Tři divizní týmy odstoupily z poháru, nechtějí platit za testy

„Tyto kluby mi napsaly, že se nehodlají nechat testovat, takže postupují druholigisté,“ řekl iSportu.cz sekretář Řídící komise TOP soutěží FAČR Martin Drobný.

Testy na koronavirus jsou pro týmy povinné před zápasy se soupeři z profesionálních soutěží. „V průměru se pohybuje cena jednoho testu okolo dvou tisíc korun. Podrobit se mu musí všichni, kteří budou uvedeni v zápise o utkání. Nejde tedy o levnou záležitost a byl by to nečekaný finanční zásah do nastaveného rozpočtu klubu,“ uvedl trenér Rýmařova Milan Furik na klubovém webu.

Všechny tři týmy se rozhodly nehrát, i když Fotbalová asociace ČR na testování hráčů přispívá. Rýmařov měl hrát ve středu s Prostějovem a Slavičín s Třincem, Hranice čekal zápas proti Blansku 2. září.