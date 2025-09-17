Napadený Svoboda navštívil asociaci i seminář elitních sudích: Pískat budu dál

Petr Bílek
  15:55
Gesto na pochvalu. Sedmnáctiletého sudího Dominika Svobodu, kterého škrtil při zářijovém zápase dorostenců v Meziboří jirkovský trenér Lukáš Rusník, pozvala Fotbalová asociace České republiky (FAČR) k návštěvě svého sídla. Zúčastnil se také přípravného semináře s elitními českými rozhodčími. Navzdory hrůznému incidentu se svěřil, že s pískáním nekončí.
Fotogalerie4

Mladý český fotbalový rozhodčí Dominik Svoboda (vlevo), který čelil v zápase dorostu fyzickému napadení, s předsedou komise rozhodčích LIborem Kovaříkem. | foto: Jan Tauber, FAČR

„Práci rozhodčího mám rád, chci na sobě dál makat, a přestože mě potkala hodně negativní zkušenost, určitě budu s pískáním pokračovat,“ citovaly Svobodu internetové stránky FAČR.

V sobotu 6. září při utkání dorostenecké I. A třídy čelil bezprecedentnímu ataku, přestože měl na rukávu zelenou pásku pro nováčka mezi rozhodčími. Rusníkovo běsnění popsal jako škrcení, což potvrdil i domácí klub. Nasvědčovala tomu také lékařská zpráva. Hosté v protestu psali o „chycení za dres v oblasti vrchu hrudníku a odstrčení“.

Případem se kromě krajské disciplinární komise zabývá i policie, neboť Svoboda podal na kouče trestní oznámení. Utkání ukončil ve 27. minutě.

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

„Nejprve mi udělalo radost, když se mnou den po zápase, v němž jsem byl fyzicky napaden, osobně hovořil předseda asociace David Trunda,“ potěšilo Svobodu. Práci rozhodčího na úrovni mosteckého okresu se věnuje od letošního jara. „Poté mě kontaktoval také předseda komise rozhodčích Libor Kovařík a pozval mě na seminář nejlepších českých sudích. Pozvání asociace i komise si velice vážím. Beru to jako podporu v nelehkém období, které jsem v posledních dnech prožíval.“

Již loni na podzim dostali pozvánku na seminář nejlepších domácích rozhodčích mladí sudí z Jihočeského a Ústeckého kraje, kteří se také ve svých zápasech stali terčem agresivního chování a vulgárních útoků. Nyní komise pozvala rovněž Svobodu, aby mu vyjádřila podporu a solidaritu.

Mladý český fotbalový rozhodčí Dominik Svoboda (vlevo), který čelil v zápase dorostu fyzickému napadení, mezi elitními českými rozhodčími.

„Velice nás mrzí, co Dominika na hřišti potkalo. Podobné věci jednoznačně odsuzujeme. V případě Dominika je věc alarmující o to víc, že v utkání měl pásku pro začínající rozhodčí. Přesto byl napaden trenérem týmu a navíc v dorostenecké soutěži,“ podivuje se šéf rozhodčích Kovařík.

Kampaň Zelená páska se rozběhla v srpnu před startem nižších soutěžích, aby byli noví rozhodčí částečně chránění a dostalo se jim respektu od všech aktérů utkání.

„I proto nás okolnosti Dominikova případu zasáhly. Jsme moc rádi, že přijal naše pozvání na seminář elitních rozhodčích a celý den na asociaci si užil. Věříme, že ho to obohatí do budoucna. A také, že dostal další motivaci. Těší nás hlavně to, že se práci rozhodčího hodlá dál věnovat. Stojíme za každým rozhodčím v Česku, na jakékoliv úrovni,“ vzkázal Kovařík mužům (nejen) v černém.

Kauzu škrtícího trenéra Jirkova řeší policie. Meziboří odmítá nařčení z rasismu

Svoboda, který zároveň hraje za dorost v domovských Braňanech, opouštěl sídlo asociace nadšený.

„Pro mě to byl super zážitek - zblízka sledovat přípravu rozhodčích, zajímavá byla i teorie s rozborem situací z naší nejvyšší soutěže. Rozhodčí znám jen z televize a možnost strávit s nimi společně pár hodin pro mě znamenala velkou zkušenost. A také motivaci, abych se třeba sám někdy posunul na vyšší úroveň,“ zářil středoškolák nadšením.

Mnozí se báli, že ho trenérovo běsnění odradí, ale zelenou pásku ani rozhodcovský dres nesundá. Po incidentu Ústecký krajský fotbalový svaz rozhodl, že od příští sezony bude povinné natáčení i zápasů mládeže.

