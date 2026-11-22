Oba týmy se pod televizní věží rychle gólově prosadily.
V osmé minutě otevřel skóre domácí Papoušek, chvíli nato přesnou střelou zpoza vápna srovnal Lacík. Zápas rozhodl v 54. minutě tečí kapitán Viktorie Batioja.
Opava nebodovala po třech kolech.
8. Papoušek
54. Batioja
11. Lacík
Sirotník – Reiter, Žitný, Hašek, F. Novotný – Mareš (90+1. Hubínek) – Prošek (71. Baafi), Papoušek (83. R. Hrubý), Batioja (C), Hönig (90+1. Kosek) – Huf.
Jovanoski – Srubek, Janoščín (C), Štěpánek – Zálešák, Múdry (67. Krch), M. Novák, Helešic – Čejka (67. B. Sy), Lacík (82. Darmovzal), Juritka (58. Owusu).
Škodoň – M. Richter, Kujabi, Vlček, Holásek, Polyák.
Hulva – Turanjanin, Aidara, Bránecký, Brzobohatý.
21. Reiter, 77. Mareš
31. Štěpánek, 75. Janoščín, 81. B. Sy, 84. Owusu
Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Šůma
Počet diváků: 1108
Kořán – Záviška, F. Říha, Kulhánek (C), Kurka – J. Hrubeš, Musil, Teterja, Djordjić – Ahmed (55. Soukeník), Hodek.
Kerl – Surzyn, Šindelář, Endl, J. Kadlec – Bauer, Jalovičor, Š. Polášek, Černák – Koudelka (C) – Okeke.
Kotek – Koné, Jindra, Mané, Kane, Hájek, Naskos.
Mikulec – Halda, Kejř, Dziuba, Voleský, M. Jaroň, Fišer, M. Polášek, Alijagić, Zapletal.
Rozhodčí: Wulkan – Wolf, Cichra
Kotlín – K. Hrubeš, Hrdlička, Čítek, Túlio – Chalupa, Pospíšil, Samek – F. Růžička, Klimeš, Jurčenko.
Slavata – Hošek, Štrakl, Štětka, Matoušek – M. Lacko, Jambor – Křehlík, Moudrý, Sambou – Omotoye.
Spilka – M. Jedlička, H. Hruška, O. Novotný, J. Lacko, Shehu, Kašpárek, Osmani, Jeřábek, Toml, Kozojed.
Mastný – Mokrovics, Abdullahi, Labaran, Haala, Alkasim, Šelicha, Odekunle, Sinanaj, Usman.
13. K. Hrubeš
Rozhodčí: Volek – Paták, Šimoník
|1.
|Karviná
|15
|10
|1
|4
|32:19
|31
|2.
|Dukla
|15
|9
|3
|3
|26:20
|30
|3.
|Jihlava
|14
|8
|2
|4
|25:16
|26
|4.
|Příbram
|15
|6
|6
|3
|26:21
|24
|5.
|Vlašim
|14
|6
|3
|5
|23:17
|21
|6.
|Ústí nad Labem
|15
|5
|5
|5
|20:20
|20
|7.
|Česká Lípa
|15
|5
|5
|5
|22:25
|20
|8.
|Táborsko
|15
|4
|7
|4
|20:21
|19
|9.
|Ostrava B
|15
|5
|3
|7
|25:23
|18
|10.
|Opava
|15
|4
|6
|5
|20:23
|18
|11.
|Žižkov
|15
|5
|3
|7
|15:23
|18
|12.
|Slavia B
|15
|4
|5
|6
|29:28
|17
|13.
|Kladno
|14
|4
|5
|5
|21:22
|17
|14.
|Prostějov
|14
|2
|8
|4
|18:22
|14
|15.
|Třinec
|15
|3
|5
|7
|17:26
|14
|16.
|Kroměříž
|15
|3
|3
|9
|15:28
|12