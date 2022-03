Dolní Benešov nemá peníze a hráče. Ve třetí lize končí

„Trenéři měli za úkol dělat vše pro to, aby složili konkurence schopný mančaft,“ uvedl předseda klubu Jaroslav Machovský.

Jenže měli na to příliš málo času a nedostatek peněz. Ke všemu klub v únoru měnil trenéra, když odstupujícího Marcela Meleckého nahradil Jaroslav Samson.

„Jsme omezeni ekonomikou a měli jsme jen dvanáct fotbalistů. Nechtěli jsme jít do rizika. Hrát třetí ligu s nepřipraveným mančaftem by bylo na ostudu,“ prohlásil Machovský. „Rozhodli jsme se racionálně.“

V úterý zástupci klubu oznámili šéfům soutěže, že odstupují. Dolní Benešov, který byl po podzimu šestnáctý z osmnácti účastníků, je prvním sestupujícím.

Klub však bude muset zaplatit pokutu 150 000 korun. „Kromě toho bychom měli našim soupeřům, kteří k nám na podzim přijeli, uhradit cestovné. Kolik to bude, zatím nevíme. Vše je čerstvé,“ řekl Jaroslav Machovský.

Připustil, že pro Dolní Benešov je předčasný konec výhodnější, než sezonu dohrávat. „Půl rok ve třetí lize by nás při přímých nákladech stál kolem šesti set tisíc korun a my jsme, nechci říct ten nejchudší klub, ale nemáme hráče pod profesionálními smlouvami. Jsme nejmenší městečko ve třetí lize.“

Pro Dolnobenešovské byl problém získat hráče i kvůli tomu, že šéfové klubu druhým rokem zastropovali jejich odměny. „Kdo chtěl do Dolního Benešova, tak za jasně daných podmínek. Nikoho nepřeplácíme. Máme přesně stanovenou základovou složku plus prémie a cestovné,“ uvedl Jaroslav Machovský.

Co nyní s hráči bude?

„Jsou ve výkonnostním fotbalu,“ odpověděl Machovský. „Po těch, co jsou pro třetí ligu zajímaví, je poptávka. Kluby si je během chvíle rozebraly. Mladší kluky a odchovance pouštíme na půlroční hostování s tím, že by se do klubu po této sezoně vrátili.“

A tvořili by základ mužstva, které by od příští sezony mělo hrát divizi. „Moje vize je doplnit tým mladými fotbalisty z Baníku Ostrava, Opavy a okolních klubů. Všeobecně ale hráči ve fotbale nejsou,“ upozornil Jaroslav Machovský. „Jen nevím, zda to budu moci nějak ovlivnit. Chceme stabilizovat klub a dostat do něj nové vedení. Zda u toho po šestnácti letech ještě budu, teď říct nedokážu.“

Vše by mělo být jasnější po klubové valné hromadě 16. března. Každopádně Dolní Benešov z třetí ligy padá po dvou a půl sezoně.

Největším úspěchem klubu je baráž o druhou ligu v roce 1993 a druhé místo v MSFL v sezoně o šest let později.