„Hodně těžký zápas, což jsme také očekávali. Ústí ukázalo, že ne nadarmo prolétlo druhou skupinou třetí ligy suverénně, byli hodně dobří,“ uznal v rozhovoru pro klubový web domažlický kapitán Petr Mužík.

Právě opora Jiskry ve 30. minutě z rohového kopu krásně „posadila“ míč na hlavu naskakujícího Zajíčka, který srovnal skóre na 1:1. Další branku už ale Západočeši i přes několik šancí proti favoritovi baráže nevstřelili a v odvetě je čeká hodně náročný úkol.

Kapitán se loučí Sobotní odveta baráže bude pro Petra Mužíka posledním duelem v dresu Domažlic, ohlásil konec kariéry. „Je to legenda, v klubu byl 17 let, nastřílel přes 160 gólů, odehrál více než 500 utkání. Chápu, že chce končit v nejlepším, ale bude nám moc chybět,“ uvedl prezident Jiskry Jaroslav Ticháček.

Utekl vám začátek, inkasovali jste již ve 13. minutě. Co bylo špatně?

Prvních dvacet minut jsme byli připo.... Naštěstí jsme se z toho oklepali, do hry nás vrátil vyrovnávací gól po rohovém kopu. Nabudil nás, dokázali jsme si, že s nimi můžeme hrát rovnocennou partii. Je velká škoda, že za stavu 1:1 ve druhém poločase Martin Kapolka neproměnil obrovskou šanci, brankář Grigar ho vychytal. A vzápětí jsme inkasovali, to byl zlomový okamžik celého utkání. Pak už jsme trochu riskovali, bohužel místo vyrovnání dostali po br

Dokážete ještě zmobilizovat síly do sobotní odvety?

V Ústí to bude hodně těžké, to dobře víme. Odpočineme si, v pátek dáme lehčí trénink, bago. Ale určitě pojedeme do Ústí s tím, že se tam pokusíme o malý zázrak. Hlavně se musíme dát dohromady. Kvůli zranění nám vypadl Řízek (Radim Řezník), to je další komplikace. Ale věřím, že odvetu odehrajeme se ctí, budeme bojovat.

Na hřišti se občas jiskřilo, bylo to hodně emotivní?

Bylo to vyhecované, což je úplně v pořádku. Je to baráž, hraje se o všechno. Sudí Rejžek držel trošku volnější metr, pak se tam objevilo pár tvrdších zákroků. Ale nemyslím si, že by tam bylo něco zákeřného. Nikdo nechtěl nikoho zranit. My jsme přišli o Řízka, bohužel, i jejich kapitán Březina ošklivě dopadl na rameno a nevypadalo to s ním moc dobře. Hlavně, aby kluci byli brzy zdraví, fotbal je v takovou chvíli až na druhém místě.