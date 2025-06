„Fotbalem se bavím a rád jsem se znova setkal s klukama po delší době,“ popisoval novinářům u hřiště, na němž chvíli předtím dohrála československá stará garda, za kterou by za normálních okolností také nastoupil.

V 80. a 90. letech pálil za Spartu či Janov, na mistrovství světa v Itálii v roce 1990 byl druhým nejlepším střelcem a Československo tehdy došlo až do čtvrtfinále. Samostatné Česko aktuálně usiluje o první účast od roku 2006.

„Je to těžký, ale asi něco děláme špatně. Měli bychom dávat víc šancí hráčům z mládeže. Taky mi brečí srdce, když třeba vidím útočníka, který má před sebou obránce, otočí se a přihraje dozadu. Musíme trošku víc riskovat, dovolit si a prosadit se,“ prohlásil Skuhravý, jenž v září oslaví šedesátiny.

Jan Berger a Tomáš Skuhravý pózují při fotbalové exhibici v Dolních Chabrech.

Do áčka Sparty nakoukl už v 17 letech, v roce 1983 pak rozhodl o postupu přes Real Madrid v poháru UEFA.

„Mně se líbí, když trenéři dávají šanci mladým. Já říkám: Na co čekáme? Jestli je v 16 dobrej, tak ho hodím do moře a on se naučí plavat. V tomhle byl výborný Václav Ježek, vzal nás jako mladé do áčka, a proto jsme vyrostli a naše generace byla dobrá. Dneska čekáme do 20 let, ale jestli to v sobě nemá v 16, tak to nebude mít ani ve 20,“ zdůraznil Skuhravý.

A největší problém současného fotbalu? Málo bojovnosti!

„Nechci nikoho urazit, hlavně ne ženy, ale mně ten fotbal připadá takový zženštilý. Brečí na hřišti, ale je to fotbal, boj chlapů. Ať se bijou za to, co chtějí dokázat a plní si sny,“ přidal Skuhravý, jemuž se přezdívalo Bomber.

Do Dolních Chaber na exhibiční zápas světových hvězd, jenž byl vrcholem sobotního programu, dorazil i Pavel Nedvěd. Ten se nedávno stal manažerem českých reprezentací, takže také zčásti ponese zodpovědnost za vývoj fotbalu v našich končinách.

„Určitě přinese změnu. Hlavně ať hrají hráči, kteří nastupují pravidelně. A je jedno, v jaké lize, klidně v Česku nebo na Slovensku. Ale ať nehrají jen kvůli tomu, že jsou třeba v Leverkusenu. Je to těžké i pro trenéry. U nás vždy hodnotíme právě je, ale na hřišti jsou hráči,“ pronesl Skuhravý.

Současný kouč národního týmu Ivan Hašek a někdejší Skuhravého parťák ze Sparty shodou okolností také do Chaber přijel. „Bavíme se, jako jsme se bavili vždycky, ale má to těžké,“ popsal Skuhravý. „Jak jsem říkal, já bych dal přednost hráčům, kteří opravdu hrají pravidelně. Dneska je často problém, že vám hráči neodehrají všechny zápasy v sezoně. Jednou nastoupí a pětkrát ne.“

Reprezentační trenér Ivan Hašek během exhibice při příležitosti oslav 100. výročí založení fotbalového klubu SK Dolní Chabry.

V dubnu sice v Blšanech na poháru mládeže nevyloučil zájem o nějakou funkci v českém fotbale, v sobotu však otázky na tohle téma zodpověděl spíš chladně. „Já dělám svojí práci, ta mě baví nejvíc. Mám skvělé lidi okolo sebe a užívám si to.“

Momentálně spolupracuje s nadací fotbalových internacionálů. „Teď máme hodně srazů na Slovensku i v Česku, jsou to příjemné akce. Je důležité, že se dělá něco pro bývalé hráče,“ zhodnotil Skuhravý.

A když zrovna neobjíždí srazy, plní tak trochu roli skauta.

„Když vidím dobrého fotbalistu, tak ho doporučím. Nejenom do Itálie. Snažím se chodit na zápasy, nebaví mě se koukat na kompjůtru. Přímý kontakt je mnohem lepší. Vidíte, jak se pohybuje bez balonu, jak zapadá do party. To z videa nevyčtete. Na videu z vás klidně udělám Maradonu,“ smál se.

Finálový turnaj fotbalového Poháru mládeže FAČR Planeo Cup kategorie U13 v Blšanech, duben 2025. Tomáš Skuhravý coby host.

Mladíci se mohou ukázat také na šampionátech. Ten poslední na Slovensku ale české jedenadvacítce vůbec nevyšel. A kouč Jan Suchopárek si poté stěžoval, že někteří hráči radši jeli na dovolenou, než aby reprezentovali.

„Pro nás to byla vždycky třešnička, ukázat se v národním týmu a vůbec reprezentovat Česko nebo Československo. Když slyším tyhle věci, tak si říkám, ať se nad sebou zamyslí,“ pravil Skuhravý.

„Buď ten fotbal děláme a děláme ho na sto procent, nebo ho neděláme vůbec. Že byl šampionát po 30 nebo 40 zápasech v sezoně, to nám bylo jedno. Vždyť to je pro vás ocenění. Pokud ty hráče fotbal nezajímá a dělají to jenom kvůli penězům, tak nemají co dělat v reprezentaci,“ uzavřel.