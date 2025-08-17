Necid poslal Slavii do vedení, po otočce ale bere tři body Příbram

Na hřišti v Radotíně se domácí ujali vedení v 17. minutě, poté co se po centru Pikolona zblízka prosadil Necid. Bývalý reprezentant skóroval podruhé v tomto ročníku. Dvě minuty nato hosté vyrovnali, rovněž hlavou se trefil Atwi. Příbramští obrat dokonali krátce před koncem prvního poločasu po Urbancově výstavní střele.
Od 14:30 hodin se bude hrát duel Ostrava B - Chrudim, od 17 hodin Vlašim - Sparta Praha B.
17. Necid
19. Antwi
43. Jakub Urbanec
Božev – Kovář (82. Uduebo), T. Vlček, Suchý (C) (66. Deli) – Boledovič, Belžík, Jelínek, Kolísek (59. Hájek) – Pikolon (82. Okonkwo), Necid, D. Toula (59. Piták).
Melichar – Svoboda, Ejedegba, Piško, Jakub Urbanec – Švestka (C) – Vrána (84. Vott), Málek (90+4. Faye), Kop (59. Vokřínek), Antwi – Šmiga (84. Vandas).
A. Rezek – Naskos, Behenský, Slončík, Kohout.
Bleha – Joković.
89. Boledovič
21. Málek, 38. Ejedegba, 88. Jakub Urbanec
Rozhodčí: Machálek – Marek, Lakomý
Rozhodčí: Glogar – Hádek, Brázdil
Rozhodčí: Radina – Slavíček, Šůma.