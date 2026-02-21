Když postup nevyjde, tak nechci utíkat, říká nejdražší posila v historii Artisu

Šestadvacetiletý stoper, jehož kariéru poznamenaly i zdravotní problémy, teď v zimě vyměnil severočeský boj o evropské poháry za jihomoravskou snahu o postup do nejvyššího patra české fotbalové pyramidy v dresu Artisu. „Jsem stoprocentně fit a věřím, že přestup do Brna je správný krok,“ hlásí patnáctimilionová posila, nejdražší v historii klubu.
Je mi jasné, že se vás každý ptá, proč jdete v ideálním fotbalovém věku do druhé ligy, položím tedy otázku jinak. Nedávno jste zmínil, že za vámi Liberec úplně nestál. Kdyby se tam více snažili vás udržet, bavili bychom se teď spolu o Artisu?
To je otázka. Necítil jsem od Liberce přemlouvání, abych zůstal. Řekli mi, že bych neměl takovou herní minutáž, přestože na podzim jsem odehrál skoro všechno a myslím, že se mi ten půlrok povedl. Těžko říct, přemlouvání za mě zkrátka vypadá jinak.
Nicméně tuhle sezonu jste začínal z pozice náhradníka, do sestavy jste se dostal až po zranění Šimona Gabriela…
Kdyby se Gába nezranil, tak bych podle mě neodehrál ani minutu, určitě ne v základu. I když je to nepříjemné a mrzí mě to za něj, tak nebýt jeho zranění, jiné angažmá bych si na hřišti asi nevykopal.
Jak těžké pro vás bylo odejít? Přeci jen jste v Liberci strávil šest let…
Odcházelo se mi fakt strašně těžko, bylo to opravdu nepříjemné. Hodně jsme si s přítelkyní Liberec oblíbili, ale i tohle fotbalový život přináší. Už delší dobu jsem se tam ale necítil dobře. Pro mou kariéru je přestup dobrý krok, ve Slovanu bych maximálně paběrkoval a fotbal je prostě byznys. Artis přišel s nabídkou a řekli mi, ať se rozhodnu. A já se rozhodl.
Přijde mi, že Liberec a Artis mají podobně ambiciózní projekty, byť samozřejmě na jiné úrovni. Vnímáte to stejně?
Je to tak, přijde mi, že Liberec má tak dva roky náskok, ale věřím, že to tady také vybudujeme, jen musíme postoupit. Moc se mi líbí vize vedení, třeba i rekonstrukce stadionu nebo stavba tréninkového centra. Je to pro mě zajímavá výzva.
Na Artis už jste v této sezoně narazil, s Libercem jste sním po penaltách vypadl z poháru. Věděl jste už tenkrát, že právě Brno bude vaše další štace?
Vůbec. Na ten zápas vzpomínám nerad, vypadli jsme, vůbec se nám nepovedl. Tenkrát jsem si nedovedl představit, že do Artisu přestoupím. V Liberci mi tehdy řekli, že mě za žádnou cenu nepustí, a pak najednou přišla první nabídka a všechno bylo jinak. Nicméně i pro mě byla finančně zajímavá a dostal jsem volnou ruku. Hlavně z toho jsem si odvodil, že v podstatě budou rádi, když odejdu. Navíc přivedli další dva stopery. V létě by mi k tomu všemu zbýval jen rok do konce smlouvy, takže bychom si s vedením stejně museli sednout a nějak to řešit. Cítil jsem, že budou prosazovat nové kluky a že je správné odejít už v zimě. I když teď se jim zranil Haris Berbič, tak bych možná ještě chvíli hrál. (úsměv)
Přestože Artis je ambiciózní celek, stále hraje druhou ligu. Měl jste i zajímavější nabídky?
Chvilku se řešil Baník Ostrava, ale ten by za mě nedal tolik peněz co Artis. Chtěl jsem využít toho, že je o mě zájem. Kdybych teď půl roku nehrál, tak by se mi pak v létě těžko něco hledalo. Jak už jsem říkal, Artis je pro mě obrovská výzva a věřím, že tahle sezona bude úspěšná.
Co vás láká nejvíc?
Určitě ambice. Právě ty jsem od vedení klubu cítil, když jsem do klubu přicházel. Věřím, že zvládneme postoupit a půjdeme do ligy.
Hrál roli také faktor kouče Jiřího Chytrého? Pokud se nepletu, tak jste se potkali už v roce 2022 na vašem jediném srazu reprezentace, kde působil v roli asistenta…
Je to tak. Trenér mi volal a jak od něj, tak od vedení, jsem cítil obrovský zájem o můj příchod. I díky tomu mám pocit, že přesun do Brna je správným směrem.
Z toho, co říkáte, mi vyplývá, že si variantu bez postupu ani nepřipouštíte. Kdyby to však nevyšlo, přemýšlel byste o další změně angažmá?
