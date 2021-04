Derby je pro nás speciální, říká chrudimský obránce Hašek

„Hradec není první náhodou. Určitě to nebude lehké utkání, ale věřím, že se na něj dobře nachystáme a urveme nějaké body,“ hlásí chrudimský obránce Dominik Hašek v rozhovoru pro klubový web.

Dvaadvacetiletý krajní bek, ale i stoper prošel hradeckou mládeží a v kádru rivala se mihla i řada dalších chrudimských hráčů včetně trenéra Jaroslava Veselého. V kádru soupeře zase pravděpodobně nastoupí bývalý chrudimský útočník Daniel Vašulín, jenž už letos nasázel sedm gólů.

„Od té doby, co tam většina našich hráčů působila, se hradecký kádr hodně proměnil, ale nastudované je určitě máme,“ říká jmenovec slavného hokejového brankáře. „Rozhodne se to ale stejně na hřišti, kdo bude chtít víc vyhrát. Já osobně to chci každý zápas, proti Hradci je to navíc pro většinu z nás hodně speciální. Moc se na utkání těším,“ vyhlíží Hašek výkop druhého vzájemného zápasu Chrudimi s Hradcem v letošní sezoně. Ten první skončil v září na hřišti Votroků výhrou domácích 1:0.

Druhý duel s Hradcem v chrudimském dresu to stejně tak bude pro Haška. Ten totiž na východ Čech dorazil loni v létě z druholigové Vlašimi. Původně na hostování, patřil totiž Mladé Boleslavi, to se však nedávno změnilo v přestup.

„Netajím se ale tím, že cíle mám pořád nejvyšší. Beru to tak, že když budu pravidelně hrát a bude se dařit mně i týmu, nabídky přijdou. Rozhodl jsem se teď ale pro Chrudim i kvůli skvělé kabině a trenérovi, který mě chtěl,“ popisuje Hašek.

V dresu Boleslavi si totiž stihl na pár minut ve třech zápasech vyzkoušet nejvyšší soutěž.

Právě ta je jeho vysněnou metou. „Chtěl bych hrát první ligu a být základní stavební kámen týmu,“ vyhlašuje Hašek.