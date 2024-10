Owen se těší do Prahy, Šmicer láká legendy Liverpoolu na velkou oslavu

O přípravě zápasu informoval na tiskové konferenci také Václav Tichý, výkonný ředitel nadace.

Fotbalový klub z Dolních Chaber oslaví sto let založení a jeho předseda Šmicer začal připravovat velkou akci s datem konání 28. června 2025. „Půjde o celodenní oslavu fotbalu. Před námi je spousta práce a trochu se bojím, jestli se do Chaber vůbec vejdeme,“ uvedl jednapadesátiletý vicemistr Evropy z roku 1996.

V roce 2005 s Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů a řada hvězd tehdejšího týmu by měla být největší atrakcí chystané akce. „Už deset let jezdíme s Patrikem Bergerem se starou gardou Liverpoolu. Teď jsme v Bangkoku rupli s Manchesterem United, ale aspoň jsem tam kluky mohl oslovit. A nikdo z mých kamarádů zatím neřekl ne. Ale je to až v létě, je ještě brzy. Bude se tam hrát mistrovství světa klubů, takže někteří mohou v té době pracovat třeba pro televize,“ řekl Šmicer.

Hvězdy snaží nalákat na krásy Prahy a pohodový program spojený i s golfem. „Třeba kamarád Michael Owen řekl, že rád přijede. Objevit by se tu mohli také Robbie Fowler, Steve McManaman, Emile Heskey, z mladších Daniel Agger nebo Glen Johnson, do branky David James a Jerzy Dudek. Nepůjde o starou gardu Liverpoolu, ale o tým světových hvězd. Chci pozvat také české kluky z Eura 1996 a 2004,“ uvedl Šmicer.

Následovat by mělo více zápasů po sobě. „V různých věkových kategoriích, ale vždycky hostující tým proti našim Dolním Chabrům. Můj tchán Láďa Vízek má v lednu sedmdesátiny, což je také jeden z důvodů oslav. Proto třeba počítáme i s veterány nad 60 let,“ řekl Šmicer.

Dorazit by měli také slavní hráči z Itálie. „V příštím roce oslaví kulatiny několik známých internacionálů, vedle Ládi Vízka namátkou také Jan Berger nebo Tomáš Skuhravý. Domluvili jsme se, že oslavu uděláme dohromady. Tomáš chce zase pozvat bývalé hráče ze Serie A, takže pak by se mohl sejít výběr jako hrom. Soutěže už navíc budou v té době dohrané,“ uvedl Tichý za Nadaci fotbalových internacionálů.

Šmicer týmu z Dolních Chaber nejenom šéfuje, několikrát už usedl i na jeho lavičku. Třeba loni v závěru podzimu pražského přeboru. „Kdepak trenér, nikam se netlačím. To bylo z nouze, když byl náš kouč v trestu,“ ujistil Šmicer s úsměvem.