Fotbalisté v Řepišti dál řeší budoucnost. Klubu hrozí pokuty i vyloučení

„Zatím nás nikdo oficiálně o odložení zápasu nepožádal, takže nevíme, zda budeme hrát,“ řekl včera odpoledne šumperský sekretář Vladimír Bubeník.

„Pokud mužstvo v soutěži nenastoupí ke třem zápasům, aniž se dohodne na jejich odložení, je z ní vyloučeno,“ nastínil Milan Bulička, předseda sportovně technické komise Řídící komise pro Moravu Fotbalové asociace České republiky.

Dodal, že o výsledku nesehraného utkání Řepišťských s Břidličnou rozhodne disciplinární komise. Řepišti hrozí kontumace a pokuta.

Jiná situace by byla, pokud by soupeři Řepiště souhlasili s odložením duelů. „V takovém případě chceme, aby utkání bylo odehráno do třiceti dnů, do měsíce,“ podotkl sekretář Řídící komise pro Moravu Radek Šindelář. „Ale zápasy nejdou odkládat do nekonečna.“

Za problémy Řepiště jsou spory ve fotbalovém oddíle, jenž je nováčkem čtvrté nejvyšší soutěže. Příčiny rozepří nechce ani jedna strana komentovat, ale údajně se týkají rozdílného pohledu na chod fotbalu.

Manažer a mecenáš prvního mužstva Pavol Bugáň do týmu přivedl řadu někdejších fotbalistů z první a druhé ligy. Protistrana si však podle zákulisních informací přeje, aby v mužstvu dostávali příležitost místní fotbalisté.

Konflikt vyvrcholil před prvním kolem MOL Cupu, kdy mužstvo včetně realizačního týmu odmítlo za stávající situace proti Prostějovu nastoupit a narychlo sezvaní hráči rezervy, která hraje ostravskou městskou soutěž, a dorostu prohráli 0:26.

„Pakliže jste mecenáš a dáváte do klubu spoustu peněz a energie, tak byste měl mít právo rozhodovat o tom, jak fotbalový oddíl funguje. Ale čeho se zákulisní tahanice přesně týkají, nevím,“ prohlásil Stanislav Kollár, který byl předsedou klubu do března, než ho vystřídala Kateřina Kišová, jež je i šéfkou celé jednoty.

„Co mám informace, tak v Řepišti situaci řeší, dávají mužstvo dohromady a dělají vše pro to, aby sezonu odehráli, když už to tak dopadlo,“ řekl Radek Šindelář. „Ale tamější situaci hodnotit nemohu, protože nevím, jaké tam jsou vztahy.“ Minulý týden znesvářené strany jednaly, za jakých podmínek by fotbalisté, kteří odešli, v soutěži setrvali. Jenže se nedohodli.

Fotbalisté, kteří za Řepiště odmítají hrát, by teoreticky mohli zamířit do jiných klubů, ale není jasné za jakých podmínek.

Kateřina Kišová na dotaz MF DNES týkající se dalšího osudu divizního mužstva napsala: „Momentálně probíhá jednání o pokračování v divizi... Snažíme se dělat maximum pro důstojné pokračování fotbalu v Řepišti. Jakmile budu mít stoprocentní a hlavně pravdivé informace, ráda vám je poskytnu.“