Může se stát všechno, ale rozhodně bych nechtěl utíkat. Věřím, že se to letos povede a kdyby ne, tak za rok stoprocentně. Jestli budeme stále pracovat tímhle způsobem, tak se úspěch dostaví.
Už jste zmínil, že se vám poslední půlrok povedl, dokonce jste se po více než 120 zápasech v první lize dočkal prvního gólu. Plánujete v Brně střeleckou sbírku rozšířit?
(smích) Už po tom gólu jsem hlásil, že jsem to konečně odšpuntoval a teď věřím, že mi to tam začne padat. Pro mě je ale důležité, aby se nám dařilo týmově a nedostávali jsme góly, od toho tu jsem. Když k tomu přijdou i nějaké branky, tak budu jedině rád.
S Artisem jste v přípravě stihl účast v Atlantic Cupu, kde jste se potkali se zajímavými severskými soupeři, ať už jde o švédské Mjällby a Göteborg či norský Rosenborg. Jaká to pro vás byla zkušenost?
Obrovská kvalita soupeřů, jsem rád, že jsme tohle absolvovali. Je to pro nás super zkušenost a konfrontace nám ukázala věci, na kterých musíme zapracovat. Snad nás to dobře nachystalo do ligy.
Výsledkově to ale nebylo úplně ono, všechna utkání se silnějšími soupeři jste prohráli…
V prvním zápase bylo hřiště doslova pod vodou, dávali jsme góly pomalu do prázdné brány, ale jak tam byla voda, tak se míč zastavil na brankové čáře. Nebo taky náš stoper hodil malou domů, míč se opět zastavil a Mjallby snadno skórovalo. Těžko se to hodnotí, ale v první půli jsme předvedli za mě dobrý výkon, v té druhé už jsme skoro plavali. Druhý zápas byl o něco horší, Göteborg byl v jiné fázi přípravy, měli jsme dost v nohách. Na druhou stranou nám tenhle duel asi nejvíc ukázal naše slabiny. A s Rosenborgem jsme to napravili. Výsledkově to sice nebylo ono, ale předvedli jsme výkon, na který bychom rádi navázali v lize.
V sobotu začínáte dohrávkou s Opavou. Okusil jste evropské poháry proti Lille či AC Milán na stadionu San Siro, do druhé ligy se vracíte po osmi letech, kdy jste ve Vlašimi sbíral první zkušenosti v dospělém fotbale. Co od toho očekáváte?
Jak už jsem zmiňoval, může to sice vypadat jako krok zpátky v mé kariéře, ale doufám, že budeme další sezonu v lize, takže na zápas se rozhodně těším. Jsem hodně zvědavý, protože jsem druhou ligu moc nesledoval. Věřím, že utkání zvládneme a pak se uvidí, co bude dál. Tenhle duel je hodně důležitý, protože můžeme odskočit Opavě a pak bychom si to šli rozdat o postup s Táborskem a Zbrojovkou.
Pokud duel s Opavou zvládnete, tak vám na brněnského rivala bude scházet osm bodů. Věříte, že byste mohli jít po přímém postupu?
Myslím, že to určitě není nereálné. Zaměříme se na každé kolo a uvidíme, na co to bude stačit. Hned čtvrtý jarní zápas nás čeká Zbrojovka. Pokud to zvládneme a oni ztratí třeba s Táborskem, tak se ještě můžeme vyhoupnout.
V kariéře jste prošel čtyřmi kluby nejvyšší české soutěže, vidíte nějaké rozdíly v prvoligové a druholigové přípravě?
Velký rozdíl je určitě délka, v druhé lize na ni máte dva měsíce.
A kvalitou?
Tam za mě v případě Artisu rozdíl není, máme fantastický kádr, poznal jsem to i v zápasech. Všichni valí a všichni chceme být ready na ligu a zvládnout postup.
V Liberci jste dokonce působil v roli kapitána, máte ambice být lídrem kabiny také v Brně?
Určitě, i trenér ode mě očekává, abych se toho hned ujal a nebál se mluvit. Je jedno jestli je člověk mladý nebo starý, věřím, že týmu pomůžu.
Artis v zimě přivedl také kapitána Olomouce Radima Breiteho. Nemůžou z toho vzniknou třenice, když je ryze vůdčích osobností v mančaftu víc?
To si nemyslím, naopak je ze mě fajn, že na to v kabině není jen jeden člověk. Radim má za sebou skvělou kariéru, k tomu je tu fantastická parta. Můžeme si navzájem pomoct. Navíc vedení, když nás přivádělo, tak určitě vědělo, co dělá.
Teď jste v Brně, ale jste odchovancem Sparty. Máte motivaci se tam třeba někdy vrátit?
Jednoznačně. Hrát za Spartu byl obrovský sen a jsem rád, že se mi za ni povedlo mít i první ligový start a užít si v jejím dresu evropské poháry. Ale takhle dopředu se nedívám, teď je důležité postoupit do ligy s Artisem. (usmívá se)