Díky stěhování akciové společnosti MFK Vyškov do Příbrami, kterou již posvětila Fotbalová asociace ČR, mohou u Litavky vyhlížet místo Houstoně nebo Velvar atraktivní zápasy s B týmy pražských „S“ nebo třeba se Zbrojovkou Brno. A někdejší reprezentant do 21 let a dvojnásobný držitel ceny Talent roku v nich bude jako asistent trenéra Příbrami hrát nezanedbatelnou roli.

Přestože se vám v uplynulé sezoně nepodařilo zajistit místo v baráži o postup do druhé ligy, konečné třetí místo není ostudou…

Na podzim jsme si neodpustili několik zbytečných klopýtnutí, a tím jsme si asi zavřeli cestu k postupu. Zbytečné byly remízy s pražskými celky – Vltavínem a Motorletem. Jaro bylo na druhou stranu výborné; měli jsme šňůru jedenácti zápasů bez porážky a bylo vidět, že i naše mladé mužstvo nabírá zkušenosti. Kdyby nám před začátkem ročníku někdo řekl, že získáme 57 bodů, navíc v tak moc obměněném kádru, rozhodně bychom to brali.

Kromě vašeho účinkování v divizním rezervním týmu Příbrami jste naskočil o uplynulém víkendu i do posledního zápasu A týmu. Byla to vaše definitivní rozlučka s aktivní kariérou?

Bral jsem to jako něco mezi návratem a rozlučkou. Mám za sebou čtyři plastiky křížových vazů a pravé koleno opravdu zlobí, proto jsem se zaměřil hlavně na práci asistenta trenéra. I tak jsem ale s klukama skoro každý den trénoval a začal hrát za náš B tým. Nebylo to z mé strany špatné, tak jsme se domluvili, že naskočím do posledního zápasu áčka a pojmu to jako takovou menší rozlučku. Nakonec se celkem povedla a byla vítězná. A jestli bude v příští sezoně potřebovat výpomoc béčko, asi neodmítnu.

Příbram zpět ve 2. lize Licenci na účast ve Fortuna Národní lize přenechal Příbrami MFK Vyškov. Vedení moravského celku vysvětlilo stěhování do středočeského města jako jediné možné řešení poté, co vyčerpalo všechny možnosti najít nové působiště místo dosluhujícího stadionu v Drnovicích. Součástí fúze, která nyní v Příbrami finišuje, je zajištění financování nadcházející sezony v profesionální soutěži Chance Národní lize, úprava vlastnické struktury klubu a příprava hráčského kádru.

Druhá liga, která se nyní vrací do Příbrami, by vás nelákala?

To víte, že jo, vždyť ještě nejsem ani tak starý (úsměv). Zdravotní problémy mi už ale bohužel nedovolí hrát na vrcholné úrovni. Říká se „nikdy neříkej nikdy“, ale teď se soustředím na trenérskou kariéru, kterou mám před sebou.

Budete pokračovat v roli asistenta Příbrami i ve druhé lize, kterou vám „přihrál“ Vyškov?’

Ano, to mohu potvrdit. Hlavním trenérem by měl zůstat Jiří Kohout a pokračovat má i celý současný realizační tým, který má na starost přípravu na příští sezonu.

Naopak se čile spekuluje o hráčském kádru Příbrami pro Chance Národní ligu. Jak velké změny v něm nastanou?

Někteří hráči určitě odejdou, neplánujeme však vytvořit úplně nový tým. Osa mužstva z ČFL, do které řadím brankáře Ondřeje Blehu nebo záložníky Patrika Švestku, Jana Vokřínka a Dominika Votta, by však měla zůstat.

Počítáte i s posilami z Vyškova, o něž se nyní vede mezi kluby poměrně tvrdá přetahovaná?

S některými jeho hráči jednáme, ale zatím není nic oficiálního.

Stylové oblečení na poslední zápas fotbalistů Vyškova na stadionu v Drnovicích před stěhováním do Příbrami. (17. května 2025)

Jak vidíte šance Příbrami ve druhé lize? Bude cílem záchrana?

To je těžké predikovat, důležité bude, jak se nám podaří kádr doplnit. Záchrana bude prioritou, ale chceme se pokusit hrát ve středu tabulky. První sezona ve druhé lize bude složitá; myslím, že za rok už budou naše ambice vyšší. Za 14 dní začneme tvrdou přípravu, která proběhne celá v Příbrami. Máme jen měsíc do začátku soutěže.

V jaké soutěži bude působit B tým Příbrami, zůstane v divizi?

Vedení klubu musí co nejdříve rozhodnout, zda ho přihlásí do divize, nebo do ČFL. Prozatím kalkulujeme spíš s druhou variantou. Máme na ni ostatně právo, protože áčko ji letos hrálo.