„Ústí je favorit. Ale nedáme jim nic zadarmo. Doma chceme potěšit naše fanoušky a uděláme maximum pro to, abychom byli v baráži důstojným soupeřem,“ říká domažlický trenér Pavel Vaigl.

Jiskra ovládla tabulku s šestibodovým náskokem na rezervu plzeňské Viktorie. To Severočeši kralovali ve své skupině ještě výrazněji, druhé Kladno za sebou nechali s mankem šestnácti bodů.

Co říkáte na sílu soupeře?

Je velká. Mají v kádru spoustu hráčů, kteří dlouho hráli první ligu. Skvělý gólman Grigar, záložník Tomáš Kučera, útočník Fantiš... Mají silného sponzora, v budoucnu se chtějí posunout ještě výš. Bude to těžké, ale chceme pro ně být nepříjemní. A pro fanoušky je to tahák, poslední domácí zápas sezony.

I vy máte v týmu ostřílené borce, obránci Václav Procházka s Radimem Řezníkem si s Plzní zkusili i Ligu mistrů.

A v takových zápasech nám stoprocentně jejich zkušenosti pomohou. Stejně tak Franta Dvořák či Petr Mužík nás dlouhodobě drží. To jsou kluci, kteří se umí dobře připravit, pomohou těm mladším.

Může vám pomoci i dva roky stará zkušenost s Žižkovem, kdy jste si baráž zkusili poprvé?

Určitě. Domácí zápas jsme tehdy odehráli dobře, skončil bezbrankovou remízou, ale při troše štěstí jsme mohli vyhrát. Druhý jsme prohráli 0:4, hodně to ovlivnil brzký gól už v sedmé minutě, šťastná střela od lajny, která přeletěla gólmana na zadní tyč. Ale byli jsme důstojným soupeřem, teď jsme zase o něco zkušenější. Připravíme se.

A kdyby to vyšlo na postup? Hodně se mluví o tom, zda Domažlice druhou ligu vůbec chtějí.

Sportovně uděláme na hřišti maximum. Pak si vedení musí vyhodnotit, co dál. Asi klub není momentálně připravený vlétnout do druhé ligy, ten měsíc a půl by se muselo tvrdě pracovat. Ale pan Ticháček (prezident Jiskry) chce všechno dělat naplno, v práci i na hřišti. Fotbal miluje, postup by byl úspěch pro celé Domažlice, sponzory. Kdybychom zvládli my úkol na hřišti, sám jsem zvědavý.