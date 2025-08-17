Necid poslal Slavii do vedení, po otočce ale bere tři body Příbram

Autor:
  12:40
Fotbalisté Příbrami vyhráli v jediném nedělním dopoledním utkání šestého kola druhé ligy na hřišti rezervy pražské Slavie 2:1. Nováček tak po čtyřech prohrách zaznamenal druhé vítězství a v tabulce poskočil na 11. místo. Béčku Slavie patří sedmá příčka se třemi výhrami i prohrami.

Radost fotbalistů Příbramy. | foto: FK Příbram

Na hřišti v Radotíně se domácí ujali vedení v 17. minutě, poté co se po centru Pikolona zblízka prosadil Necid. Bývalý reprezentant skóroval podruhé v tomto ročníku. Dvě minuty nato hosté vyrovnali, rovněž hlavou se trefil Atwi. Příbramští obrat dokonali krátce před koncem prvního poločasu po Urbancově výstavní střele.

Od 14:30 hodin se bude hrát duel Ostrava B - Chrudim, od 17 hodin Vlašim - Sparta Praha B.

Chance Národní Liga
6. kolo 17. 8. 2025 10:15
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 1:2 (1:2)
Góly:
17. Necid
Góly:
19. Antwi
43. Jakub Urbanec
Sestavy:
Božev – Kovář (82. Uduebo), T. Vlček, Suchý (C) (66. Deli) – Boledovič, Belžík, Jelínek, Kolísek (59. Hájek) – Pikolon (82. Okonkwo), Necid, D. Toula (59. Piták).
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Ejedegba, Piško, Jakub Urbanec – Švestka (C) – Vrána (84. Vott), Málek (90+4. Faye), Kop (59. Vokřínek), Antwi – Šmiga (84. Vandas).
Náhradníci:
A. Rezek – Naskos, Behenský, Slončík, Kohout.
Náhradníci:
Bleha – Joković.
Žluté karty:
89. Boledovič
Žluté karty:
21. Málek, 38. Ejedegba, 88. Jakub Urbanec

Rozhodčí: Machálek – Marek, Lakomý

Chance Národní Liga
6. kolo 17. 8. 2025 14:30
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : MFK Chrudim MFK Chrudim 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Glogar – Hádek, Brázdil

Chance Národní Liga
6. kolo 17. 8. 2025 17:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Radina – Slavíček, Šůma.

