKProstějov 22 4 7 11 24:34 19
16. AC Sparta Praha BSparta B 22 5 2 15 16:43 17

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

ONLINE: Slovácko - Hradec Kr. 1:0, domácí jdou do vedení, trefuje se Ouanda

Sledujeme online
Fotbalisté Slovácka se radují z gólu, který vstřelil Adonija Ouanda.

Tři kola před koncem živí naději na umístění mezi nejlepšími šesti týmy Chance Ligy. Fotbalisté Hradce Králové hrají tentokrát na půdě Slovácka, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v...

11. dubna 2026  18:27

ONLINE: Liverpool hraje proti Fulhamu, Arsenal padl s Bournemouthem

Sledujeme online
Zklamaní fotbalisté Arsenalu po inkasovaném gólu

Čtyři zápasy nabízí sobotní program 32. kola anglické fotbalové ligy. Vedoucí Arsenal doma překvapivě padl s Bournemouthem 1:2. Brentford remizoval s Evertonem 2:2, Brighton zvítězil na Burnley 2:0....

11. dubna 2026  18:24

Jablonec - Baník 4:1, domácí jsou průběžně třetí, trápení Ostravanů pokračuje

Spokojení fotbalisté Jablonce během závěru utkání proti Baníku Ostrava

Fotbalisté Jablonce si na domácí půdě ve 29. ligovém kole poradili s ostravským Baníkem 4:1 a průběžně se posunuli na třetí místo tabulky. Za Severočechy se postupně prosadili Hollý, Okeke, Singhateh...

11. dubna 2026  17:46

Bohemians - Zlín 2:1, domácí ukončili sérii nezdarů, rozhodl Drchal

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Václava Drchala v utkání proti Zlínu.

Z posledních čtyř utkání získali jediný bod, nyní se fotbalisté Bohemians konečně dočkali výhry. Ve 29. ligovém kole porazili doma Zlín 2:1 po trefách Lischky a Drchala, za hosty pálil Machalík.

11. dubna 2026  17:34

Na Býmu s Petříkem už etická komise nemůže, z Fotbalové asociace ČR vystoupili

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Bývalí prvoligoví sudí Pavel Býma a Jan Petřík, podezřelí v čerstvé korupční kauze, vystoupili z Fotbalové asociace ČR. Její etická komise s nimi proto zastavila řízení. Na fotbalové půdě tak nemohou...

11. dubna 2026  16:51

49 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila celkem 49 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů...

11. dubna 2026  16:50

Sparta v Teplicích, kotel už na rozcvičce. Rezek: Umí vyhrát, i když se jí nedaří

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...

Fanoušci už na rozcvičce, o přestávce rapper VlaďkySyn, na hřišti fotbalisté Teplic a Sparty. Fotbalová Stínadla se chystají na nedělní ligový zápas jara, který by si nenechali ujít ani Homolkovi.

11. dubna 2026  7:44

Součkova radost, Krejčího zmar. West Ham v záchranářském duelu rozdrtil Wolves

Tomáš Souček (vlevo) a Konstantinos Mavropanos si plácají po důležité výhře nad...

Fotbalisté West Hamu si polepšili v boji o záchranu v anglické lize. V předehrávce 32. kola rozdrtili poslední Wolverhampton 4:0, po dvou gólech dali obránce Mavropanos a útočník Castellanos. Celé...

10. dubna 2026

Další ztráta Táborska, Ústí znovu vítězné. Béčko Slavie dostalo šestku

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fotbalisté Táborska ve 22. kole druhé ligy doma po divokém závěru překvapivě remizovali s poslední Spartou B 1:1 a v sobotu mohou klesnout z druhého místa na čtvrté a vypadnout z barážových příček....

10. dubna 2026  21:03,  aktualizováno  21:08

Jak se dostat na zápasy českých fotbalistů na MS? FAČR zahájila prodej

Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.

Fotbalová asociace ČR v pátek zahájila distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely...

10. dubna 2026  17:46

Dlouhodobý dvojí metr, ovlivnili zápas. Barcelona si opět stěžuje na rozhodčí

Rumunský sudí István Kovács uděluje žlutou kartu stoperovi Barcelony Cubarsímu...

Není to v této sezoně poprvé. Fotbalová Barcelona den po porážce v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů s Atlétikem (0:2) podala oficiální stížnost na rozhodčí. Vypíchla diskutovanou situaci z 54. minuty,...

10. dubna 2026  16:40

